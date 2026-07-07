«Это война силовиков»: Экс-депутат Рады Царев о покушении на Ермолаева и роли ГУР и СБУ

Олег Царев Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

По делу о покушении в Монако на украинского бизнесмена, ставшего гражданином Кипра Вадима Ермолаева, украинские правоохранители задержали действующего офицера ГУР Минобороны Украины и бывшего сотрудника силовых органов республики.

По данным «Украинской правды», под Киевом 6 июля нашли тело Анастасии Березовской — ее подозревали в покушении на убийство Ермолаева 29 июня. Накануне газета Nice Matin сообщила, что Вадим Ермолаев, госпитализированный в больницу Марселя после покушения со взрывом в Монако, вышел из комы.

Радио «Комсомольская правда» обратилась за комментарием к экс-депутату Верховной рады Олегу Цареву.

КОНЕЧНО, СПЕЦСЛУЖБЫ

- Исполнительницу устранили свои?

- Я изначально говорил о причастности украинских спецслужб к покушению на Ермолаева.

- А он же был не просто бизнесмен?

- Это бизнесмен, который финансировал Залужного (экс-главкома ВСУ, ныне посла Украины в Британии — ред.). И не просто его финансировал. Ермолаев был организатором сбора денег на Залужного. Был его кошельком. Вел переговоры. Формировал пул людей, который сейчас наполняет его черную избирательную кассу, а потом, в случае победы, смог бы распоряжаться возможностями победившего президента.

ПОЧЕМУ ЕЕ НЕ ЗАДЕРЖАЛИ?

- Почему исполнительницу не перехватили - не смогли или не захотели - западные спецслужбы?

- Когда стали искать исполнительницу, то знающие люди удивились — почему спецслужбы Евросоюза, которые вроде бы сразу подключились, не могут ее найти? Ведь на всех границах у пограничников было описание подозреваемой, ее паспортные данные. Очевидно, что обычный человек был бы задержан на первом же КПП - в момент перехода границы ее бы задержали. Была версия, что Киев использовал дипломатические автомобили. И что именно так вывезли подозреваемую из зоны Евросоюза.

- Почему подозреваемую нашли на Украине, не в Европе?

- В этом нет ничего удивительного. Есть некие моменты, на которые стоит обратить внимание. Задержан действующий сотрудник военной разведки. Это прямо говорит о том, что к данному делу причастны спецслужбы. Хотя это и так было понятно. Но интересно то, что к 12 утра 7 июля так и не было официального заявления по этому поводу.

Тело главной подозреваемой в покушении на Вадима Ермолаева обнаружили под Киевом Фото: REUTERS.

- Все основывается на сообщении «Украинской правды»?

- Да. Часто силовики сбрасывают информацию в СМИ, чтобы потом ее нельзя было спрятать под ковер и уничтожить улики, и закрыть уголовное дело административными рычагами.

ВОЙНА СИЛОВИКОВ

- Это внутриукраинская война?

- Мы видим войну силовиков. Не знаем, какое ведомство задерживало бывшего сотрудника полиции и действующего сотрудника ГУР. Это может быть СБУ, а может быть и один из антикоррупционных органов - НАБУ или САП.

- Кто-то отводит от себя подозрения?

- Если нашли тело и подозреваемых в убийстве — тут сложно будет отвести подозрения. Война кошельков и силовиков началась.

- Это что - начало предвыборной грызни с потрошением чужих кошельков?

- Это, повторюсь, можно объяснить только войной силовиков. Известно, что ГУР воюет с СБУ. В начале СВО сотрудники СБУ положили на землю действующего сотрудника ГУР - и убили выстрелом в голову. Сотрудники СБУ при поддержке украинской «Альфы» входили в здание ГУР, «расследуя дело о поставках оружия». СБУ у ГУР забирала контроль над фирмой, занимавшейся поставками оружия за рубежом. Это были чудовищные деньги. Занимался этим Буданов*. Забирали со стрельбой.

- Жесткость была обоюдной?

- Когда антикоррупционные органы выдвигают обвинения СБУ, а те в свою очередь задерживают антикоррупционеров и сажают их в тюрьму, в жуткие условия, и задерживают их родственников, и держат их в камере с уголовниками - это все войны силовиков.

ВЯЛАЯ РЕАКЦИЯ ЗАПАДА

- Теракт произошел в Монако — почему реакция запада была вялой?

- В Монако сразу заявили: главная версия - причастность украинских спецслужб. Но они квалифицировали это как обычное уголовное дело - не как теракт. Потому что, если расценивать как теракт, то целый протокол они должны были выполнить. Пригласить антитеррористические органы в ЕС, подключить их, чтобы они занимались. И дать информацию в Интерпол. Это же террористический акт против страны НАТО. И главное, что должно было быть сказано: Украина напала на Монако.

- Это политическое обвинение?

- Да, потому они от этого ушли.

- И пострадали граждане Украины, а не Монако?

- Тяжелораненый Ермолаев отказался от украинского гражданства. Он гражданин Кипра, члена Евросоюза.

ЧЕРНАЯ ДЫРА

- Это не последний такой теракт — и Украина в ловушке, которую сама же создала?

- Украина давно превратилась в черную дыру. В которую затягивает другие страны. Тот же Ермолаев занимался колл-центрами. Сначала жертвами были граждане России, а потом - уже Евросоюза и США. Там люди богаче и доверчивее. И основной поток денег ему давали уже западные страны. Другая сфера - синтетические наркотики. Куда они продавались? Да, частично на Украину. Но основной рынок сбыта — это Европа. А еще было оружие...

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