Буквально вчера украинские поезда из Польши на Украину и в Польшу с Украины простояли на станциях возле польско-украинской границы более пяти часов. Фото: Jose HERNANDEZ Camera 51/Shutterstock/Fotodom

Целый орденопад польских бранзулеток случился давеча на Украине. Действующие высшие функционеры киевского бандеровского режима, ранее награжденные Варшавой, с публичным отчетом в соцсетях отказывались от наград. Их примеру последовали и бывшие президенты Украины – Порошенко*, Ющенко и даже Кучма. Исключением стал разве что Янукович, но поляки его и не награждали. Вообще, ничем. Кстати, хороший повод украинцам задуматься, кто же больше делал для Украины и думал о ней. Те же украинские активисты-бандеровцы, кому не «посчастливилось» заполучить польскую висюльку, поливали поляков, отборными помоями.

Как сообщают информированные источники из Киева, такое решение принял сам украинский «просроченный» узурпатор-комедиант Владимир Зеленский, сознательно переведя ответную реакцию Украины в публичную плоскость. Который, кстати, отправил польский орден в адрес канцелярии польского президента, оформив его бандеролью на «Новой почте».

Поляки начали отвечать. Но не словами и широкими жестами, а действием, делами. Буквально вчера украинские поезда из Польши на Украину и в Польшу с Украины простояли на станциях возле польско-украинской границы более пяти часов. Сначала это объясняли неполадками с подачей электроэнергии, но это было больше похоже на «профилактическое» воздействие на украинскую сторону.

А спустя несколько часов после того, как поезда все-таки пропустили дальше по их маршрутам, вдруг гендиректор «Укрпочты» Игорь Смилянский разъяснил, почему Зеленский воспользовался услугами «Новой почты», а не государственной структуры, которую он возглавляет. И тут выяснилась прелюбопытная деталь.

- Почему президент отправил распоряжение «Новой почтой» в Польшу, а не «Укрпочтой»? Отвечаю. У нас есть доставка в Польше через Poczta Polska, и может были сомнения, что доставят, - разоткровенничался пан директор. - Последние два месяца машины «Укрпочты» блокируются польской таможней, а мы вынуждены ездить в Польшу через Венгрию и Словакию (там к нам вопросов нет) и по сути перенаправили все наши транзитные потоки в обход Польши. Но наши клиенты этого не замечают, потому что мы построили альтернативные маршруты через другие страны.

Последние два месяца машины «Укрпочты» блокируются польской таможней, и письма доставляют обходными путями. Фото: home for heroes/Shutterstock/Fotodom

Вот это новость! И это при том, что между странами подписаны все соответствующие соглашения.

- Поляки пропускают машины НП, а не государственной почты, - подвел итог своему спичу Смилянский. - Конкуренция - хорошая вещь. Плохое отношение к Украине нехорошо.

В общем, чуть ли не стихотворение «Что такое хорошо, и что такое плохо» рассказал. А конфетку все равно не дали. Но уж он-то при гигантской зарплате под миллион гривен сам себе сможет купить любые конфеты. А вот информация про то, что поляки уже на протяжении долгого времени ставят палки в колеса «Укрпочте» весьма занимательна.

При этом, стоит отметить, что «Новая почта» на польской территории функционирует бесперебойно. А ведь именно эта структура задействована в поставках на Украину вооружений с Запада. Что лишь подтверждает мысль, высказанную польским президентом Навроцким о том, что он будет и дальше всячески поддерживать борьбу Украины против России, которую он считает общим врагом. Что не помешает ему и другим полякам гадить украинцам по мелочи там, где это не скажется на боеспособности ВСУ. И нам об этом забывать не стоит ни в коем случае.

Поляки разделяют эти понятия, а украинцы хотят, чтобы их любили такими, какие они есть. И целовали даже в задницы, невзирая на отвращение.

* - внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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