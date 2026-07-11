Внучка советского ученого отдала огромное наследство на реабилитационный центр для бойцов СВО: Как в ДНР дарят вторую жизнь нашим воинам

Дарья Федько создала центр фактически на собственные деньги. А звонница из гильз от снарядов - подарок командира арт-дивизиона, которого тут поставили на ноги. Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

СВО еще не окончилась, а я уже слышу опасливое: «Что мы будем делать с таким количеством раненых и контуженых? Где взять столько реабилитационных центров?»

Пионерлагерь с павлинами

В Донбассе об этом задумались давно. Что неудивительно. Удивительно другое. Тут не стали ждать программ помощи, субсидий и государевой воли, а создали первый реабилитационный центр в ДНР. Частный и совершенно бесплатный для пациентов.

«Где деньги, Зин?» - с таким вопросом я выехала в один из тыловых городов Донбасса. Когда-то тут была панская усадьба, во время Великой Отечественной - госпиталь, затем - санаторий и пионерский лагерь. С 2019 года - реабилитационный центр для раненых бойцов. Шумят исполинские тополя, ветер доносит ароматы степного разнотравья, поют птицы. С изумлением распознаю мяукающий голос павлина! Настроение - упасть в гамак и отрешиться от всего суетного. Но нужно работать.

- Даже разговаривать с вами не станем, пока не покушаете, - заявляют мне с порога сотрудники.

А я что? Я не против.

Наворачиваю нежный супчик, макарошки с котлетами, салат. А сама разглядываю соседей - вчерашних бойцов. Кто на костылях, кто на коляске, кто - с протезом. При этом шутят, подкалывают друг друга как дети.

- Теть Валь, а он котлету не доел, не давайте ему сладенького!

- Да ну тебя! Я уже едва дышу, - отвечает лишенный сладкого.

Столовая полна пациентов, но ни мата, ни брани не слышно. Ни дать ни взять - пионерский лагерь!

Нефтяная наследница

Директор центра Елена Андреева и ее муж, главврач Эдуард Белецкий сами из военных, служили в полку спецназначения в ДНР с 2014 года. У Елены погибла вся семья, снарядом разбило дом. Что такое война - им рассказывать не нужно.

Главный врач Эдуард Белецкий и директор центра Елена Андреева сумели создать здесь семейную атмосферу. Фото: Архив реабилитационного центра

А потом на похоронах Захарченко (первый глава ДНР) они познакомились с Дарьей Федько, подружились. Елена с Эдуардом давно вынашивали мысль о реабилитационном центре для раненых бойцов, даже присмотрели место далеко от линии соприкосновения, с парковой зоной и водоемом.

- Приехали сюда зимой с Дашей. Все снежком покрыто, тополя кругом, птицы поют, дышится легко. Поняли - это оно, - вспоминает Елена.

Постройки находились в запущенном состоянии, а из окрестностей вывезли семь «КамАЗов» мусора. Вдохнуть жизнь в центр помогло наследство Дарьи.

- Ты прости за нескромный вопрос. Это ж какое должно быть наследство, что его до сих пор хватает на центр? Как квартира Долиной в Хамовниках? - интересуюсь у Дарьи.

- Больше, - усмехается она. - Мой дедушка Валентин Иванович Кудинов - знаменитый ученый-нефтяник. На его счету - порядка 40 патентов на изобретения. Он разработал технологии горизонтального бурения. Американцы в свое время чем только не сманивали дедушку к себе. Но тот всегда был патриотом своей страны и, думаю, одобрил бы мое решение - пустить наследство на реабилитационный центр для наших бойцов.

Только на строительство обоих корпусов, которые должны соответствовать медицинской лицензии, ушло порядка 160 млн рублей! А они еще построили первую в ДНР газовую котельную.

Ангелы с коньяком

Обе женщины признаются, что поначалу слышали в свой адрес: «Вы - дуры? Зачем вам это надо?»

- А я отвечала: затем, что покалеченные бойцы никому не нужны. Мы еще не были Россией, раненые часто оказывались брошенными, пенсия - 5 тысяч. Сначала пациентов без ног, без рук, а то и лежачих я собирала по всей республике и привозила на собственной машине. Это сейчас у нас очередь на несколько месяцев вперед, и лечатся парни из всех регионов России, а не только из Донбасса, - рассказывает Елена.

Первый пациент жил до этого с мамой в старом саманном домике. Порожки между комнатами высокие, а он на инвалидной коляске. Весь день - в своей каморке, от стены до стены. В комнате - кровать, санитарный стул да полка с дешевым телевизором. И так четыре года! Когда его привезли в реабилитационный центр, он плакал от радости.

