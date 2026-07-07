Мошенники создают клоны аккаунтов в соцсетях: Зачем аферисты копируют чужие профили и как защитить свои данные и деньги

Мошенники массово создают копии чужих профилей. Фото: Dusan Petkovic/Shutterstock/Fotodom

Вы листаете ленту смешных видео, и в это же время «вы» пишете своей маме в мессенджере сообщение с мольбой срочно перевести все накопления на карту. Или того хуже - «вы» уже раздаете коллегам указания от имени гендира, требуя от них секретные отчеты. Киберполиция России в очередной раз напомнила: мошенники массово создают копии чужих профилей. Как работает эта схема развода? И что предпринять, чтобы остановить аферистов? KP.RU выяснил это у Владимира Ульянова, эксперта в области информационной безопасности, руководителя аналитического центра Zecurion.

ПОЧЕМУ ВЫ МОЖЕТЕ НЕ УЗНАТЬ О СВОЕМ КЛОНЕ

Начнем с того, что засечь момент появления страницы-двойника практически невозможно - она становится заметной, только когда ею начинают активно пользоваться.

- Наиболее вероятный сценарий - это кто-то увидел и рассказал вам, что у вас появился цифровой клон, - объясняет Владимир Ульянов. - О существовании поддельной страницы вы, скорее всего, узнаете от друзей.

По словам эксперта, может помочь эго-серфинг («гуглить» самого себя), но на практике поисковикам нужно время на индексацию страницы, к тому же многие площадки закрыты от роботов. Есть платные сервисы, которые позволяют обнаружить двойника.

- Однако если у человека нет каких-то оснований подозревать целенаправленную атаку на его имя, использовать специальные сервисы мониторинга - это избыточная и дорогая мера, - добавляет Владимир Ульянов.

Засечь момент появления страницы-двойника практически невозможно - она становится заметной, только когда ею начинают активно пользоваться. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

ЗАЧЕМ МОШЕННИКИ СОЗДАЮТ ФЕЙКИ

Киберполиция России перечисляет самые распространенные причины использования профилей-двойников. Злоумышленники могут:

1. Рассылать сообщения от имени «фейк-босса» с требованием следовать указаниям в рамках «тайных проверочных мероприятий».

2. Просить родственников и знакомых перевести деньги.

3. Создавать анкеты на сайтах знакомств с чужими фото и данными для обмана.

4. Распространять фишинговые ссылки и зараженные файлы, чтобы получить доступ к устройствам других людей из вашего списка контактов.

5. Дискредитировать или размещать недостоверные сведения для подрыва репутации.

6. Получать от коллег и родственников сведения о личной жизни, корпоративную или чувствительную информацию.

7. Рассылать спам, продвигать товары с нарушением правил площадок и искусственно завышать рейтинги и отзывы.

САМЫЕ ОПАСНЫЕ СХЕМЫ - «ФЕЙК-БОСС» И ШПИОНАЖ

По словам киберэксперта, сообщения от «фейк-босса» - это один из самых опасных сценариев. Сотруднику пишет якобы руководитель и требует следовать инструкциям «проверяющих», которые потом звонят и представляются сотрудниками Центробанка или ФСБ. В итоге человека разводят на перевод личных и корпоративных денег на «безопасный счет».

Шпионаж под видом безобидной просьбы - еще одна частая уловка. Цифровой клон пишет вашей жене: «Дорогая, я забыл паспорт, сфоткай». Или фейковый начальник требует от бухгалтера: «Срочно скинь реквизиты контрагентов, внеплановая сверка». Так утекают и личные данные, и коммерческая тайна.

За формулировкой «подрыв репутации» часто стоит прямой шантаж.

- Тут возможны два варианта, - поясняет эксперт. - Либо просто испортить жизнь: разместить компрометирующие фото, сгенерированные нейросетью, приписать радикальные высказывания. Либо пойти на прямой шантаж: «Я создал такую страницу, если хочешь, чтобы я ее убрал - плати».

Сообщения от «фейк-босса» - это один из самых опасных сценариев. Фото: shitao/Shutterstock/Fotodom

СПАМ И НАКРУТКА - ТОЖЕ БИЗНЕС

Владимир Ульянов подчеркивает, что у мошенников своя «экономика».

- Создание фейкового аккаунта требует ресурсов, и если уж его завели, то могут использовать для массовых рекламных рассылок, накрутки лайков и отзывов, чтобы заработать на продаже рекламы или обмане покупателей, - объясняет он.

