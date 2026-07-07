Звезда «Реальных пацанов» Владимир Селиванов о решении позвать бывшую жену на день рождения дочери: «Мы думаем о Еве»

Актер Владимир Селиванов Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Актер Владимир Селиванов (VAVAN), известный по роли в сериале «Реальные пацаны», встретился с бывшей женой Викторией Маркиной после затяжных судебных разбирательств. Экс-супруги вместе отпраздновали день рождения дочери Евы, а в разговоре с KP.RU артист рассказал, как им удалось разрешить конфликты во благо их общей наследницы.

Развод Владимира и Виктории состоялся еще в 2023 году. Тогда актер признавался, что их брак держался в первую очередь на желании стать родителями, однако со временем супруги поняли, что у них слишком разные взгляды на жизнь. Расставание сопровождалось громким скандалом. Бывшие супруги долго судились из-за места жительства дочери и алиментов, однако в начале 2025 года смогли заключить мировое соглашение. Ева осталась жить с матерью, но продолжила регулярно видеться с отцом.

Теперь, судя по всему, самые сложные времена остались позади. На днях Владимир отметил девятилетие дочери и устроил для нее праздник в боулинге. Поздравить Еву пришли не только друзья, но и самые близкие люди. За одним столом собрались сам Селиванов, его нынешняя супруга Александра, бывшая жена Виктория, а также рэпер ST с супругой Ассоль и другие гости.

Владимир Селиванов с супругой Александрой Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В эксклюзивном комментарии KP.RU Владимир признался, что наладить отношения с мамой его дочери удалось не сразу. «Мы заключили мировое соглашение, оно помогло выстроить и нормализовать наше общение. Сейчас оно стабильное, вполне спокойное. Конечно, разногласия случаются, они бывают даже в самых обычных семьях, а уж когда родители не вместе, тем более непросто договариваться о воспитании ребенка. Но мы с бывшей супругой в первую очередь думаем о Еве и делаем все, чтобы она никак не страдала из-за наших разногласий — даже если порой мы не до конца понимаем друг друга», — рассказал актер.

По словам Селиванова, бывшие супруги заранее решили, что будут по очереди организовывать дни рождения дочери: «Мы договорились делить эту обязанность по годам: один год организует мама Евы, другой — я. В этот раз праздник был на мне. Ева захотела пойти в боулинг, и мы собрали всех ее друзей — получилось здорово».

День рождения Евы отпраздновали в боулинг-клубе Фото: Личный архив.

Актер отметил, что полностью избежать разногласий пока невозможно, однако находить общий язык становится проще. Кроме того, родители стараются вместе участвовать в самых важных событиях жизни дочери. «Споры и разные взгляды, конечно, возникают, но с каждым годом нам все проще находить точки соприкосновения. Я стараюсь как можно чаще проводить время с дочкой. У нас есть традиция совместных отпусков: обычно в январе мы улетаем за границу на месяц, и Ева едет с нами. В этом году она только пропустила такую поездку. Кроме того, если появляются какие-то вопросы по школе, мы с мамой Евы стараемся приезжать вместе — таким образом мы показываем дочке, что в важных делах мы действуем заодно», — объяснил Владимир.

Актер с бывшей супругой Викторией и дочкой Евой Фото: Личный архив.

Своим отношением к бывшей супруге актера поделилась и нынешняя жена Владимира, блогер Александра Селиванова. По ее словам, никакой ревности к экс-супруге она не испытывает, поскольку на первом месте для всех остается благополучие ребенка.

Владимир и Александра Селивановы Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Я смотрю на это только позитивно. В первую очередь это важно для Евы: она чувствует себя счастливой, когда видит рядом двух родителей в хорошем настроении и понимает, что они нормально общаются друг с другом. Для нас главное именно это, в том числе и то, что я поддерживаю общение с ее мамой. Сейчас у нас выстроена довольно позитивная коммуникация — она еще не идеальна, и я надеюсь, что со временем станет еще лучше. Конечно, бывают разные ситуации, но мы с Вовой с самого начала настаивали на том, чтобы ни в коем случае не вовлекать в них детей. И здорово, что сейчас нам удается этого придерживаться», — рассказала она KP.RU.

По словам супруги актера, она смогла найти общий язык и с самой девочкой: «С Евой у меня отличные отношения. Вчера она была у нас в гостях: мы вместе разукрашивали футболку, потом высушили ее — и сегодня Ева счастливая поехала в ней к маме. Еще мы катались с ней на велосипедах и много болтали. В общем, все хорошо!»

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