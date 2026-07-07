Запад уже не считает Зеленского единственным защитником от грядущего нападения «агрессивной России», как он привык утверждать. Фото: REUTERS.

Плохая новость для Владимира Зеленского – участившиеся вбросы со ссылкой на польские и латвийские спецслужбы о якобы планируемых Россией «провокациях» против Польши и стран Прибалтики. И неслучайно они появились накануне начавшегося 7 июля 2026 года в Турции, в Анкаре саммита НАТО.

Почему укрофюреру стоит беспокоиться? Да потому, что такие новости означают одно: Запад уже не считает Зеленского единственным защитником от грядущего нападения «агрессивной России», как он привык утверждать. Там подумывают, как укрепить сами восточные страны альянса, чтобы они в случае чего стали реальным форпостом блока.

О том, что ждать Украине и Зеленскогому от саммита НАТО в Анкаре - рассуждает обозреватель KP.RU Евгений Умеренков.

Украина на разогреве

Получается, что Украина — не щит свободного мира, а лишь группа разогрева в грядущем конфликте с Кремлем, задача которой – обеспечить Западу время, необходимое для собственного вооружения. И раз речь зашла о выстраивании обороны вдоль границ альянса, по такой логике выходит, что незалежная вовсе не выигрывает у России вопреки утверждениям Киева и некоторых его спонсоров. А совсем наоборот.

«Польша несет основную ответственность за оборону границы и нуждается в особом подходе», - заявил на пресс-конференции в Варшаве польский премьер Дональд Туск. Он поручил своим министрам обороны и иностранных дел «быть осторожными с любыми заявлениями о дальнейшей финансовой поддержке» Украины, сосредоточиться вместо этого на финансировании военных расходов Варшавы. Польша также намеревается списать оставшиеся истребители МиГ-29, а не передавать их украинцам.

Понятно, что между Варшавой и Киевом сейчас полыхает громкий скандал, связанный с героизацией Зеленским бандеровцев, на чьих руках кровь почти ста тысяч поляков, уничтоженных украинскими националистами в годы Второй мировой. Политики двух стран даже отказались от наград, которые получали друг от друга. Может, просто психанули, и это скоро пройдет?

Нет, позиция Польши, сокращающей поддержку Украине, сформировалась еще до этих событий. Скандал лишь помог ее мотивировать и озвучить.

Фото: REUTERS.

Что ждать Украине от саммита НАТО в Анкаре

Несколько других европейских членов НАТО, не имеющих «темных пятен» в истории отношений в Киевом, тоже заявили об отказе поддержать на саммите альянса в Турции планы по оказанию крупномасштабной помощи Киеву. Это уже сделал премьер Словакии Роберт Фицо.

Его чешский коллега Андрей Бабиш сообщил, что не проголосует за выделение европейского кредита незалежной - у Праги в казне лишних денег нет. Даже Петер Мадьяр, новый глава правительства Венгрии, сменивший жестко антиукраинского Виктора Орбана, исключил возможность участия своей страны в вооружении украинцев.

В результате возникает кризис финансирования Киева. На бумаге члены НАТО обещают предоставить военную помощь в размере 70 млрд евро на 2026 год и «как минимум эквивалентный уровень» поддержки в 2027 году. Но фокус в том, что эта сумма связана с перераспределением намеченных расходов на нужды самого блока, и этот тришкин кафтан уже никак не перешить.

То, что Зеленского на натовском саммите в Турции на подиум не позовут, а посадят в общем зале, тоже подтверждает пусть и негласное, но реальное перемещение темы Украины на второй-третий план. Как пишет западная пресса, на встрече будут доминировать вопросы наращивания расходов на оборону, а также Иран. По второму вопросу союзники будут из кожи вон лезть, чтобы загладить вину перед Трампом, который обиделся на них за то, что те не поддержали его в войне с Тегераном.

Параллельно с саммитом пройдет форум оборонной промышленности. «Такой подход, ориентированный в первую очередь на бизнес, в той или иной степени присутствовал на каждом из шести ежегодных саммитов Трампа за два его президентских срока, - пишет Politico. - И эта стратегия становится все более очевидной по мере того, как президент задумывается о захвате Гренландии, колеблется в вопросе поддержки Украины со стороны США и вводит жесткие пошлины на товары из стран НАТО».

Почему Зеленского не пустят выступить на саммите НАТО: Важный сигнал

Фото: REUTERS.

Когда привыкшего премьерствовать на всех западных сходках Зеленского не пускают на основную сцену, это говорит о многом. Нет, по плечу его обязательно похлопают и традиционные обнимашки с лидерами натовских стран тоже будут. Но вот денег в объеме, который он слезно требует, не дадут - самим надо.

Строгий «папочка» Трамп не станет возражать, если европейцы за свои гроши прикупят американского оружия для Киева. Но желающих скинуться на новые фишки для Зеленского, который, словно маньяк в казино, не может выйти из-за «стола» войны, становится все меньше.

Вон, даже Нидерланды, один из главных спонсоров Украины, заявили, что больше не смогут поставлять Киеву ракеты для Patriot. По словам главы Минобороны страны Дилан Йешилгёз-Зегериус, Амстердам достиг предела своих возможностей.

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