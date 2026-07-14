Как по маслу: Цены на продукт упали на 8,5%. С чем это связано

Больше продукта — ниже цена, это азы рыночной экономики. Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Помните у Высоцкого в популярной песне: «Было дело, и цены снижали…» Похоже, времена повторяются. Во всяком случае, по данным Росстата сливочное масло подешевело за год на 8,5%. А по данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), в крупных торговых сетях снижение еще заметнее — на 24,5%.

- В итоге минимальная цена на сливочное масло в начале июля 2026 года снизилась за год на 30,1% до 673,2 рубля за килограмм, а питьевое молоко жирностью не ниже 2,5% подешевело на 4,8% — до 68,3 рублей за литр, — сообщил KP.RU глава АКОРТ Станислав Богданов.

В рознице цены упали еще и потому, что за торговлей начали приглядывать контролирующие органы: масло и молоко относятся к социально-значимым продуктам, и торговая наценка на них должна быть минимальной.

При том, что еще пару лет назад цены на этот продукт заметно росли.

— Дело в том, что цена была завышена, а сейчас возвращается к норме, — пояснил KP.RU председатель общественного движения «Федеральный сельсовет», фермер Василий Мельниченко. — Снизились закупочные цены на молоко, а это исходный продукт для производства масла. Молокозаводы и оптовые покупатели стали меньше платить производителям — просто давят волевым порядком на снижение.

Еще одна причина — молока в стране стало на 2,3% больше. Следовательно, больше масла. Больше продукта — ниже цена, это азы рыночной экономики.

ПОМОГЛА ГОСПОДДЕРЖКА

Помимо стихии рынка сработали и меры государственного управления.

— За последние годы государством были предприняты усилия по увеличению объемов производства молочной продукции, в том числе сливочного масла, — пояснил KP.RU профессор Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев. — Сработали госпрограммы поддержки сельского хозяйства, инвестиции в новые фермы и перерабатывающие мощности.

Помог и так называемый естественный фактор.

— Хороший урожай зерновых и других кормовых культур в предыдущие годы положительно сказался на себестоимости производства молока, что позволило производителям сливочного масла снизить свои отпускные цены, — продолжил Толкачев.

Запрос на здоровое питание тоже сыграл на понижение.

— Произошло изменение структуры спроса, — подметил Толкачев. — Потребители переключились на растительные масла, и сливочные с более низким процентом жирности, оно дешевле в производстве. Это усилило конкуренцию среди производителей традиционного масла и внесло вклад в снижение цены.

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

МОЛОЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

— Если действующие сейчас тенденции в производстве сливочного масла сохранятся, то возможно дальнейшее снижение цены, — считает профессор Толкачев.

Но есть в снижении цены и опасность для развития агрокомплекса.

— При таких закупочных ценах производить молоко становится невыгодно, — говорит Василий Мельниченко. — Фермеры закрывают этот бизнес. Не думаю, что это приведет к подорожанию — будут закупать по импорту сухое молоко и из него производить масло. Но это затормозит развитие молочной отрасли, особенно малых предприятий, ферм. У нас сейчас поголовье крупного рогатого скота насчитывает, по данным Росстата, всего 7,3 млн, это очень мало. Нам по нашему населению надо 18–20 млн. Расти надо, а у нас сокращение. По данным Росстата, всего крупного рогатого — почти на процент, а коров — почти на два.

Да, при том, что коров стало меньше, молока в стране производят больше. Это происходит за счет внедрения современных методов повышения производительности в крупных агрохолдингах: селекция, корма, автоматизация, увеличение продуктивности животных.

Но по словам эксперта, с сокращением ферм будет страдать и качество продукта.

— Молоко, а следовательно, и масло от коровки, которая пасется на солнышке и ест травку, имеет совсем другой вкус, чем от той, которая выросла на комбикормах в крупном агрохолдинге, — говорит Мельниченко.

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