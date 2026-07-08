Трамп перепутал Зеленского с Путиным, а Иран — с Японией

Треть открытой части встречи с Зеленским Трамп посвятил иранской теме Фото: REUTERS.

Встреча Трампа с Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре напомнила анекдот, когда врач показывает пациенту картинки с чернильными пятнами, а тот видит на всех женскую грудь.

Самое интересное, конечно, творилось за закрытыми дверями, куда прессу не пустили. Но вот вышли Дональд с Володимиром к журналистам, и стало явным: все мысли Трампа заняты вовсе не Украиной, а Ираном.

Настолько заняты, что он перепутал Зеленского с Путиным. Впрочем, и сам Иран назвал «Исламской Республикой Японией».

Да и репортеры после вступительных слов первый свой вопрос задали не про незалежную, а про Иран.

ПРОБЛЕМЫ НА ИРАНСКОМ ФРОНТЕ

Дела на иранском фронте - и в переносном смысле, и в прямом - у американцев идут плохо.

Иранцы ударили по танкерам Катара и Саудовской Аравии, которые пытались пройти так называемым Оманским коридором - южным маршрутом в Ормузском проливе у побережья Омана, в обход контролируемого КСИР пути в северной части пролива (его середина заминирована).

Американцы пиарят Оманский коридор как «безопасный» для судов, уверяют, что защитили его своим флотом и ПВО, и подчеркивают, что проход по нему бесплатен. Тегеран считает это покушением на свой контроль над Ормузом.

После ударов по танкерам Штаты атаковали базы КСИР в портах и на островах. Эту операцию Трамп одобрил прямо на саммите НАТО, собрав на совещание министров и генералов. Белый дом вернул обратно санкции против иранской нефти, которые было снял, подписав с Тегераном меморандум о мирных намерения.

А сегодня Дональд назвал иранцев «подонками», «глупцами», заявил, что переговоры с ними бесполезны, режим прекращения огня отменен. И вообще, он может сделать так, чтобы нынешние власти страны «исчезли».

Трамп перепутал Зеленского с Путиным Фото: REUTERS.

«ЕСТЬ ВОПРОС К ПУТИНУ?»

Треть открытой части встречи с Зеленским Трамп посвятил иранской теме. Грозил разрушить, уничтожить, нагнуть противника.

Дональд возмущался: вот, руководство Ирана обратилось к нему с просьбой «не убивать их» во время похорон аятоллы Али Хаменеи, США милостиво согласились. «А они начали стрелять ракетами!» Надо было, стало быть, убить, как сделали с аятоллой?

Психоделическое настроение американского президента отразилось на его когнитивных способностях.

Отвечая на вопрос о лицензии на производство ракет Patriot для Украины, Трамп снова перешел на иранскую тему: «Исламская Республика Япония выпустила сто ракет!» Японцы вздрогнули. Не было ли у Дональда ассоциации с Хиросимой?

Чуть позже, осознав, что журналисты обращаются только к нему, а не к Зеленскому, американец решил это исправить и адресовался к прессе. Указал пальцем на украинца:

- У вас есть вопрос к президенту Путину?

- Не совсем, - удивился один из репортеров.

«Это Зеленский», - к счастью, подсказали из зала…

СРАВНИЛ СЕБЯ С ЛЕНИНЫМ

Если за украинским конфликтом Трамп наблюдает с позиции «пусть дерутся, а я посмотрю, заодно и на оружии заработаем», то в драке с Ираном он - прямой участник. Разделяющий континенты океан далеко не всегда спасает от неприятностей. И далеко не всегда Штаты в состоянии их преодолеть.

А в самой Америке Дональда по старой памяти пугает призрак коммунизма. Недаром в финальном выступлении на саммите НАТО он сказал именно об этом: мол, его сограждан пытаются соблазнить коммунистическими идеалами (речь о левом крыле демократов, которое набирает популярность), но он сам круче Ленина - столько благ предлагает американцам.

Возможно, цитата как раз из трудов Владимира Ильича могла бы слегка утешить расстроенного Трампа, переведя его в разряд жертвы обстоятельств. «Капиталисты делят мир не по своей особой злобности, а потому, что достигнутая ступень концентрации заставляет становиться на этот путь для получения прибыли».

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