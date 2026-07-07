Зеленский мог потерять буквально все: Зачем ликвидаторы генерала СБУ Поклада обрубили все ниточки по делу о покушении на Ермолаева

Фото: REUTERS.
Что главное в любом расследовании? Как говорил один персонаж, «главное — не выйти на самого себя». Эта задача была успешно решена в случае с киллершей-террористкой Анастасией Березовской, покушавшейся на украинского олигарха Вадима Ермолаева, которого она попыталась подорвать 29-го июня в Монако — микрогосударстве, до сих пор остававшемся самой «тихой гаванью» в Европе.
Оставим в стороне хронологию событий. Она уже достаточно детально описана коллегами, кому интересно, тот ее прочитает или уже прочитал. Ее убийцы (один из военной разведки ГУР Минобороны, второй — из украинской контрразведки СБУ) уже пойманы, и один из них начал давать признательные показания. Скоро это станет делать и другой. И, голову на отсечение давать не буду, но есть очень большая уверенность, что его история в точности до мелких деталей совпадет с легендой первого признавшегося — мол, покушение на Ермолаева — это всего лишь деловой конфликт, разборки чисто по криминальному бизнесу. Не исключено, что следствие установит даже мотивы мести, как у Березовской, так и у тех, кто ее убил.
Ради этого даже пойдут на раскрытие того факта, что мошеннические колл-центры, которыми владел и продолжает владеть Ермолаев, крышуются сотрудниками СБУ. Это ни для кого на Украине давно уже не новость, но главное сейчас сделать вид, что эту крышу предоставляют отдельные сотрудники, запачканные в криминале, а не вся служба в целом, как оно обстоит на самом деле.
Только вот версия эта напрочь гнилая и туфтовая. Березовская была на связи с СБУ, как минимум, последние четыре года, если не дольше. И куратором Анастасии был дослужившийся сейчас до должности первого заместителя председателя СБУ генерал-майор Александр Поклад, возглавлявший ранее департамент контрразведки — кстати, самый кровавый и самый безбашенный во всей этой украинской спецслужбе. Примечательно, что всеми мероприятиями по розыску Березовской на Украине руководил, кто бы вы думали? Правильно, генерал-майор СБУ Александр Поклад.
Фото: REUTERS.
Подрывы — это фирменный стиль Поклада, его почерк. Он стоял за взрывом, от которого погиб Александр Захарченко, он вместе с тогдашним главой СБУ Малюком* готовил подрыв Крымского моста в октябре 2022-го. Именно его департамент причастен ко многим взрывам, которые устраивали диверсанты СБУ и нанятые ими террористы. При этом, теми, кто его знает, Поклад характеризуется, как патологически жестокий человек, который не чурается лично принимать участие в пытках заключенных, несмотря на тщательно сконструированный им имидж интеллектуала, который даже защитил диссертацию. Что может быть лучше для организатора теракта, чем самому возглавить поиски исполнителя? Идеальная ситуация. Ну, а четыре пули в затылок — это вам не самоубийство известного урода-майданщика Сашко Билого двумя пулями в спину (кстати, дело рук все той же СБУ), не случайный выстрел при задержании, а хладнокровная ликвидация исполнителя, дабы обрубить все хвосты. Кстати, судя по тому, что в подвале экс-сотрудника СБУ нашли настоящую «камеру пыток», он по своим наклонностям, мог быть весьма близок к Покладу и не исключено, что в этой паре ликвидаторов не ГУРовец, а именно экс-СБУшник был главным.
На что поймали Березовскую. Явно стимулом для нее были в какой-то степени деньги. Но ей, вероятно, пообещали не только некую сумму для безбедного житья и новые документы, но и изменение внешности. Кстати, за годы сотрудничества с СБУ она очень сильно изменилась внешне, и далеко не в лучшую сторону. Для молодой еще женщины это могло стать настоящей трагедией.
Что касается настоящих причин покушения, то стоит вспомнить, что украинский «просрочка» Владимир Зеленский самые грязные свои делишки обсуждает сейчас не с нынешним главой СБУ генерал-майором Хмарой, а именно с Покладом. И колл-центры тут ни при чем.
Как рассказал на днях бывший украинский политик Олег Царев, Ермолаев считался теневым кошельком экс-главкома ВСУ, а ныне посла Украины Валерия Залужного, который, опять же, недавно на вопрос Зеленского, пойдет ли он на выборы президента в качестве кандидата, ответил утвердительно. По словам Царева, в украинских деловых кругах Ермолаев, несмотря на то, что занимался мошенническим бизнесом, считался человеком, на которого можно положиться, который не обманет. А потому деньги ему давали многие. Примечательно, что взорвали Ермолаева как раз после этого примечательного разговора Зеленского с Залужным, когда «просроченный» получил четкий и твердый ответ, гарантирующий ему поражение на выборах.
Собственно, на этом все. Самая очевидная версия подрыва Ермолаева ведет к Зеленскому. Он — тот самый человек, который мог потерять от деятельности Ермолаева не просто часть доходов, а буквально все, включая и саму жизнь. Из всех потенциальных кандидатов у него был самый веский мотив. Прямо-таки убойный. И то, что следствие по делу об убийстве Березовской ведут украинские следователи, очень удобно для настоящих заказчиков и организаторов покушения. Европейским следователям ликвидаторов не отдадут, а украинское следствие ограничится самой удобной версией.
Правда, рассказать об этом теперь сможет только Поклад. Или сам «просроченный» Зеленский.
* Лицо, внесённое в список террористов и экстремистов в РФ
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