Украинские спецслужбы ищут людей с дефицитом внимания: почему россиянка так легко пошла на подготовку теракта в Москве

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

ФСБ сорвала попытки украинских спецслужб и их западных кураторов совершить беспрецедентную серию терактов в России. Планировалось использование дронов на объектах военной инфраструктуры. В Москве готовилось убийство представителя Минобороны. Пособницей украинских спецслужб оказалась россиянка. Ее задержали. Куратор из спецслужб Украины имитировал влюбленность в нее. Обещал после совершения теракта продолжить романтические отношения на Украине. Пособница приготовила в Москве съемную квартиру, помогла украинским спецслужбам дистанционно из Украины следить за местом проживания в Москве офицера МО России. Установила видеокамеры для наблюдения за адресом проживания и автомобилем военнослужащего с трансляцией видеосигнала в незалежную.

На Радио «Комсомольская правда» обсудили тему с генерал-майором ФСБ в отставке, главой Центрисполкома «Офицеров России» Александром Михайловым.

ФСБ предотвратила беспрецедентную серию терактов в России: Главное о сорванных покушениях на офицеров

НА ЧТО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ?

- Спецслужбы Украины используют сдаваемое в аренду жилье для подготовки к совершению терактов в России, предупреждает ФСБ. На что нам всем надо обращать внимание?

- Люди, которые идут на сотрудничество, - совершают главную ошибку во время первого контакта. Как говорил Булгаков, не разговаривайте с незнакомыми. А многие люди, испытывая дефицит внимания, готовы поговорить, порассуждать, послушать. Это первый шаг к созданию атмосферы доверия, - цитирует Михайлова KP.RU.

- В данной ситуации, мы про эту девушку говорим...

- Это уже не первый случай, когда с помощью таких уловок, вроде дальнейших перспектив устройства семейной жизни, женщины попадаются. Вспомните - преступления, которые были совершены в отношении Татарского, Дугиной, и в данном случае, - это все связано с привлечением дам для устройства совместной жизни.

Пособницей СБУ оказалась 25-летняя россиянка, задержанная накануне. Кадр из видео ЦОС ФСБ России

УСИЛИЯ СПЕЦСЛУЖБ НАРАСТАЮТ

- Эта тема будет нарастать?

- Мы должны быть готовы к тому, что усилия спецслужб Украины будут повышаться. Их сейчас интересует не столько качество, сколько количество. Чем больше будет привлечено людей к сотрудничеству, тем будет и выше процент совершения этих преступлений.

- И что делать?

- Кроме совета не разговаривать с незнакомыми, надо понимать, что это категория скрытых, латентных преступлений. Многие такие операции проводятся многозвенно, многоступенчато.

- В данном случае эту даму готовили долго...

- Готовили в течение двух лет. Привлекали к сотрудничеству, готовили, располагали к формированию у нее устойчивого убеждения о необходимости совершения таких действий. ФСБ ее разоблачила.

- Это не новые приемы?

- Во все времена была работа с агентурой со стороны противника. Ничего нового тут нет. Но начинают использовать информационные технологии - и это уже серьезнее. Потому что личные контакты, которые бывали раньше во время подготовки человека к вербовке, всегда были чреваты разоблачениями.

МЕНЯЮТСЯ МЕТОДЫ

- У нас и так не самый высокий уровень доверия друг к другу, а, с другой стороны, вы правы, общаться с незнакомыми нынче не то, что вредно, сколько опасно. Где золотая середина?

- Золотая середина в работе самих спецслужб. Они меняют свои формы и методы работы, тактику проведения оперативных мероприятий, что дает возможность раскрывать. Число предотвращенных преступлений у нас значительно выше, чем число совершенных преступлений. А совершенные преступления, которые имели место, они очень высокой тяжести - это убийство высокопоставленных начальников Минобороны, совершение терактов против объектов инфраструктуры. И мы, обычные граждане, вряд ли чем сможем помочь спецслужбам, потому что все это делается очень латентно. И нередко «белые и пушистые» дамы бывают более опасны, чем человек, делающий жесткие высказывания в отношении государства и власти и в отношении самой ситуации.

- Сегодня противник умело использует возможности скрытного влияния, воздействия на индивидуалов.

- Для того, чтобы выйти на одного человека, им приходится наверняка перелопачивать сотни людей. Потому что человека, который не хочет быть завербован, вы никогда не завербуете. А если человек идет на контакт, а это, как правило, люди, обладающие дефицитом внимания, то спецслужбы начинают с ним работать достаточно долго. При этом определяют, какую задачу перед ним поставить.

- А в данной ситуации?

- Для этой дамы они выработали довольно широкий спектр совершения преступлений - от убийства высокопоставленного военного до сбора информации.

ЧТО ДЕЛАТЬ С ПОДРОСТКАМИ

- А что касается подростков?

- Мне кажется, что здесь надо не только разбираться с самими детьми - надо разбираться и с родителями. Должна быть взаимная ответственность и ребенка, и его родителей. Нужно тщательное исследование коллектива, где этот человек находится. Школа, колледж.

- Эту тему мы упускаем?

- Мы рассматриваем только наказание персонажа в конце цепочки. А надо смотреть, при каких условиях формировалась эта личность. Подростки больше подвергаются влиянию. Их легко взять на слабо. И мы должны иметь в виду, что наши подростки определенных категорий вообще склонны к постоянному вандализму. Этой темой надо заниматься очень серьезно. И ответственность должна быть взаимная - и у подростка, и у его родителей, и у школы.

- Было предположение, что до разной степени преступления доводят людей – их подталкивают даже к убийствам. Гипноз используется представителями украинских спецслужб - или это просто знание психологии?

- Те, кто обладают синдромом дефицита внимания, больше подвержены влиянию со стороны спецслужб или тех людей, которые с ними разговаривают, дает возможность использовать этот синдром для того, чтобы привлечь подростка к противоправным вещам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ФСБ сорвали масштабный теракт Киева против наших военных: пособницей СБУ была молодая россиянка

Киев готовил теракт против военных России по схеме убийства Татарского и Дугиной