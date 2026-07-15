Михаилу Горбачеву передали личное послание от инопланетян

Едва ли Горбачев всерьез верил, что пришельцы приземлятся в пустыне Кызылкум. Но игнорировать послание не рискнул. Bernd THISSEN/Global Look Press

Летающие тарелки, зеленые человечки снова в почете. С мая Пентагон по распоряжению президента США Дональда Трампа взялся публиковать засекреченные прежде файлы об НЛО, собранные за десятилетия. Но, оказывается, военные в СССР тоже занимались неопознанными летающими объектами.

Гуманоиды просят разрешения приземлиться

В 1989-м по инициативе начальника Генерального штаба Вооруженных сил СССР генерала армии Михаила Моисеева была создана секретная войсковая часть № 10003 для военного использования паранормальных явлений. Официальный статус - Экспертно-аналитическое управление Генштаба по необычным возможностям человека и особым видам вооружений. Курировал ее премьер-министр СССР Валентин Павлов, а возглавлял генерал-лейтенант, доктор технических и философских наук Алексей Савин.

Вот какую историю поведал журналисту KP.RU Алексей Юрьевич:

- В июне 1991 года известный советский уфолог Марк Мильхикер передал Михаилу Горбачеву «личное послание инопланетян». «Триста существ, биологически сходных с землянами, терпят бедствие из-за повышенной концентрации озона и просят разрешения президента СССР на приземление. Экипаж гарантирует не покидать космический аппарат, а также проявлять дружелюбие». Место приземления - пустыня Кызылкум близ города Зарафшан в Узбекистане.

Михаилу Сергеевичу польстило обращение посланцев внеземной цивилизации. Горбачев переслал письмо министру обороны Язову. Тот спустил бумагу начальнику Генштаба Моисееву, моему непосредственному начальнику. Он расписал кремлевский документ Главнокомандующему войсками противовоздушной обороны (ПВО) генералу армии Ивану Третьяку и мне с резолюцией «Принять!».

Я заказал самолет, составил список команды. И тут Мильхикер сообщил, что инопланетяне требуют отключить системы ПВО на месте посадки, чтобы мы случайно не сбили их корабль. Вопрос с Горбачевым проработали - комплексы ПВО обещали отключить.

- Как уфолог связывался с «зелеными человечками»?

- По его словам, мысленно. На встречу я взял пять сотрудников моего управления, пять - из войск ПВО во главе с полковником Иваном Назаренко. И Мильхикера с супругой. Прилетели в Зарафшан. Глава города сообщил: мол, многие жители видели летающие тарелки, самих инопланетян. Показал папки в шкафу со свидетельствами очевидцев, фотографии - правда, нечеткие.

Arina Pan/Wikimedia Commons

На вертолете добрались до заданной точки. Но инопланетяне не прилетели. Мильхикер объяснил неудачу нашей экспедиции тем, что, мол, в пустыне в день посадки по секретному приказу Генштаба срочно развернули три дивизии, чтобы захватить корабль. Инопланетяне испугались и не приземлились.

- Горбачеву, возможно, польстило «обращение пришельцев». Вы исполняли приказ. Но начальник Генштаба Моисеев - как он поверил в инопланетян?

- Подписывая бумаги на секретную экспедицию в пустыню, Михаил Алексеевич рассказал: «Когда я был командующим войсками на Дальнем Востоке, своими глазами видел корабли пришельцев». Потому и поверил.

- Алексей Юрьевич, а как вам заявление Трампа про раскрытие тайны НЛО?

- Ничего он не раскроет. Нет у американцев контактов с внеземными цивилизациями.

Скорость и мерцание

Я храню спецвыпуск журнала «Вестник противовоздушной обороны» 1992 года с названием «ПВО и НЛО». В 90-е главным редактором там был полковник Михаил Захарчук. В спецвыпуске опубликованы свидетельства военных летчиков о встречах со странными объектами. Впечатляет история 21 марта 1990 года. Тогда на границе Владимирской, Московской, Ярославской областей с 20 до 24 часов в небе появлялись неопознанные летающие объекты. В Московском округе ПВО собрали свыше сотни визуальных наблюдений.

