Вооруженные силы России уничтожили логистический центр транспортной компании «МигТранс», расположенный в порту «Южный». Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Вооруженные силы России уничтожили логистический центр транспортной компании «МигТранс», расположенный в порту «Южный» (на берегу Черного моря в 30 км от Одессы).

«Российская армия в минувшие сутки продлила серию целенаправленных ударов по объектам в портах и водному транспорту, которые работал на украинских военных. Сегодня были уничтожены дронами два сухогруза, двигавшихся из порта Черноморск в Одессу, а также цели в порту «Южный», - уточнили в Минобороны России.

По данным военного ведомства на территории порта «Южный», который входит в госпредприятие «Морской торговый порт «Южный», российскими летчиками были ликвидированы высокоточным оружием элементы инфраструктуры логистического центра «МигТранс».

Среди уничтоженной техники оказались двенадцать грузовиков и один бензовоз. По информации ведомства, эта техника применялась для доставки военных грузов и топлива для нужд ВСУ.

Напомним, ранее в Минобороны России рассказали об уничтожении 1380 украинских боевиков за прошедшие сутки. Также наши воины сбили 715 украинских ударных беспилотников самолетного типа дальнего действия.

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