Другого Елена нашла буквально под лавочкой, где он спал в грязном камуфляже. Рявкнула по-военному: «Боец! Встать!»

Тот с трудом разлепил глаза и снова закрыл. А когда очнулся, обнаружил, что чисто вымыт-выбрит, лежит на хрустящей постели, а занавеску на окне ласково колышет ветерок.

- Я умер? Вы - ангелы? - осторожно спрашивает медиков.

Главный врач с пониманием поднес рюмку коньяка, но тут же предупредил, что это - последняя стопка в его жизни. В центре - сухой закон, да и пора начинать другую жизнь. Боец согласно кивнул. Потом оказалось, что был он талантливейшим пушкарем-артиллеристом и служил у Гиви (Михаил Толстых, легендарный герой Новороссии, погиб в 2017-м). А когда ранило, оказался никому не нужным.

- Обиженные, брошенные, недоверчивые - всех их изумляло, что кормим и лечим бесплатно. Я шутила: «Сейчас откормим, дадим по безногой собаке и коробке да отправим в переход просить милостыню!» - Елена смеется. - Срок реабилитации у нас - 21 день. Но были и такие, кто жил год и больше. Мало физически восстановить человека, нужно еще и социально. Кому-то мы оформляли документы, кому-то помогали с пропиской.

Очереди в центр расписаны на месяцы вперед. Сюда приезжают бойцы из всей России. Фото: Личный архив Дарьи Федько

Центр, который изначально был рассчитан на 20 пациентов, сегодня вмещает 64. Пришлось срочно строить еще один корпус. Открыли спортивные, тренажерные залы, кабинеты физиотерапии, массажа, водолечения. Особая гордость центра - экзоскелет. Такой роботизированный костюм, который ставит на ноги даже после тяжелых травм позвоночника. И, конечно, с парнями ежедневно занимаются психологи.

Но не медициной единой жив центр. Дарья Федько воплотила тут проект «Новая жизнь на 360».

- Прямо во время курса реабилитации парни проходят обучение компьютерной или налоговой грамотности, столярному делу и даже премудростям таксидермии (изготовление чучел). Стараемся им дать профессию, которая будет кормить в будущем, - рассказывает она.

С причала рыбачил дончанин Андрей

- Они у вас когда-нибудь хоть отдыхают? - удивляюсь.

- Конечно! Пойдемте покажу, - предлагает Дарья и ведет меня к водоему, скрытому вербами. Облака отражаются в воде и кажутся продолжением неба, стрекочут кузнечики, заливаются трелями соловьи, им вторит хор лягушек. Благодать!

Слепота не помеха рыбалке. Андрей сам приспособил удилище под протез. Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

На деревянном мостке вижу паренька с удочкой. Присаживаюсь тихонько рядом, чтобы не спугнуть рыбу, и только тогда замечаю, что удилище он держит протезом. Но и это не все. 24-летний Андрей Щегельский - абсолютно слепой. А все его лицо будто в черных оспинах: посекло осколками.

- Клюет? - интересуюсь.

- Прямо перед вашим приходом карасика поймал. - Андрей, как все слепые, смотрит перед собой.

На ручку удочки он натянул утеплитель с водопроводных труб, укрепил все это изолентой, и теперь удилище идеально лежит в руке. Точнее, в протезе. Чувствует поклевку, подсекает.

- В мирное время был поваром, а потом стал минометчиком. Даже был награжден медалью Суворова за точность стрельбы. А 9 июня 2023 года на одном из заданий под Работино Запорожской области наступил на «лягушку» - это такая противопехотная мина. Оторвало левую кисть, пальцы на ноге, раздробило голень, осколками посекло голову. После ранения я ослеп, - буднично объясняет Андрей. Ни геройства, ни драматизма в голосе нет.

Уже от Дарьи узнаю, что Андрей перенес 25 операций и трепанацию черепа. Но силы духа не потерял. Более того, на лечении в Москве познакомился с девушкой, с которой завязались отношения.

- Сначала мы с Юлей переписывались, потом я осмелел, решился ухаживать, всегда готов был ее выслушать, а еще дарил цветы и мягкие игрушки. Вместе ездили в Питер, Сергиев Посад, она приезжала ко мне сюда, - смущаясь, рассказывает он.

Врачи в Уфе пообещали хотя бы частично вернуть парню зрение. Но даже если чуда не произойдет, он не собирается унывать. Однажды священник в одном из госпиталей сказал ему: «Сынок, выздоровление начинается с принятия себя, со смирения».

