Накануне в Киеве начался пожар на крупнейшей столичной ТЭЦ-6. Фото: REUTERS.

9 июля 2026 года, в четверг, стало известно о пораженных ключевых объектов на Украине высокоточными ударами российской армии.

Мы собрали последние новости об ударах армии России по территории Украины.

Удары по Украине: Горят АЗС и цеха БПЛА

Выбиваются автозаправки. По данным украинского топливного эксперта Дмитрия Леушкина, более 200 из пяти тысяч украинских АЗС сожжены за последние четыре недели.

В Киеве прилет зафиксирован в районе газораспределительной станции. Накануне начался пожар на крупнейшей столичной ТЭЦ-6. В Пересыпском районе атаковано хранилище ГСМ вместе с топливозаправщиками.

Прилетело по двум объектам в Деснянском и Святошинском районах. Поражено предприятие компании «Самсунг-Украина». Там производили комплектующие для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго». Удар пришелся и в цех по сборке БПЛА большой и средней дальности. Зафиксирован прилет по автобазе на территории предприятия «Киевметрострой»

Прицельно били по объектам в Павлограде и Синельниково Днепропетровской области. Там сожжены, в том числе, две АЗС. Разрушена газовая заправка в Славянске.

Более 200 из пяти тысяч украинских АЗС сожжены за последние четыре недели Фото: REUTERS.

В Одесской и Полтавской областях уничтожены АЗС, которые использовались в интересах ВСУ. В Запорожье «Герани» отработали по объектам энергетики ВСУ. Часть города обесточена.

Сергей Лебедев, координатор николаевского подполья, сообщает о 37 эпизодах ударов и взрывов в восьми областях Украины за сутки. Источники с мест уточняют: горят АЗС, склады ГСМ, железнодорожные объекты, депо, локомотивы, фуры, места подготовки малых групп и конечные точки снабжения.

В Харькове, по сведениям ТГ-канала «Хроники «Гераней», АЗС поражена двумя ударами FPV на оптоволокне, начался пожар.

Семь оборонных предприятий в Киеве за неделю

А 7 июля стало известно, что только за последнюю неделю в Киеве были поражены как минимум семь оборонных предприятий. Это «Абрис ПТ» - он делал разведывательные и ударные беспилотники. Завод «Буревестник» выпускал дроны большой и средней дальности и средства РЛС. НИИ «Квант» штамповал системы управления огнем, навигации и автоматики для ракет «Нептун», а «мозги» им делал ООО «Радионикс». Компания «Визар» давала ВСУ комплектующие для ПВО и ракеты, и дальнобойные БПЛА. ООО «УКР АРМО ТЕХ» делало от броневиков до боевых частей для БПЛА. Наконец, «Кузница на Рыбальском» выпускала ударные безэкипажные катера.

Поплавали — и хватит.

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