Вопрос дня: За что еще надо доплачивать нашим гражданам?

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Илья Шадриков, капитан запаса, руководитель спортивно-патриотического клуба «Ярополк»:
- Я ратую за пропаганду здорового образа жизни, поэтому доплачивал бы людям, которые не курят и не пьют. А еще спортсменам-любителям, которые регулярно занимаются спортом. Например, пробежал за месяц 500 км и более - получи доплату. Главное, придумать, как выявлять мухлевщиков.
Алексей Лобарев, правозащитник, ветеран МУРа:
- Мое мнение - государство должно платить не за возраст, а за вклад конкретного человека. За то, что человек делает нашу страну сильнее, приносит пользу. Например, нужно платить донорам крови, которые сдавали ее не меньше 50 раз в течение жизни, многодетным родителям независимо от возраста детей и еще много кому.
Андрей Гусев, агроном-любитель, вырастивший тыкву весом 771 кг:
- Думаю, нужно доплачивать за 50 лет непрерывного трудового стажа на производствах. Особенно на вредных.
Евгений Демченко, ресторатор, амбассадор Федерации рестораторов и отельеров России:
- Нужно стимулировать то, что создает долгосрочную ценность для общества: выплаты за наставничество молодых специалистов и студентов, волонтерство, создание рабочих мест.
Александр Семенников, депутат Мосгордумы:
- Я бы поддержал выплаты, стимулирующие увеличение семей. Например, можно сделать разовую выплату для многодетных семей, когда ребенок идет в школу. Чтобы на эту выплату можно было его подготовить, купить форму, рюкзак и все необходимое для учебы.
Александр Лапин, писатель:
- Доплачивать нужно только за детей. Для решения демографической проблемы государству нужно хотя бы свести к нулю расходы родителей. А больше никому доплачивать не надо, остальные пусть работают.
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