Клип с инфлюенсерами и флешмоб семьи Кукояк в московском метро: VK поздравляет россиян с Днём семьи, любви и верности

Фото: VK

Компания выпустила праздничный клип с NANSI & SIDOROV, ST и Ассоль, Аней Pokrov и Артуром Бабичем, снятый в московском метро и других городских локациях Москвы и Санкт-Петербурга. Пассажиры метрополитена выбрали ромашки с пожеланиями, получили цветы от семьи Кукояк, прокатились в новом поезде VK и поучаствовали в фотопроекте и интервью.

VK выпустила клип «Следующая станция — Любовь», снятый на станции «Достоевская» и в других локациях Москвы и Санкт-Петербурга. Метро в ролике выступает символом соединения путей разных людей в большом городе, станции метрополитена становятся символическими остановками «Любовь» и «Семья». В клипе переплетаются истории пар разных возрастов: от первого свидания до совместного долголетия. В съёмках участвовали Анастасия Белявская и Олег Сидоров (NANSI & SIDOROV), Ассоль и Александр (ST) Степановы, Аня Pokrov и Артур Бабич. Ролик разместили в сообществах «VK Праздники» ВКонтакте и Одноклассниках.

Фото: VK

В День семьи, любви и верности семья блогеров Кукояк провела флешмоб в брендированном вагоне VK и на станциях московского метрополитена. Денис и Елена дарили пассажирам синие васильки и карточки с посланиями «Любовь повсюду», «Не теряй связь с теми, кто важен», «Сохраняй моменты, которые греют», «Счастьем хочется делиться».

На станции «Китай-город» VK установила инсталляцию «Здесь живёт любовь». На стенде разместили ромашки с пожеланиями, в том числе «Пусть сегодня с вами случится что-то доброе», «Для кого-то встреча с вами — лучшая часть дня», «Пусть сегодня найдётся время для тех, кого вы любите». Пассажиры выбирали ромашки и забирали их с собой.

VK записала в московском метро серию коротких интервью с пассажирами. Люди рассказывали истории своих семей, звонили близким, чтобы признаться им в любви, и получали карточки с добрыми фразами. Профессиональные фотографы запечатлели эти моменты в брендированном составе VK и на станциях метрополитена. Интервью и фото будут опубликованы в сообществах «VK Праздники» ВКонтакте и Одноклассники.

8 июля VK запустила в московском метро брендированный поезд, посвящённый сервисам компании. Состав будет курсировать на Сокольнической линии в течение полугода: по оценке Дептранса Москвы, за это время на нём совершат порядка 2,7 млн поездок.