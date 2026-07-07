Сезон ОРВИ прошел, а вирусы остались: названы самые опасные инфекции для малышей и взрослых летом

В тёплое время года зимние вирусы и инфекции сменяют другие, для которых повышенная температура воды и воздуха является оптимальной средой для размножения и распространения Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Летом многие становятся более беспечными, мол, сезон инфекций позади и можно наслаждаться теплом. На самом деле зимних вирусов и инфекции сменяют другие, для которых повышенная температура воды и воздуха является оптимальной средой для размножения и распространения.

- Согласно данным Роспотребнадзора по числу весенне-летних болезней у взрослых и детей абсолютным лидером являются острые кишечные инфекции (ОКИ) и пищевые токсикоинфекции, - рассказывает Екатерина Лагутина, врач-аллерголог-иммунолог, отделение клинической иммунологии и ревматологии РДКБ Пироговского Университета. - Наиболее уязвимой группой, безусловно, являются дети, особенно ранних возрастов, у которых кишечные инфекции протекают тяжелее чем у взрослых, а отсутствие своевременной коррекции обезвоживания может приводит к осложнениям вплоть до летального исхода.

* Среди кишечных инфекций, вызванных бактериями, чаще встречается сальмонеллез, реже - иерсиниоз, дизентерия.

* Из вирусных инфекций наиболее часто встречается ротовирус, норовирус, а также энтеровирус.

- Вышеперечисленные кишечные вирусы могут поражать не только слизистую ЖКТ, но и респираторный тракт, передаваясь воздушно-капельным путем, - говорит Екатерина Лагутина. – Получается, что ОРВИ хоть и уходят на второстепенный план, но не исчезают, поэтому рекомендация о промывании слизистой носа после пребывания в местах скоплениях людей не теряет своей актуальности и в летний период. Также минимизировать риски заражения или в случае заболевания облегчить его течение может вакцинация от ротовируса, эффективность которой составляет 92-93%.

СТРАШНОЕ ОБЕЗВОЖИВАНИЕ: ЧЕМ ОПАСЕН РОТАВИРУС

Редко кто, побывавший на Черном море, не познакомился с ротавирусом. Тяжелая диарея, неукротимая рвота, слабость, нередко высокая температура – и все это после того, как случайно хлебнули водички из моря. Чаще всего рвота и диарея абсолютно неукротимые.

К сожалению, специфического (направленного непосредственно на вирус) лечения нет. Из профилактики – прививка, которая существенно снижает тяжесть течения болезни.

Поэтому, если вирус попал в организм, остается одно: не дать обезвоживанию измотать организм. Особенно опасно оно у малышей. Поэтому каждые 5-10 минут вливать в ротик по чайной ложке солевые растворы (Регидрон, Адиарин и др.). Обычная вода тоже нужна, но она не вернет потерянные соли.

При температуре выше 38,5 или сильной головной боли, давать ребенку ибупрофен или парацетамол.

Сорбенты могут «вытянуть» часть токсинов из тонкого кишечника. А пробиотики сокращают длительность диареи в среднем на сутки.

Самое главное – следить за тем, как ребенок писает: если мочеиспускание отсутствует более 6 часов, а рвота такая частая, что невозможно даже глотнуть воды, в стуле есть частички крови – срочно вызывайте «скорую»!

В среднем ротавирус проходит сам за 3–7 дней. Главное — не допускать «засухи» в организме.

К сожалению, специфического лечения "курортного" ротавируса нет. Фото: Юлия АЛЕХИНА. Перейти в Фотобанк КП

КАК ОТЛИЧИТЬ ОТРАВЛЕНИЕ ОТ КИШЕЧНОЙ ИНФЕКЦИИ?

Летом отравления происходят чаще, чем зимой. Это объяснимо:

- На жаре бактерии размножаются быстрее (при +25°С их число удваивается каждые 20–30 минут), - объясняет Дмитрий Карпенко, к.м.н., доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета. – Порча происходит из-за нарушение хранения – продукты дольше остаются без холодильника (пикники, рынки). Не последнюю роль играют пикники, а с ними и популярные «рискованные» продукты – плохо прожаренный шашлык, быстропортящиеся торты, молочные изделия, арбузы. Ну и вездесущие мухи, которые способны переносить переносят бактерии на еду.

Как отличить отравление от кишечной инфекции?

Пищевое отравление / Кишечная инфекция

Причина: Токсины в еде / Живые бактерии/вирусы

Начало: 30 мин – 6 часов / 6 часов – 3 дня

Основной симптом: Рвота Диарея (возможна кровь)

Температура: Нормальная или до 37,5°C / Высокая (38–40°C)

Длительность: 12–24 часа / 3–7 дней

Примеры:

Стафилококк – рвота через 2 часа, нет температуры.

Сальмонеллез – понос с температурой через 12–24 часа.

Ротавирус – водянистая диарея + рвота + температура.

Еще одни критерий – пищевое отравление, как правило, затрагивает всю компанию, съевшую плохой продукт. Инфекции, вирусы ярко проявляются у 1-2 человек в семье:

- Как будет протекать заболевание зависит от множества факторов: дозы токсина/бактерий в съеденной порции, состояния иммунной системы (дети, пожилые и люди с хроническими болезнями болеют чаще), кислотности желудка (при пониженной кислотности риск отравления выше), микрофлоры кишечника, особенностей генетики, - объясняет Дмитрий Карпенко.

ПРОФИЛАКТИКА КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ И ЛЕТНИХ ВИРУСОВ

- Одним из путей передачи является контактно-бытовой, поэтому важно соблюдать правила личной гигиены и следить за чистотой рук, на пикнике использовать антисептики и антибактериальные салфетки,

- употреблять в пищу только свежие, качественные продукты (сертифицированные, в цельной упаковке),

- тщательно промывать зелень, овощи и фрукты, хранить их дальше от мяса,

- хорошо прожаривать мясо и проваривать яйца,

- детям младшего возраста (да и взрослым тоже) рекомендуется использовать кипяченую или бутилированную воду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новые открытия ученых: мышцы стимулируют выработку «гормона стройности» и отвечают за долголетие