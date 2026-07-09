Польша открыла второй фронт против Украины?: Там впервые собрали помощь для Российской армии!

Польский политик Толвиньский закупил партию аптечек для русских солдат. Фото: Krysja/Shutterstock/Fotodom

Польский политик Толвиньский закупил партию аптечек для русских солдат. Выступил, как говорится «на все злотые». Свою манифестацию политик сопроводил теплыми словами. Выразил надежду, что переданные медикаменты нашим бойцам не понадобятся, однако заявил, что в случае необходимости они всегда смогут рассчитывать на поддержку со стороны его партии. Поругал правительство Польши, извинился за них перед Россией и Белоруссией. Обвинил варшавских политиканов в пособничестве бандеровцам. Напомнил, что не все жители Польши такие. В целом, грамотно прошелся по болевым точкам новейшей международной политики.

Что случилось после жеста польского политика

Лидер польской партии Front закупил в Белоруссии аптечки и передал их российской армии

На Украине поднялся визг, на Польше тоже. Смысловой и мировоззренческий скандал вышел знатный. Хотя, по мнению западной медийной плутократии, партия является маргинальной. Они очень часто повторяют это на все лады на множестве сайтов. Пытаются в этом убедить. Хотя, маргиналы - это «Союз озеленителей Луны» или партия «Безъядерному миру – непорочное зачатие». А Front говорит здравые вещи. И это понимают многие, несмотря на наши старые исторические распри.

Сам Кшиштоф Толвиньский ходит под статьей «за разжигание», получается, международная такая статья, очень удобная. Самое любопытное, что его обвинили в «шовинистических оскорблениях украинцев». В интернете применял активно выражение «бандеровская сволочь», еще весной 2022 года. Требовал не принимать украинских беженцев – «они притащат с собой войну с Россией». А осудили Кшиштофа три месяца назад, в апреле. Я когда это прочел, у меня чай пошел носом:

Потому что в данный момент политик еще осужден на пять месяцев ограничения свободы и 30 часов общественно-полезной работы. Представляете, какая мохнатая рука у магната, отправившего Кшиштофа в Белоруссию с этой политической миссией?

Польская политика у меня не укладывалась в голове. Особенно после последних заявлений, лишений орденов украинских политиков... Это двустороннее мероприятие даже назвали «войной орденов». Началось с того, что Зеленский присвоил отдельному центру специальных операций «Север» ВСУ почетное наименование «имени Героев Украинской повстанческой армии*». То есть УПА*, которая геноцидила поляков в Волыни и истребляла их по возможности все годы немецкой оккупации, во всех уголках региона.

Вот за это президент Польши лишил Зеленского «Белого орла», высшего ордена страны. И я, например, от души поддерживаю его поступок. От украинских орденов отказался лидер правящей партии Ярослав Качиньский, бывший министр обороны, бывший министр иностранных дел и экс-спикер Сейма. В ответ, Кучма, Ющенко и Порошенко** вернули полякам своих «Орлов». Не припомню таких дипломатических скандалов с орденами. Видать, наболело у всех. То есть, «идеи Кшиштофа живут и побеждают?». За что же его осудили?

В Польше идет процесс прозрения

Судя по это логической несуразице, идет процесс прозрения. Поляки осознали шизофреничность, затратность и обидную бессмыслицу в поддержке Украины и пытаются «гладенько соскочить с темы». Партия Front - тестер нарративов. Сказанное, может выстрелить медийно и политически по ряду причин. Самое главное – в Польше все чувствуют опасность дружбы с Украиной.

И Польша в шаге от того, чтобы стать «стороной конфликта» со всеми неприятными вытекающими. Которые обычно заканчиваются разделом этой страны между соседями… Есть и «побочки».Санкции и СВО оказали серьезное влияние на обезжиривание жизни простых поляков и самой Польши, как государства. Прибыли – ноль, одни убытки. Украинские беженцы всех достали. Волынь тоже все хорошо помнят. Львов поляки, конечно же, забрать не смогут, но Волынь с родными могилками - запросто. Просто так там раздавали «карты поляка»?

P.S.

Обратите внимание на некий лингвистический феномен. Кшиштоф говорит в видео по-польски, но ты его прекрасно понимаешь!

*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ

*внесен в список террористов и экстремистов в РФ

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