- Освоил программу для незрячих на ноутбуке и телефоне. Начал учить английский и китайский языки. А планирую зарабатывать на жизнь, давая в аренду тяжелую технику типа «КамАЗов», бульдозеров. У нас с отцом свой бизнес, - уверенно говорит он.

«Кальмар», тебя же убило!»

Есть в реабилитационном центре свои легенды. Например, 23-летний Сергей Шестаков, которого тут называют «Человек из трубы». А сам он представляется позывным «Кальмар». Красивый извивающийся кальмар в виде тату опутывает его правую руку.

Сергей, который сначала 12 км полз по трубе, а потом 12 суток лежал, раненый, в погребе, присутствия духа не потерял. Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

- В 2024 году я участвовал в операции по освобождению Дзержинска - «Поток-2». Мы должны были пройти больше 12 км под землей по трубе. Я когда-то видел, как парни брали Авдеевку, тоже пройдя по трубе и застав противника врасплох. «Красавчики!» - подумал тогда. А тут мне самому выпал шанс пройти в трубе, точнее, проползти на карачках, - усмехается он.

Математическая задачка со звездочкой. Как 600 взрослым мужчинам пройти по водопроводной трубе на глубине 3 метров под землей? Если известно, что сначала диаметр трубы равен 1,4 м, а последние 4 км - чуть больше одного метра. А на тебе - каска, бронежилет, пулемет, лента к нему, два ящика с патронами, каждый из которых весит 14 кг, да еще гранаты. Такому на уроках не учат.

- Первые сутки мы шли на морально-волевых. Тогда у нас еще была вода. Но когда ты ползешь 12 часов, потом - сутки, вторые, то мысль одна: когда же эта зараза закончится? И в голове крутится: «Воды, воды-ы-ы!» Останавливаться нельзя, максимум - минута-две, иначе мышцы остынут, начнутся судороги. Не забывайте, что ползли мы в тылу врага, не дай бог задеть клятую трубу автоматом, сразу 600 человек будут приговорены, - поясняет он.

Вышли они в глубокий тыл врага в Дзержинске и смогли разорвать кольцо окружения. Это позволило войти нашим войскам и технике.

- Мы действовали ювелирно и тихо. Помню ошарашенные лица хохлов в первом блиндаже: «Вы звидкиля, хлопци?» («Вы откуда, парни?») Они сидели, играли в карты, водочку пили, а тут такие гости, - смеется «Кальмар».

А потом его ранило осколком в позвоночник. Ниже груди он ничего не чувствовал и кричать уже не получалось. Смог доползти на руках в ближайший погреб, прихватив только аптечку. А там уже лежал его погибший командир «Иисус». 12 суток рядом с разлагающимся телом он ждал эвакуацию. Спасли анальгетики и антибиотики из аптечки, а еще восемь литров томатного сока, который он обнаружил в погребе. Проваливался в небытие, а очнувшись, снова закрывал глаза и вспоминал детство, родных, счастливые каникулы у дедушки с бабушкой. Верил, что его найдут. И свои не бросили.

- Когда укров отогнали, наши заглядывают в погреб: «Кальмар»! Как? Тебя же убило!» А у меня уже сил нет спорить. Потом была операция в Москве, достали осколок из позвоночника, постепенно вернулась чувствительность в ногах. Теперь вот здесь восстанавливаюсь, уже хожу с тросточкой. И, пожалуй, это лучший реабилитационный центр из всех, где я был, - улыбается он.

...Не заметила, как наступил вечер. Бойцы курят на крылечке, общаются о своем, семейные пары гуляют с колясками. И все будто одна большая семья. Возможно, этот центр не способен охватить всех желающих, но даже если он поможет только этим ребятам, справедливости в мире станет чуточку больше.

Первые крестины

Часто к парням приезжают жены - проведать, поддержать. А куда селить? Пришлось сделать в центре шесть семейных номеров.

Фаина Иваненко с маленьким Ярославом помогают восстанавливаться главе семьи Ивану после тяжелого ранения. Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Накануне моего приезда тут впервые приняли крещение жена бойца с трехмесячным сынишкой. Фаина Иваненко показывает крестик у себя на шее и у маленького Ярослава.

- Муж мой Иван был ранен под Красным Лиманом. Осколок перебил ему голень. Слава богу, врачам удалось спасти ногу. А когда муж сказал, что на реабилитации есть возможность побыть вместе, то не раздумывала ни минуты. Выздоровление с семьей точно пройдет быстрее, - уверена Фаина. - Добирались до Москвы из Челябинска на самолете, затем - на машине. Первое путешествие нашего сынишки.

Им с Иваном очень нравится в Донбассе, глядишь, и останутся тут.

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