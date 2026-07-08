В начале совещания глава государства выступил с коротким заявлением и по ходу беседы давал поручения Фото: REUTERS.

Ситуация с нехваткой бензина и дизеля в России находится под пристальным контролем руководства страны и лично Владимира Путина. В среду Президент России провел третье за месяц совещание, где обсудили нехватку топлива и меры, которые предпринимает власть для разрешения кризисной ситуации.

Что с бензином, ценами, и когда ситуация на топливном рынке нормализуется – в отчете KP.RU.

ЧТО СКАЗАЛ ВЛАДИМИР ПУТИН О СИТУАЦИИ С БЕНЗИНОМ В РОССИИ

В начале совещания глава государства выступил с коротким заявлением и по ходу беседы давал поручения. Вот его главные заявления:

1. Путин обратился к министрам с требованием: ситуация с бензином и дизелем никак не должна влиять на простых россиян

2. Президент заявил, что энергосистема России – одна из самых стойких в мире, и имеет колоссальный запас прочности. Поэтому проблемы с топливом – временное явление.

3. Сегодня главная задача – принять все меры с привлечением «вертикально интегрированных» (то есть государственных) нефтяных компаний.

4. Украина пытается максимально испортить простым людям сезон отпусков. Но главная цель Киева - создать напряжение в российском обществе. Киев может рассчитывать только на это, учитывая плачевную ситуацию на передовой.

5. Глава государства поручил включать малый и средний бизнес в нефтепереработку. Создание сети небольших, хорошо защищенных НПЗ сделает энергосистему страны еще более стойкой.

6. Путин призвал министров работать над решением проблемы максимально быстро:

- …мы готовы рассмотреть эту ситуацию (в Крыму) вместе с нашими коллегами Крыма и Севастополя, - сказал в своем отчете вице-премьер Новак.

- Давайте договоримся, что формулировки будут другие, - ответил президент. - Не просто «готовы рассмотреть», не просто «рассмотреть», а рассмотреть и принять решение как можно быстрее. Не надо затягивать. Хорошо?

Президент заявил, что энергосистема России – одна из самых стойких в мире, и имеет колоссальный запас прочности Фото: REUTERS.

ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ С ТОПЛИВОМ В РОССИИ

Отчет по уже сделанной работе представил зампред правительства страны Александр Новак. В начале речи он признал: противник предпринял несколько удачных атак на нефтеперерабатывающие заводы. Некоторые были повреждены настолько, что пришлось временно остановить их работу. Отсюда и сокращение производства бензина и дизельного топлива.

После этого вице-премьер перешел к перечислению мер по стабилизации ситуации на рынке топлива:

1. Производим больше

Загрузка действующих НПЗ увеличена. На данный момент они производят максимум возможного.

2. Откупорили запасы

У государства, естественно, есть топливные запасы – часть из них «расчехлили» и вывели на рынок.

3. Быстрые ремонты

На восстановление поврежденной энергоструктуры брошены все ресурсы. НПЗ чинят максимально быстро.

- В целом пока ситуация остается непростой, - констатировал Александр Новак. - Вынужденное сокращение объемов производства топлива в том числе привело к изменению маршрутов его доставки до потребителей.

Кроме того, возникшая ситуация серьезно повысило спрос на бензин и дизель – люди стали запасаться впрок. В цифрах – спрос увеличился на треть по сравнению с тем же периодом 2025 года. И это тоже дестабилизировало ситуацию.

Итоговый результат – очереди на заправках.

В среду Президент России провел третье за месяц совещание, где обсудили нехватку топлива и меры, которые предпринимает власть для разрешения кризисной ситуации Фото: REUTERS.

11 НОВЫХ МЕР

- Понятно, что текущая ситуация на АЗС вызывает беспокойство у людей. Для стабилизации ситуации правительство продолжает предпринимать дополнительные шаги, - заверил вице-премьер.

Александр Новак: «Ввели запрет на экспорт дизельного топлива» Александр Новак доложил Владимиру Путину о новых мерах, принимаемых для борьбы с топливным кризисом. Среди них запрет на экспорт дизеля, импортные поставки топлива и другие

А именно:

- 8 июля введен полный запрет на экспорт дизеля.

- Дополнительное топливо ввозится из других стран.

- Пошлина на ввоз нефтепродуктов и присадок – 0%, что тоже позволит увеличить импорт.

- Принят закон, временно позволяющий производить топливо более низкого экологического класса.

- Чтобы решить логистические проблемы, с РДЖ оговорены скидки на перевозку бензина и дизеля.

- Внесены необходимые изменения в налоговый кодекс.

- Доработана система работы биржи, чтобы исключить возможность покупки топлива для перепродажи.

- Введен потолок цен для биржевых торгов по бензину и дизелю, чтобы не допустить роста цен на топливо.

- Крупные компании напрямую распространяют топливо на заправках – из цепочки исключены все перекупщики.

- Утверждены графики поставок бензина и дизеля для аграриев, чтобы ситуация не привела к росту цен на продукты.

- Оперативные штабы, которые следят за ситуацией на топливном рынке, созданы в регионах.

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