7 июля 2026 года в Москве простились с народной артисткой РФ Екатериной Жемчужной. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

7 июля 2026 года в Москве простились с народной артисткой РФ Екатериной Жемчужной. Зрители помнят ее не главные, но яркие и значимые роли в кино — цыганки Кармы в фильме «Карнавал», Розы из сериала «Кармелита», цыганки Зорицы из «Вечного зова». Гражданская панихида состоялась в цыганском театре «Ромэн», в труппу которого Екатерину Андреевну приняли в 1964 году. Последний раз на сцену театра в спектакле «Мы — цыгане!» Екатерина Жемчужная вышла в конце мая, а уже в конце июня попала в больницу с гипертоническим кризом, некоторое время была в реанимации, скончалась актриса на 83-м году жизни из-за тромбоэмболии.

На сцене театра «Ромэн» белый гроб утопал в цветах. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На сцене театра «Ромэн» белый гроб утопал в цветах. По очереди подходили с цветами проститься коллеги, зачитывали телеграммы с соболезнованиями от деятелей культуры, политиков. Многие волновались, народный артист РФ Николай Шишков, поднимаясь на сцену, на ступеньках просто оступился, после чего написали о «чп в театре». Рядом с гробом — стулья, на которых сидят самые близкие люди покойной, они периодически подходят к гробу, принимают соболезнования.

Народный артист РФ Николай Шишков, поднимаясь на сцену, на ступеньках просто оступился, после чего написали о «чп в театре». Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Семья Жемчужных большая, все поддерживали друг друга — единственная дочь Екатерины Жемчужной: заслуженная артистка РФ Ольга (Ляля) Жемчужная спрятала глаза за черными очками, потому что слезы текли сами, сдерживать их не было сил. И Ляля, и ее муж (народный артист Роман Грохольский), их дети (Анастасия Грохольская и Андрей Жемчужный), правнук Филипп Жемчужный — все (кроме Филиппа) сегодня артисты театра «Ромэн», с высшим актерским образованием. У некоторых по два образования, внучка звезды экрана училась в МГУ на факультете иностранных языков. Семья — творческих, образованных и интеллигентных людей.

Единственная дочь Екатерины Жемчужной: заслуженная артистка РФ Ольга (Ляля) Жемчужная спрятала глаза за черными очками, потому что слезы текли сами Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Гражданскую панихиду провел внук легенды — актер Андрей Жемчужный: «О моей бабушке говорили, что она цыганская примадонна. На протяжении всего творческого пути Екатерина Андреевна находила отклик в душе каждого благодарного и любящего зрителя… А я стал тем, кем стал, благодаря бабушке и дедушке, они привили мне любовь к театру, к музыке, к искусству — спасибо им за это...»

Гражданскую панихиду провел внук легенды — актер Андрей Жемчужный Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

У гроба артистки художественный руководитель театра «Ромэн», народный артист РФ Николай Сергиенко: «Больно. Больно. Но в то же время она будет у Бога, и там ее муж — Георгий Жемчужный. Светлый ей путь...»

Художественный руководитель театра «Ромэн», народный артист РФ Николай Сергиенко Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сергиенко уже потом в холле театра скажет много добрых слов о таланте актрисы, но сегодня их трудно подобрать, так как все очень переживают: «Это очень интересная, творческая семья. Ее тесть Николай Жемчужный был руководителем очень популярного цыганского ансамбля. И Екатерина сама с мужем работала в этом ансамбле. Талантливый человек, она по-настоящему талантливый человек. Мы много лет дружили. У нее никогда не было звездной болезни, что редкое качество в нашем актерском кругу. Она никогда не задирала нос кверху. У нее не было главных ролей в кино, но она стала значимой фигурой не только в театре, но и в кинематографе».

Сергиенко уже потом в холле театра сказал много добрых слов о таланте актрисы Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ирэна Морозова у гроба коллеги: «Много, много, много лет мы вместе путешествовали по всему миру. Мы были вместе, мы делили хлеб, у нас был дом, у нас была семья, мы все помогали друг другу как могли...»

Ирэна Морозова Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На прощание пришли не только родные, близкие, коллеги, но и поклонники, соседи, давние знакомые — одни говорили как любили романсы в исполнении Жемчужной, другие приходили в театр и помнят спектакли с ее участием, третьи знали ее как хорошего человека. Проститься, вместе с коллегами, пришло около ста человек.

Советская и российская певица, актриса театра и кино Софья Тимофеева. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Бывшая коллега Светлана вспоминает: «Пять лет назад 2 июля не стало худрука «Ромэн» Николая Сличенко. Екатерина Жемчужная умерла 3 июля 2026 года. Ничего не предвещало. Она даже планировала участвовать в записи программы о театре на ТВ, собиралась петь… Как оказалось, в конце июня у нее был скачок давление, и увезли в больницу...»

Соседка актрисы рассказала: «Дома у них очень красиво, Катя всегда вкусно угощала, сама готовила...» Давняя знакомая Наталья делится: «Все знали какая трагедия для Екатерины Андреевны смерть ее мужа. Они с Гогой были одно целое, больше 50 лет вместе. Она верная была во всем — с одним мужем, с одним театром. У Жемчужных хорошая и дружная, крепкая семья, но такую потерю она не смогла пережить без потери для своего здоровья… Всегда была энергичная, улыбчивая, добрая...» Муж звезды режиссер Георгий Жемчужный умер летом пять лет назад, после осложнений онкологического заболевания (рака поджелудочной железы).

Соседи и поклонники таланта актрисы сказали много добрых слов. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Коллега по театру Ирэна Морозова вспомнила, что после смерти мужа Екатерина Жемчужная носила с собой телефон, фото мужа (показывала, рассказывала истории), иногда даже ходила в его кроссовках… Это была настоящая верность и любовь.

Николай Сергиенко вспомнил: «Екатерина часто жаловалась — Колечка, я без Гоги, я больше ничего не хочу. Я говорил, что нужно продолжать жить...» Так говорили все. А она ушла через месяц после пятой годовщины смерти мужа.

Сама Жемчужная говорила о своей семье: «У цыган много разных ветвей. Моя семья Булдыженко, как и семья моего мужа Жемчужных, принадлежит к сэрвам. Это образованные люди, издавна выбирали в основном музыкальные и актерские профессии. Никогда не попрошайничали, тем более не воровали, не жульничали. Вели оседлый образ жизни...»

Екатерина Андреевна была сильным и энергичным человеком, но стресс и горе после смерти мужа были такой силы, что только изредка смогла выходить на сцену…

В последний путь народную артистку РФ Екатерину Жемчужную проводили из театра «Ромэн» Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В последний путь народную артистку РФ Екатерину Жемчужную проводили из театра «Ромэн» по актерской традиции аплодисментами. За гробом шла дочь — такая же высокая, статная, красивая, Ляля вытирала слезы, которые катились градом.

По традиции Екатерину Жемчужную провожали в последний путь аплодисментами Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня вспоминали как Екатерина Жемчужная повторяла, что у них с Георгием Николаевичем есть правнук Филипп Жемчужный, а по цыганским поверьям это значит, что место в раю они себе уже заслужили. После отпевания в церкви Екатерину Жемчужную похоронят на Троекуровском кладбище.

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