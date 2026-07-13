Трамп начал новую войну с Ираном, США грозят России дубиной «адских санкций»: почему она не сработает

Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Канал CNN со ссылкой на источник в Белом доме сообщил: Дональд Трамп поддержал законопроект об антироссийских санкциях, который готовил покойный сенатор-русофоб Линдси Грэм*.

Но президенту США сейчас совсем не до Украины. И на встрече-то с Зеленским в Эвиане, на полях саммита «Большой семерки», он все время сворачивал на тему Ирана. А сегодня объявил, что его морская блокада возобновляется, по непокорной Исламской республике начали наносить сильнейшие удары (бить будут две-три недели), возможно, ликвидируют руководство страны. Подписанный с иранцами меморандум о мирных намерениях «не имеет значения». Опять война. Ведь Иран не сдается, наоборот.

То есть цены на энергоресурсы снова полетят ввысь. И санкции против покупателей русских нефти и газа этой картине радужной гаммы не добавят.

В ПАМЯТЬ О ПОКОЙНОМ

Накануне своей внезапной смерти, будучи с визитом в Киеве 10 июля, Линдси Грэм* сказал: законопроект о санкциях против нашей страны согласован с Белым домом. Это подтвердили коллеги-ястребы сенатора из числа и республиканцев, и демократов.

Сегодня CNN развил тему: некий представитель Белого дома подтвердил, что Трамп согласился одобрить детище Грэма*.

Линдси Грэм* Фото: REUTERS.

Главное в проекте, который в Штатах именуют «пакетом адских санкций» - тем, кто продолжит покупать газ, нефть и уран из России, будут грозить пошлины до 500% на экспорт в Америку. Правда, не автоматически. Последняя версия документа подразумевает, что президент вправе решать, пользоваться этой дубиной или нет.

Занятней всего выглядит сейчас мотивация соавторов Грэма*. Демократ Ричард Блюменталь заявил, что проект надо сделать законом как можно скорей «в память о покойном». Прямо-таки новое слово в международной политике. Получается, что смерть сенатора - на руку Киеву? Чем же Линдси там напоили-накормили?

ДУБИНА НЕ СРАБОТАЕТ

CNN часто врет, как дышит, но с Дональда Фредовича, конечно, станется подмахнуть документ после его одобрения Конгрессом. Посчитал же он украинские удары по нашим НПЗ способом приблизить мир. Однако пустить закон в ход - тем более, пока идет война с Ираном (а она, кажется, будет вечной) - стало бы полным и окончательным безумием.

И потом, представьте реакцию Китая, одного из главных наших импортеров. Уже бодались с ними Штаты насчет пошлин, но Пекин дал такую ответку, что Вашингтону пришлось отступить.

Реакция России тоже понятна. Вспомним недавние слова главы МИД Сергея Лаврова: запас доброго отношения российской стороны исчерпан, призывам к переговорам мы больше не верим. Никаких ультиматумов не примем.

КОАЛИЦИЯ ВЫЖИВАЮЩИХ

Зеленский в понедельник в Париже покрасовался на сборе «коалиции желающих». Сегодня он вместе с Макроном примет парад в честь взятия Бастилии (тогда коменданта и еще шестерых человек из гарнизона линчевали, их насаженные на пики головы пронесли по улицам Парижа).

В интервью французским СМИ Зеленский хвастал, что «русские утратили инициативу на поле боя», что Украина производит массу оружия и поможет Европе защититься от российских ракет.

Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Самая рьяная часть «коалиции желающих» теперь с помпой переименована в Антибаллистическую. Ее локомотивом и мозгом станет, конечно же, незалежная.

При этом побеждающий Володимир продолжает клянчить у союзников ракеты «Патриот», 300 штук на зиму, чтобы хоть как-то ее пережить. А те же самые союзники в Европе все никак не могут согласовать свой пакет санкций против России. Многие все же понимают, что заморозка «потолка» цен на нашу нефть, когда во всем мире они растут, будет абсурдом.

Даже запрет на импорт российской рыбы, которую массово жует Германия, стал камнем преткновения. Глава, так сказать, евродипломатии Кая Каллас особо посетовала: «Не знала, что рыба имеет такое геополитическое значение».

Пока мадам волнуется о рыбе, американские ракеты бьют по иранским военным базам, иранские - по американским, а российская баллистика летит на Киев.

И если уж проводить параллели между фронтом в Иране и на Украине, вывод простой: сейчас правда — в силе. А ее и Тегерану, и Москве не занимать.

*Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.

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