Остальные способы развода в виде рассылки «скинь денег», обмана на сайтах знакомств или отправки фишинговых ссылок бьют по той же схеме: давят на эмоции, просят перевести деньги или предлагают перейти по вредоносной ссылке, замаскированной под безобидную просьбу.

Важный нюанс, когда мошенники не создают копию, а «угоняют» реальный аккаунт. Тогда просьбы «переведи деньги» или «проголосуй по ссылке» (ведущей на фишинг) бьют точно в цель.

- Даже если из ста человек откликнутся всего один-два, прибыль для мошенников может быть очень существенной, - комментирует Владимир Ульянов.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ДВОЙНИК УЖЕ СУЩЕСТВУЕТ

Первое и главное - не паниковать. Владимир Ульянов рекомендует четыре следующих шага.

1. Жалоба на площадке. Нажмите на странице двойника кнопку «Пожаловаться» и выберите причину: «Выдает себя за другого человека» или «Копирует мой профиль».

- Нужно обратиться к администрации сайта, сказать, что информация принадлежит вам, но аккаунт заводили не вы. Возможно, потребуется пройти проверку личности, но механизмы такие существуют, - поясняет киберэксперт.

2. Массовые жалобы. Попросите 5-10 друзей или знакомых подать аналогичную жалобу.

- Чем больше жалоб, тем более явный звонок для администрации. На нормальных площадках стараются на такие реагировать быстрее, - говорит наш собеседник.

3. Обращение в поисковые системы. Если администрация площадки молчит, а страница индексируется, можно пожаловаться через тот же Яндекс или Google - у них есть механизмы для удаления недостоверной информации о человеке.

4. Предупреждение друзей. Тут эксперт советует действовать аккуратно. Публичный пост-разоблачение может, наоборот, привлечь лишнее внимание к фейковой странице. Лучше точечно предупредить близкий круг в мессенджерах, особенно если есть данные, что с клона уже идут рассылки.

- Можно через мессенджер уведомить своих знакомых: будьте бдительны, не реагируйте, это мошенники, - продолжает Ульянов.

КАК РАСПОЗНАТЬ, ЧТО ВАМ ПИШЕТ КЛОН, А НЕ ЗНАКОМЫЙ

Простых способов проверки мало. И вот почему.

1. Пустой чат. Если «старый друг» вдруг пишет с нуля и история переписки отсутствует, это повод насторожиться. Но, как отмечает эксперт, переписка может удаляться по истечении времени или по желанию пользователя. К тому же вам могут написать «с новой страницы, потому что старую заблокировали» - такая ситуация тоже реальна.

2. Стиль письма и нетипичная речь. Друг всегда писал с кучей эмодзи и на «ты», а тут вдруг сухой официоз? Это знак, что что-то не так.

3. Звонок решает. Никогда не переводите деньги по текстовой просьбе, какой бы душещипательной она ни была. Перезвоните и спросите голосом: «Привет, это ты? Почему ты пишешь мне с нового аккаунта?».

- Обычно такие подтверждения работают лучше всего. Но и здесь появляется новая угроза - дипфейки голоса. Если какой-либо аккаунт не просто скопирован, а взломан, при этом в истории были голосовые сообщения, достаточно нескольких секунд записи, чтобы сформировать внятную речь на любую тему. И она будет максимально похожа, проблематично отличить от оригинала, - предупреждает киберэксперт. - Поэтому самый надежный метод - личная встреча, особенно когда речь идет о переводе крупных сумм.

4. Секретный вопрос. Договоритесь с близкими о стоп-фразе или спросите то, что не найти в интернете.

- По моему опыту такие вещи не работают: во-первых, они не используются, во-вторых, забываются. С детьми еще можно натренировать, но в стрессовой ситуации и они могут растеряться, - считает наш собеседник.

ГЛАВНАЯ ЗАЩИТА - ПРИВАТНОСТЬ

Чем меньше информации о вас в открытом доступе, тем меньше риск. Вот что стоит сделать прямо сейчас:

1. Закройте профили в соцсетях настройками приватности - оставьте доступ только для друзей, а не для всех подряд.

2. Скройте список друзей и подписчиков, чтобы мошенники не могли скопировать ваш круг общения для дальнейших атак.

3. Не публикуйте фото документов, билетов, адресов и других деталей личной жизни - это готовый материал для создания фейка.

- Чем меньше информации публикуешь, тем меньше рисков. Но нужно понимать, что соцсети по своей сути заточены на то, чтобы быть максимально открытыми, - признает эксперт. - Идеальный вариант с точки зрения безопасности - удалить профиль, но это мало кто готов сделать.

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