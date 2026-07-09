Ярослав Сумишевский высказался о массовом увлечении отечественных звезд диджеингом: «Я все же лучше буду петь»

Певец Сумишевский отказался от идеи стать диджеем Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Певец Ярослав Сумишевский в разговоре с корреспондентом сайта KP.RU поделился своим отношением к новым трендам в шоу-бизнесе. Артист рассказал, почему уже много лет устраивает неожиданные встречи для поклонников, объяснил свое отношение к моде на «звездных» диджеев, а также высказался о спорах вокруг концертов Вани Дмитриенко и Егора Крида.

В последнее время российские артисты все чаще появляются на праздниках поклонников. Знаменитости приезжают на свадьбы, выпускные и дни рождения, чтобы сделать для людей неожиданный подарок. Сумишевский признался, что сам давно придерживается такого подхода и любит радовать своих слушателей не только со сцены. По словам певца, подобные встречи становятся для поклонников важными воспоминаниями, которые остаются с ними на долгие годы.

Певец Ярослав Сумишевский. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Если вы посмотрите мои соцсети — я сам 10 лет назад устраивал такие сюрпризы: то на свадьбу приеду, поздравлю сюрпризом, то на день рождения. Мне нравится дарить эмоции людям. Для них это радостные минуты, которые запомнятся им на всю жизнь. Мне нравится этот тренд», — рассказал Ярослав.

Еще одной заметной тенденцией в музыкальной индустрии стало увлечение артистов диджеингом. Многие исполнители начинают выходить за пульт и пробуют себя в новом формате: актеры Анна Пересильд, Слава Копейкин и многие другие. Однако Сумишевский признался, что сам не планирует менять микрофон на диджейский пульт.

Артист, имеющий несколько музыкальных образований, считает, что эта профессия требует другого подхода. Ему ближе собственное направление: «Я как человек с несколькими музыкальными образованиями не очень понимаю роль диджеев. Все, у кого есть чувство ритма, могут стать диджеями. А я все же лучше буду петь».

Также Сумишевский высказался о недавних обсуждениях вокруг концертов Егора Крида и Вани Дмитриенко в «Лужниках». В сети спорят, не повторил ли один исполнитель идеи другого, однако певец не стал искать виноватых в этой ситуации. Артист считает, что вдохновение друг у друга — естественная часть творчества. Более того, появление масштабных шоу у молодых артистов только идет на пользу отечественной сцене. «Я не знаю, кто у кого вдохновился в данном случае, но я понимаю, что все мы где-то вдохновляемся. По мне, чем больше таких масштабных концертов будет в нашей стране, тем лучше и интереснее. Я за любое проявление творчества», — заявил Сумишевский.

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