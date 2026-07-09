«Гуглим вашу манипуру»: Как и зачем в Москве делают фотографию ауры

Корреспондент «КП» решила испытать на себе диковинную процедуру и узнать, почему у нее вечно болит спина и не хватает денег. Фото: Ангелина ШАРЫПОВА. Перейти в Фотобанк КП

В центре Москвы, в тихом переулке, куда не долетают звуки мегаполиса, меня ждет преинтересная встреча. Никаких хрустальных шаров, цыганских платков или благовоний, от которых кружится голова. Только ноутбук, странный датчик и женщина с добрыми глазами, называющая себя целителем. Задача проста: положить руку на сенсор и позволить машине сфотографировать мое энергетическое поле.

Звучит как сюжет для научной фантастики 80-х, но это реальность 2026 года. Такая услуга нынче популярна у москвичей. Называется «фото ауры». Эту диковинную процедуру я решила испытать на себе со смутной надеждой узнать, почему у меня вечно болит спина, и не хватает денег.

«ВЫ - ЖЕЛТЕНЬКАЯ»

И вот я сижу посреди маленькой комнаты, где из оборудования только прибор, напоминающий подставку для компьютерной мыши.

- Смысл в том, чтобы понимать, для чего мы это делаем, - объясняет мне целитель 21 века, сидящая за компьютером. – Душа зашла в тело не просто так. Есть какой-то в этом смысл. У вас есть свои задачи.

Прибор, позволяющий сделать фото ауры. Фото: Ангелина ШАРЫПОВА. Перейти в Фотобанк КП

Снимаю по указке специалиста кольца (оказывается, металл искажает поле).

- Так, Ангелина, - командует женщина за компьютером. – Левую руку кладем на прибор. Чуть пониже. Пальчики нарисованы, видите?

Вижу, пальчики мои задрожали. То ли в ожидании результата, то ли из-за мыслей о том, что моя оплата за парковку вот-вот окончится и сеанс выйдет на 5 тысяч дороже.

Тот самый прибор, на который нужно положить левую руку. Кольца и другой металл - долой! Фото: Ангелина ШАРЫПОВА. Перейти в Фотобанк КП

А тем временем на экране проступал мой силуэт, окруженный какими-то цветными облаками. Замелькали голубой, зеленый, сиреневый.

- Вы желтенькая, - уверенно сообщила «целительница». – Миссия желтых – быть солнышками.

Неплохо. Лучше, чем быть дождем или туманом.

- Учитесь, получайте знания. Менеджер вы, по сути. Вас ждет обычная земная жизнь, - продолжила целительница, и вдруг увидела другое. – Но над головой купол! Красивая бирюзовая шапочка. Это ангелы-хранители. Значит, нужно работать на мир, служить другим.

На экране проступил силуэт, окруженный какими-то цветными облаками. Фото: Ангелина ШАРЫПОВА. Перейти в Фотобанк КП

СЕРДЦЕ В ТУМАНЕ

Только я представила себя в бирюзовой шапочке, как женщина нахмурилась.

- А вот и манипура…

Выяснилось, что это такая чакра, расположенная чуть выше пупка и отвечающая за волю и целеустремленность.

- Она должна быть желтая, а у вас почему-то зеленая. И сердце какое-то туманное, а должно быть ярко-зеленое. Давно я такого не видела, - нагнетает специалист.

Сердце сжалось, вот-вот готовое позеленеть.

- Может быть, спросим у Яндекса, почему она зеленая? – вдруг выдает «целительница».

Неожиданно надежный источник знаний. Ищем вместе. Оказывается, это не просто цвет, а «каменное сердце наоборот».

Фотография ауры. Фото: Ангелина ШАРЫПОВА. Перейти в Фотобанк КП

- Блок в зелёной манипуре означает, что вы подавляете гнев, обиду и разочарование, чтобы оказаться хорошим и любящим человеком, — читает эксперт вслух результаты поиска.

- Да, это я, - признаюсь. – Вялая и бесцельная.

- Вот именно! – с энтузиазмом подхватила женщина. – Слабовольная. С поведением жертвы. Пассивная. Еще и проблемы с пищеварением должны быть.

Это был удар ниже манипуры. Мне захотелось сбежать. Но мое слабоволие, конечно, сделать этого не давало. Да и «целительница» вдруг смягчила голос. Подала надежду.

ИСЦЕЛЕНИЕ

- Ничего страшного, - успокаивала она. – Наша задача – увидеть слабые места и их трансформировать. Давайте попробуем сфотографировать вашу ауру еще раз. Посмотрим, как она изменилась после нашего разговора.

Я снова кладу руку на сенсор. На экране происходит магия: злосчастное зеленое пятно в районе живота бледнеет, а в районе горла, которое было заблокировано, появляется чистый голубой цвет.

- Видите? Вы поднялись по вибрациям! – радуется специалист. - Горловая чакра очистилась. Если вы журналист, то можете говорить то, что думаете.

Вот редактор обрадуется!

Через несколько минут я вышла на улицу. С фотографией ауры и без 4 тысяч рублей в кармане. Но зато теперь я знала, что моя зеленая манипура – это не приговор.

Фотография ауры обошлась в 4 тысячи рублей. Фото: Ангелина ШАРЫПОВА. Перейти в Фотобанк КП

Кстати, штраф за парковку так и не пришел. Видимо, вселенная оценила мои старания. Или просто была занята чем-то более важным. Кто ее разберет, эту вселенную.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Это обычная физиология»

Популяризатор науки, физик Дмитрий Побединский:

- Существование какого-то загадочного поля, описывающего состояние человека, научно не подтверждено. Иначе медики бы уже давно его использовали, но ни в ОМС, ни в ДМС обследование ауры не включено. Есть объективные показатели человеческого тела: температура, запах, электрическая активность, проводимость кожи. Но это обычная физиология, а не аура. Скорее всего, такой прибор как раз измеряет проводимость кожи и на основе этих данных накладывает разноцветные эффекты на силуэт человека. Но проводимость может сильно меняться в зависимости от влажности, эмоционального состояния человека (банально ладошки могут вспотеть), от времени суток. Так что это просто один из показателей состояния человека в конкретный момент, и судить по нему о его жизни и самочувствии в целом категорически нельзя.

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