Роль Наташи Ростовой досталась любимой внучке Валерия Золотухина

Мария Золотухина Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Давно не новость, что в этом году сразу два режиссера взялись за экранизацию романа Льва Толстого «Война и мир». Режиссер Сарик Андреасян готовится к съемкам, они стартуют осенью. Сергей Урсуляк уже приступил к съемкам своего сериала «Война и мир». Даже появились первые кадры со съемочной площадки. Народные любимцы Светлана Крючкова, Сергей Маковецкий, Алексей Серебряков, Анна Михалкова, Михаил Пореченков - в исторических костюмах разыгрывают сцены из великого романа. Но главных героев играют не они, а молодежь. Никита Волков - князь Андрей Болконский. Никита Языков - Пьер Безухов. Мария Золотухина - Наташа Ростова.

В Сети активно обсуждают: «как вам такой кастинг?». Критики больше, чем добрых слов. Мол, Пьер – слишком худой, а князь Андрей недостаточно аристократичный. И вообще молодые актеры - совсем незнакомые лица (на наш взгляд это как раз хорошо). «Золотухину совсем не знаю, как и остальных». «Удастся ли ей воплотить героиню Толстого. Но интересно, что получится в итоге», - пишут в комментариях.

Напомним: Мария Золотухина уже снималась у Сергея Урсуляка в одной из главных ролей в фильме «Праведник». Сыграла в военной драме еврейскую девушку Тову Липницкую. Марии 27 лет. Она из актерской семьи – дедушка народный артист РСФСР Валерий Золотухин, бабушка – заслуженная артистка Нина Шацкая.

Мария закончила Высшую Школу сценических искусств Константина Райкина, теперь работает в его театре «Сатирикон». Играет в спектакле «Гроза» в постановке Константина Аркадьевича главную роль - Катерины.

Роль в фильме «Праведник» был её дебютом в кино. Режиссер Сергей Урсуляк увидел Машу Золотухину в дипломном спектакле театральной Школы, где она играла Елизавету в трагедии Шиллера «Мария Стюарт». И сразу пригласил в свой фильм. Теперь доверил главную роль в своем новом телесериале. Так что Мария Золотухина входит в число его любимых молодых актрис.

Скромная, воспитанная продолжательница известной театральной фамилии выросла в многодетной семье священника Дениса Золотухина (старшего сына Валерия Золотухина).

- Семья у нас дружная, мы радуемся успеху друг друга, - рассказала нам Алла Золотухина, мама Марии. - В подростковом возрасте Маша училась в художественной школе. Были планы продолжить образование в этом направлении, но в приоритете все-таки был театральный вуз. И она поступила на бюджетное место в Школу сценических искусств Константина Райкина. Готовилась к поступлению самостоятельно и вместе с отцом. (Денис Золотухин когда-то учился во ВГИКе на режиссерском факультете, но бросил творческий вуз и ушел в духовную семинарию - Ред.). Ну а дальше ее наставниками стали педагоги Школы, и, конечно, Константин Райкин, а теперь и Сергей Урсуляк.

С такими учителями, почти нет сомнения, с ролью Наташи Ростовой Мария Золотухина справится.

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