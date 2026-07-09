Фото: REUTERS.
9 июля 2026 года, в четверг, стало известно о пораженных ключевых объектов на Украине высокоточными ударами российской армии.
Мы собрали последние новости об ударах армии России по территории Украины.
Выбиваются автозаправки. По данным украинского топливного эксперта Дмитрия Леушкина, более 200 из пяти тысяч украинских АЗС сожжены за последние четыре недели.
В Киеве прилет зафиксирован в районе газораспределительной станции. Накануне начался пожар на крупнейшей столичной ТЭЦ-6. В Пересыпском районе атаковано хранилище ГСМ вместе с топливозаправщиками.
Прилетело по двум объектам в Деснянском и Святошинском районах. Поражено предприятие компании «Самсунг-Украина». Там производили комплектующие для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго». Удар пришелся и в цех по сборке БПЛА большой и средней дальности. Зафиксирован прилет по автобазе на территории предприятия «Киевметрострой»
Прицельно били по объектам в Павлограде и Синельниково Днепропетровской области. Там сожжены, в том числе, две АЗС. Разрушена газовая заправка в Славянске.
Фото: REUTERS.
В Одесской и Полтавской областях уничтожены АЗС, которые использовались в интересах ВСУ. В Запорожье «Герани» отработали по объектам энергетики ВСУ. Часть города обесточена.
Сергей Лебедев, координатор николаевского подполья, сообщает о 37 эпизодах ударов и взрывов в восьми областях Украины за сутки. Источники с мест уточняют: горят АЗС, склады ГСМ, железнодорожные объекты, депо, локомотивы, фуры, места подготовки малых групп и конечные точки снабжения.
В Харькове, по сведениям ТГ-канала «Хроники «Гераней», АЗС поражена двумя ударами FPV на оптоволокне, начался пожар.
А 7 июля стало известно, что только за последнюю неделю в Киеве были поражены как минимум семь оборонных предприятий. Это «Абрис ПТ» - он делал разведывательные и ударные беспилотники. Завод «Буревестник» выпускал дроны большой и средней дальности и средства РЛС. НИИ «Квант» штамповал системы управления огнем, навигации и автоматики для ракет «Нептун», а «мозги» им делал ООО «Радионикс». Компания «Визар» давала ВСУ комплектующие для ПВО и ракеты, и дальнобойные БПЛА. ООО «УКР АРМО ТЕХ» делало от броневиков до боевых частей для БПЛА. Наконец, «Кузница на Рыбальском» выпускала ударные безэкипажные катера.
Поплавали — и хватит.
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