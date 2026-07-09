Зеленский и Навроцкий не договорились на переговорах в Анкаре Фото: REUTERS.

Прошедший в Анкаре саммит НАТО украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский попытался использовать для того, чтобы наладить отношения с Польшей, в частности, с президентом Польши Каролем Навроцким. Наладить, естественно, в его понимании, то есть убедить и нагнуть поляка, чтобы тот поумерил свои претензии в отношении бандеровцев, резавших поляков во время Второй мировой войны. Напомним, для Навроцкого тема Волынской резни настолько принципиальна, что он даже лишил «просрочку» за присвоение спецподразделению ВСУ наименования «имени героев УПА»* высшей государственной награды Польши - ордена Белого орла, которым Зеленского ранее наградил прежний президент Польши Анджей Дуда. Что, собственно, и дало старт нынешнему польско-украинскому дипломатическому конфликту. Что сначала превратился в «орденопад» с обеих сторон, а потом дело дошло и до взаимных оскорблений поляков и украинцев.

Прежний президент Польши Анджей Дуда Фото: Jakub Szymczuk/wikipedia.org

Навроцкий и Зеленский на полях саммита в Анкаре встретились, причем, это было не краткосрочное свидание по дороге в туалет и обратно, а обстоятельные переговоры, продлившиеся более часа. Вот только к общей точке зрения они явно не пришли.

- Это был важный и необходимый разговор, мы говорили больше часа, – сообщил украинский «просрочка» по итогам и съехал с темы, включив вариант «Б». - У нас есть одна общая угроза — это Россия. И очень важно поддерживать взаимопонимание, поддержку и действовать сообща. Нашим странам необходимы только крепкие отношения.

- Это было слишком долго, - уныло продублировал своего шефа пресс-секретарь Зеленского. И ни слова ни про достигнутые результаты, ни про «дружбе крепнуть», ни про «ляхов», простите, «разом москалей вбивати».

Навроцкий и вовсе промолчал. Только лишь сообщил, что «договорились продолжать диалог». Обычно такое говорят, когда каждая из сторон осталась при своих. Напомним, несколькими днями ранее в Варшаву прилетал «тушить пожар» в польско-украинских отношениях глава МИД Незалежной пан Андрий Сибига, который после переговоров с польским коллегой Радославом Сикорским вышел у них мрачнее тучи и не ответил ни на один вопрос журналистов. Аналогично повел себя и Сикорский. Оба министра вдруг вспомнили и рассказали «акулам пера», что дипломатия – это вам не вдоль улицы в деревне орать в мегафон всякую чушь, что она требует тишины при принятии решений. И поведали и другие азы этой профессии, о которых вдруг вспомнили. И вот теперь практически тот же результат, но уже после встречи президента Польши и главаря киевского режима.

Впрочем, Навроцкий все же позже заговорил, но для Зеленского наверняка было бы лучше, если бы поляк продолжал молчать. Потому что Навроцкий не просто подтвердил свою прежнюю позицию, а высказался еще более жестко.

- Мы рассчитываем на понимание со стороны Украины, что бандеровский флаг ограничивает формат участия Украины в Европейском союзе, - заявил журналистам польский президент, дав понять, что героизация нацистских преступников ограничивает возможность Украины вступить в ЕС, и подчеркнув, что Варшава не считает возможным вести переговоры на тему отношения к украинским нацистским преступникам. - Для меня вопросы Украинской повстанческой армии* – это вопрос не для переговоров.

А тут еще с подачи польских депутатов и Европарламент принял резолюцию, в которой раскритиковали решение «просроченного».

- В связи с переименованием элитного подразделения вооруженных сил Украины в честь «героев УПА»* депутаты Европарламента выражают сожаление по поводу пренебрежения чувствами и скорбью польской стороны и считают, что это решение подрывает добрососедские отношения, - говорится в тексте документа. И пусть Европарламент – это организация, которая ничего не решает, для «просрочки» Зеленского это все равно очень чувствительный щелчок по носу. Просто по факту того, что какие-то там депутаты осудили его решение.

* - организация признана террористической и запрещена в РФ

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