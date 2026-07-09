Выбор станет больше: Минпромторг анонсировал расширение списка машин, доступных для закупок в такси

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

ПОСТЕПЕННОЕ РАСШИРЕНИЕ

Больше машин – хороших и разных! Так, видимо, решили в Минпромторге (и с ведомством сложно не согласиться), анонсировав очередное расширение списка автомобилей, доступных для закупок в такси. Точных моделей нам не назвали, но озвучили бренды – Jetour, Omoda, Tenet и Jeland. «После утверждения соответствующее распоряжение Правительства будет опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации», - говорится в сообщении на сайте Министерства.

Напомним, что закон о локализации машин такси был принят осенью прошлого года и вступил в силу 1 марта. Согласно ему, для работы в такси можно использовать только автомобили российского производства, имеющие не менее 3200 баллов локализации. Позднее была добавлена возможность включать в список модели по отдельному решению Правительства, но и в этом случае необходимо соответствие ряду параметров. В частности, машина должна иметь не менее 1500 баллов локализации без учета НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ), выпускаться в рамках СПИКа (специнвестконтракта), заключенного после 1 марта 2025 года, а объем инвестиций компании-изготовителя в развитие производства должен составлять не менее 10 млрд рублей в течение двух последних лет.

Изначально в список попали всего 20 моделей марок Lada, «Москвич», Sollers, Evolute, Voyah и UMO, однако затем перечень постепенно расширялся. Уже в марте в него добавили три машины Haval тульской сборки (Haval F7, Haval F7x и Haval Jolion), а также кроссовер Tenet T7 (их производят под Калугой). В мае в список включили Omoda C5, а в июне – Jetour X70 Plus (обе модели собирают в Калининграде). Теперь на горизонте новое «расширение».

НО ЦЕНЫ ПРОДОЛЖАТ РАСТИ…

- Безусловно, это хорошая новость, - считает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. – Как минимум это говорит о том, что в России производят все больше машин и появляются новые отечественные марки – те же Tenet и Jeland, производство которого запустили в Санкт-Петербурге. Кроме того, сборку своих моделей на наших заводах налаживают все больше китайских компаний. Собственно, к этому их и толкают подобными законопроектами. Мы пока точно не знаем, какие именно модели включат в список, но речь в любом случае идет о популярных кроссоверах, которые будут востребованы таксопарками.

Напомним, что машины, которые были зарегистрированы для работы в такси до вступления закона в силу, под ограничения не попадают. Однако заменять их можно будет только на автомобили из перечня Минпромторга. Многие эксперты и представители таксомоторных компаний указывали, что подобные ограничения приведут к росту цен на перевозки, а также будут стимулировать развитие «серого» рынка.

Машины, которые были зарегистрированы для работы в такси до вступления закона в силу, под ограничения не попадают. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

- Сейчас очевидно, что особых проблем с выбором машин у бизнеса не возникнет. Кроме того, компании-производители начнут конкурировать друг с другом, предлагая более выгодные варианты для закупок в корпоративные парки. Это естественный процесс, так что на стоимость поездок на такси закон о локализации уже точно не скажется. С другой стороны, стоимость машин никогда не была ключевой в формировании цен на услуги такси. На них больше влияют текущие эксплуатационные расходы, размер зарплаты водителей, стоимость топлива... Так что поездки будут дорожать, но не потому, что для закупок теперь доступны не все модели, - отмечает Ян Хайцеэр.

Добавим, что под ограничения не попадают водители, работающие на частных автомобилях. Для них выделена квота в 25% от общего числа такси в конкретном регионе.

ТЕКУЩИЙ СПИСОК МИНМПРОТОРГА

Знай! Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

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