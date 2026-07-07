ВС РФ уничтожили на Украине склад боеприпасов с обедненным ураном Фото: REUTERS.

Судя по паническим заявлениям украинских политиков, российская ракета поразила склад танковых боеприпасов с обедненным ураном. Военкор KP.RU Дмитрий Стешин попробовал разобраться – что это за боеприпасы и откуда они взялись на Украине?

Откуда в Киеве склад боеприпасов с обедненным ураном

Боеприпасы с обедненным ураном – типичное западное «вундерваффе» для использования против туземцев и в колониальных войнах. Никто в здравом уме на своей родной земле применять эти снаряды не будет. Додумались до такого только бандеровцы и получили чудовищный рикошет спустя три года.

Завод «Визар» в киевском пригороде Вишневое детонировал больше 10 часов. История для Украины привычная, еще с довоенных времен, и киевляне молча согласились потерпеть, пока все не прогорит и не взорвется. Но склад прогорать не спешил.

Начались панические заявления киевских чиновников. Глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник заявил, что «разрушено полностью пять улиц». Спасательные службы внезапно посоветовали киевлянам держать окна закрытыми. Причина – идиотическая, чрезвычайно густой дым от горящих складов боеприпасов, официально: «ухудшением качества воздуха в 5 раз из-за горения обычных пороховых зарядов и инфраструктуры объекта». Хотя никакой нормальный человек не станет проветривать свою квартиру, когда все вокруг затянуто дымом.

В этот момент на киевскую политическую сцену выскочил легендарный экс-депутат рады террорист и экстремист Игорь Мосийчук*. Во время АТО - бывший пресс-секретарь запрещенного в РФ «Азова»**. Был изгнан с позором за трепливость - сообщил в соцсетях о том, что его «побратымы» собираются идти в разведку. На выходе разведчиков и встретили донбасские ополченцы, с печальными последствиями для бандеровцев. И в этот раз Игорь Мосийчук* не смог молчать:

- На складе в Вишневом были кассетные боеприпасы и снаряды с обедненным ураном.

Правда, Мосийчук* оговорился, что «ничего страшного, сильно радиационный фон не поднимется» и перешел к привычной ругани в адрес Зеленского и Банковой в целом. Ругань эта была конструктивной. Бывший нардеп обвинил политиков и военных в том, что они устроили склад боеприпасов среди жилых домов…

Что это за снаряды, откуда они взялись на Украине, Мосийчук* объяснять не стал.

Боеприпасы с обедненным ураном – типичное западное «вундерваффе» для использование против туземцев и в колониальных войнах. Фото: REUTERS.

Что такое снаряды с обедненным ураном: наследие Рейха

Боеприпасы с обедненным ураном изобрели и применяли в Третьем рейхе. К концу войны у Германии иссякли запасы вольфрама. Из этого дорогого и редкого металла делались сердечники для противотанковых снарядов. При определенных условиях вольфрамовый стержень, чем-то напоминающий по форме и размеру арбалетный болт, пробивал броню танков. Но далеко не всегда. Вольфрама в Рейхе было мало, а вот необогащенный уран имелся, благо к концу войны немцы заморозили свою ядерную программу. И наши, и американцы забрали из обломков Третьего Рейха множество любопытных военных разработок, идей и концепций.

В 1977 году США запустили производство снарядов с обедненным ураном. Исключительно с одной целью – пробивать многослойную комбинированную броню наших Т-64 и Т-72.

Оказалось, что у снарядов с ураном любопытнейший принцип работы. Во-первых, уран в 2.5 раза плотнее стали. Когда урановая «стрела» входит в броню, она не раскалывается и не разваливается. Броня буквально затачивает урановую «стрелу», как точилка карандаш. И самое интересное: так называемая пирофорность – самовозгорание этой урановой мелкодисперсной стружки внутри танка, в его замкнутом объеме. Танк буквально лопается после детонации боекомплекта. Убедившись в эффективности, американцы вооружили урановыми снарядами 30 мм пушки штурмовика А-10. И 120 мм танковые пушки «Абрамсов» и английских «Челленджеров».