«ПВО и НЛО» - спецвыпуск вполне серьезного ведомственного издания войск противовоздушной обороны (ПВО) СССР - «Вестник ПВО». Фото: Евгений ЧЕРНЫХ. Перейти в Фотобанк КП

Вот рапорт подполковника Семенченко: «В 21.38 получил команду на взлет и задачу в районе Переславля-Залесского обнаружить и опознать цель на высоте 2000 метров. В 22.05 визуально обнаружил цель, обозначенную двумя белыми проблесковыми огнями. Цель меняла высоту в пределах 1000 метров и направление полета. Включил прицел на излучение. На запрос «Я свой» цель не отвечала. Выполняя вираж, наблюдал световое явление, напоминающее северное сияние слабой интенсивности. Выполнил сближение с целью примерно до 500 - 600 метров. По команде КП (командный пункт. - Ред.) прекратил задание».

«ПВО и НЛО» - спецвыпуск вполне серьезного ведомственного издания войск противовоздушной обороны (ПВО) СССР - «Вестник ПВО». Фото: Евгений ЧЕРНЫХ. Перейти в Фотобанк КП

Опубликованы также выдержки из других рапортов, которые предоставил начальник Главного штаба войск ПВО страны генерал-полковник авиации Игорь Мальцев. Он же и прокомментировал ситуацию: «По свидетельству очевидцев НЛО представлял собой диск диаметром 100 - 200 метров. По его бокам располагались два пульсирующих огня. Когда объект совершал полет в горизонтальной плоскости, линия огней находилась параллельно горизонту. При вертикальных перемещениях она поворачивалась перпендикулярно земле. Кроме того, объект вращался вокруг своей оси, совершал полет «змейкой» как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях. НЛО то зависал над землей, то совершал полет со скоростью, в 2 - 3 раза превышающей скорость современного истребителя. Все наблюдатели отмечали, что скорость полета НЛО зависела от мерцания боковых огней: чем чаще огни мигали, тем выше была скорость. Движение НЛО не сопровождалось никакими звуками и отличалось поразительной маневренностью. Казалось, НЛО вовсе лишены инерции. На сегодняшний день земные механические аппараты подобными возможностями не располагают».

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Тайна Робозера

«Первое документальное свидетельство об НЛО в России» находится в архиве Петербургского Института истории РАН. Это послание работника Кирилло-Белозерского монастыря на Вологодчине «Ивашки Ржевского» архимандриту Никите. О великом переполохе 15 августа 1663 года среди жителей деревни Мыс, стоявших у обедни в храме. «И в то время учинился шум велик, и многие люди из церкви на паперть вышли... От светла небеси, не из облаку, вышел огнь велик на Робозеро и шел вдоль озера над водою, во все стороны сажен по двадцати и боле, а по сторону того пламени дым синь, а впереди его сажен за двадцать шли два луча огненные ж... А стоял-де тот огнь над Робозером часа с полтора».

В переводе на современный русский язык дело обстояло так. Между 10-ю и 12-ю часами дня с сильным шумом на небе появился пламенеющий объект диаметром не менее 40 метров с двумя огненными лучами впереди и медленно стал скользить над Робозером. Дважды объект пропадал и вновь появлялся, пока окончательно не исчез. Всего же висел над озером около полутора часов. Крестьяне пытались подплыть к нему, но не могли из-за сильного жара. Зато мужики видели дно на глубине восьми метров и разбегавшуюся от огня в разные стороны рыбу.

В середине 1980-х Комиссия по аномальным явлениям Географического общества СССР провела экспедицию на Робозеро. Ученые выявили следы воздействия неизвестного объекта и зафиксировали аномалии магнитного поля. Но так и не разгадали природу явления.

Это был первый официальный комментарий про НЛО военного столь высокого ранга.

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