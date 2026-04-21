Внеземные цивилизации нас избегают: Ученые нашли убедительную причину, почему

Ни одна цивилизация не застрахована от природных или техногенных катаклизмов. Фото: Evdokimov Maxim/Shutterstock/Fotodom

Не звонят, не говорят, не пишут

- Где все? – как-то давным-давно – еще в середине прошлого века - интересовался Энрико Ферми. Ответа до сих пор нет.

Американский физик итальянского происхождения обращался к своим коллегам, которые не сомневались, что во Вселенной должны существовать множество высокоразвитых внеземных цивилизаций. Его простой риторический вопрос вскоре получил статус – «парадокс Ферми».

Впоследствии формулировка чуть расширилась, но смысл не изменился. «Если во Вселенной имеются технологически развитые инопланетяне, - гласит теперь парадокс Ферми, - то они должны были бы добраться до нас еще миллионы лет назад. А никто так и не удосужился».

Ныне ситуация усугубилась сверх всякой меры. Астрономы весьма аргументированно доказал, что только наша галактика – Млечный путь – изобилует планетами, похожими на Землю, которых, по самым скромным подсчетам, может быть не менее 300 миллионов.

Согласитесь, трудно представить, что все «земли» в нашей галактике необитаемые. Не говоря уже об остальной Вселенной, в которой миллиарды таких галактик, как наша. Если не и бесконечное множество.

Так почему братьев по разуму до сих пор не видно-не слышно? Никого что ли нет?

Да, были «братья» в наше время. Не то, что нынешнее племя…

Астрономы из НИИ с причудливым названием Blue Marble Space Institute of Science предложили свежее объяснение парадокса Ферми и сделали не слишком обнадеживающий вывод: инопланетян мы еще долго не увидим-не услышим.

По словам руководителя исследования Целии Бланко (Celia Blanco) из Калифорнийского университета, достигнуть высокого уровня развития могли множество цивилизаций - в том числе и в нашей галактике. Но на какой-либо контакт с себе подобными они не идут - даже и не пытаются по одной простой причине: им не до того — выжить бы. Та или иная беда, случившаяся с братьями по разуму, довела до того, что они растеряли былые знания - компетенции, как сейчас модно выражаться у нас на Земле.

Из стохастической – вероятностной – модели, разработанной учеными, следует: неуклонное развитие и технический прогресс цивилизации, проживающей на планете, подобной Земле, легко могут быть остановлены каким-нибудь катаклизмом – пандемией, природной катастрофой, ядерной войной. К коллапсу способно привести и истощение ресурсов.

Катаклизмы не обязательно губят цивилизации - что называется, насовсем, но приводят в упадок. Они перестают «излучать» характерные техносигнатуры – видимые признаки индустриальной деятельности. И конечно же, местные астрономы, астрофизики, астробиологи бросают всякие попытки выявить нечто «разумное» в окружающем и далеком космическом пространстве. Не говоря уж о путешествиях в другие миры. Звездолеты, если и были, то сломались, телескопы и прочая исследовательская аппаратура заржавела.

Упадок – «отрицательная динамика», как иной раз выражаются земные экономисты, рано или поздно, по мнению «космических футуристов», все же заканчивается – цивилизация начинает восстанавливаться. Она даже может выйти на прежний уровень и вновь заинтересоваться «поисками жизни во Вселенной». Вот только цикл, включающий коллапс, упадок и восстановление, занимает тысячелетия. А потом - следующий коллапс. И новый цикл. Земля тут, увы, не будет исключением. Человечество не застраховано от катаклизмов, способных, мягко говоря, существенно понизить наш цивилизованный уровень.

Итого: вероятность контакта хотя бы двух цивилизаций – нашей, к примеру, и какой-нибудь не слишком далекой – оказывается минимальной в силу того, что чередующиеся и у них, и у нас циклы, вряд ли совпадают. Мы даже можем, скажем, обнаружить планету, пригодную, по нашим представлениям, для жизни, а никаких техносигнатур на ней не зафиксировать и решить, что там никого нет. А на самом деле, местная цивилизация просто переживает упадок – влачит нищенское существование.

Найти «братьев», которые сторонним наблюдателям ничем себя не выдают, невероятно трудно. Землянам с их нынешними и даже перспективными телескопами пока такое не под силу.

Ни одна цивилизация не застрахована от природных или техногенных катаклизмов. Фото: Hisham Selmi/Shutterstock/Fotodom

ЧУТЬ-ЧУТЬ ДРУГОЕ МНЕНИЕ

А мы такие - зажигаем

Дэвид Киппинг (Columbia University), астроном из Колумбийского университета (Columbia University), автор исследования под названием «Эсхатийская гипотеза» (Eschatian Hypothesis), считает: как раз своим коллапсом внеземная цивилизация себя и обнаружит.

Слово «эсхатийская» имеет греческие корни и относится к эсхатологии – учению, связанному с теми или иными «концами света» - в прямом и переносном смыслах.

Наблюдательная аппаратура – всё та же, которая сейчас нам доступна, позволяет зафиксировать некоторые «аномальные сигналы» - не типичные и явно выделяющиеся из общего фона. Если они, конечно, поступят. Нас, как минимум, удивит, если на какой-нибудь экзопланете сильно повысится концентрация химических веществ или изменится температура. Будет заметен и резкий всплеск радиации, свидетельствующий о том, что братья по разуму развязали ядерную войну. Подобные – достаточно сильные - «трагические техносигнатуры» выдадут и существовании соседней цивилизации, и то, что у нее случилось нечто экстраординарное.

Киппинг, к примеру, не исключает, что знаменитый сигнал «Вау!» (Wow!), пришедший из созвездия Стрельца и пойманный наземным радиотелескопом Большое ухо в 1977 году, был громким криком отчаяния цивилизации, приближавшейся к своему концу света - эсхатону.

КСТАТИ

Нет, мы не одни-одинешеньки

В инопланетян верил Фрэнк Дрейк (Frank Donald Drake), профессор астрономии и астрофизики калифорнийского университета в Санта-Крус (University of California, Santa Cruz. В 1960 году ученый вывел свое знаменитое уравнение – «уравнение Дрейка», которое, по его мнению, позволяет вычислить вероятное число внеземных цивилизаций, не имея строгих свидетельств их существования.

Из «уравнения Дрейка» следует, мы не одни во Вселенной. Хоть кто-то, но есть еще.

Формула, которую многие посвященные считают самой известной после Е=MC в квадрате, насчитывает семь членов: от количества планет с подходящими для жизни условиями - до предполагаемого времени существования цивилизации, обитающей на планете.

Адам Фрэнк (Adam Frank), профессор физики и астрономии из Рочестерского университета (professor of physics and astronomy at the University of Rocheste) и его коллеги несколько лет назад воспользовались «уравнением Дрейка» необычным образом - ученые вычислили не предполагаемое количество разумных цивилизаций, а наоборот - вероятность того, что во Вселенной никого кроме нас больше нет. У них получилось: шансы, что человечество одиноко, исчезающе малы - меньше единицы, деленной на 10 в 22-й степени.

Ученые решили: раз вероятность того, что мы одни, столь мала, то, скорее всего, мы не одни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лунная миссия «Артемида II» установила еще один рекрорд: астронавты улетели дальше всех от других людей

Воду на Марсе нашел нейтронный генератор, сделанный в Дубне

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Таких берут в космонавты! Как люди попадают в звёздный отряд