Как известно, украинский «контрнаступ» в 2023 году готовили всем миром. Под Орехов и Работино притащили и американские танки, и английские. Правда, англичане после первого же сожженного танка «Челленджер-2» пожадничали и отозвали оставшиеся 13 танков с фронта. Больше на ЛБС они не появлялись. А вот «Абрамсам» пришлось отдуваться за всех. Наши сожгли или серьезно повредили больше десятка «американцев». Без всяких танковых дуэлей с российскими танками. Сброс с дрона повреждал трансмиссию или обрывал гусеницу, координаты обездвиженной машины передавали артиллерии. По договору Украины с Западом вся иностранная броня должна эвакуироваться с ЛБС. Поэтому танки не всегда разбивали в хлам, а ждали, когда за ними приедут эвакуационные группы с тягачами…

Хваленая западная техника продемонстрировала свою полную беспомощность и бессмысленность в современной войне. Соответственно, и боеприпасы с ураном оказались не особо нужны Западу. Украину сочли достойным местом для хранения этих военных отходов. Радиоактивных и очень опасных, чтобы не рассказывали нам западные военные и политиканы.

В 1977 году, США запустили производство снарядов с обедненным ураном. Исключительно с одной целью – пробивать многослойную комбинированную броню наших Т-64 и Т-72. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Чем опасны снаряды с обедненным ураном. Лицемеры против экологов

К первой четверти XXI века у планеты накопился достаточный негативный опыт применения боеприпасов с ураном. Их использовали в 1991 году во время «Бури в Пустыне». По иракской бронетехнике было выпущено около 800 тысяч урановых снарядов - около 300 тонн урана! И в 2003 году, когда Коалиция вторглась в Ирак. Применялись эти боеприпасы и на территории бывшей Югославии.

Разумеется, ни Пентагон, ни условно-независимые международные организации типа ВОЗ, никогда не признаются в опасности снарядов с необогащенным ураном. В шизофренической экспертизе ВОЗ, например, рассказывается, что «обедненный уран ведет себя в организме точно так же, как обычный свинец или ртуть». То есть, все хорошо, можно сказать безвредно, если не полезно. Лицемеры из программы ООН под названием ЮНЕП тоже рассказывали о том, что «заражение локально». Мнение МАГАТЭ оказалось чуть ближе к истине – «радиологический риск для населения в зонах применения таких боеприпасов «не является значительным».

В целом, никто и не ждал от этой глобалистской шайки плутократов честного признания – «мы пришли в чужие страны и устроили там экологические катастрофы с радиационным заражением».

Для таких выводов нашлись независимые эксперты. И то, что они фиксировали, вызывало оторопь.

По мнению Международной коалиции по запрету уранового оружия (ICBUW), последствия оказались печальны:

«Балканский» и «Персидский» синдромы: среди ветеранов войн в заливе и Югославии, а также среди местного населения фиксировался аномальный всплеск жалоб на хроническую усталость, почечную недостаточность и лейкемию.

Врожденные пороки: в иракском городе Фаллуджа, где велись ожесточенные бои, местные медики зафиксировали кратный рост числа врожденных дефектов и пороков развития у новорожденных.

В Боснии, например, поля былых сражений, где применялись снаряд с необогащенным ураном, чистили так. Сначала ограждали подбитую технику, по которой применялись «урановые» боеприпасы. Затем добровольцы в защитных костюмах, с металлодетекторами искали урановые сердечники и их осколки. В местах падения снарядов снимался и вывозился грунт. А там, где осколки извлечь было невозможно, поверхность земли заливалась бетоном или асфальтировалась – чтобы не допустить вымывания радиоактивных материалов водой, а главное, исключить попадание радиации в водоносные слои.

А так в этих боеприпасах нет ничего вредного или опасного. Европейцам просто нечем было заняться после того, как американцы у них как следует повоевали. К сожалению, украинцам придется все это выяснять лично. Такое впечатление, что Чернобыльской Зоны кому-то было мало…

*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

**признано террористической организацией, запрещено в РФ

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