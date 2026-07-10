Что произойдет в зоне СВО после освобождения Константиновки: ответ ветерана боевых действий

Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Неделю назад Верховному главнокомандующему начальник Генштаба МО РФ доложил об освобождении Константиновки. Факт нашего успеха был подтвержден в последовавшем затем разговоре президентов России и США. Ну, а российская армия продолжила освобождение Донбасса.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с ветераном боевых действий, военным обозревателем Данилой Безсоновым

ОТ ЮЖНЫХ ВОРОТ

- Освободив Константиновку, наша армия идет в масштабный поход на Славянск и Краматорск?

- Поход на Славянск начался давно. Константиновку можно назвать южными воротами к Славянско-Краматорской агломерации. Еще есть Дружковка по дороге. Но Константиновка - самый крупный город после Мариуполя, который мы взяли. Там сильная застройка, большая промзона. Думаю, от Константиновки мы пойдем западнее. Чтобы Славянско-Краматорску группировку обхватить с левого фланга. А сверху идем на Лиман, с севера. Это будет правая клешня.

- Называть даты штурма Славянска и Краматорска никто не станет сейчас?

- Славянск и Краматорск географически, по рельефу - это низменность. Только мы возьмем северо-восточнее Славянска поселок Николаевка - он на возвышенности по отношению к Славянску, от которого гора Карачун еще есть, юго-западнее. И когда мы возьмем основные высотки, у нас будут как на ладони и Славянск, и Краматорск.

НЕ ОСТАНУТСЯ В НИЗИНАХ?

- Дальше они дрогнут?

- Думаю, смысла у противника оставаться там не будет. Населенные пункты в низменности оборонять сложно.

- Дончане сами с этим столкнулись?

- Да, в 2014 году. Как раз после того, как мы потеряли Николаевку. Это уже последняя была высотка, за которую можно было держаться. После этого через несколько дней нам пришлось вырываться. Вот только что была годовщина выхода из Славянска в Донецк нашей группировки в 1200 человек.

ПОПРОБУЮТ КОНТРНАСТУП?

- До осенней распутицы взять два главных города агломерации возможно?

- Многое может поменяться на фронте. Думаю, противник еще может в наступление сходить.

- Попытаться отбить Константиновку?

- Нет, думаю, на другом направлении.

- На каком?

- Возможно, на Запорожском направлении противник предпримет попытку масштабных наступательных действий. При том одновременно с отвлекающими ударами где-то на севере.

- Где именно?

- Через Черниговскую область. К примеру, в направлении Брянщины. Возможен и удар на территории ДНР.

Военный обозреватель Даниил Безсонов. Фото: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

ГДЕ МОРПЕХИ?

- Резервы противник накапливает?

- Да. Где находятся бригады, которые входят в состав корпуса морской пехоты противника? Год они точно не на передовой.

- Морпехов больше года нет на передовой?

- Их там не видно, а это элитные подразделения ВСУ. Значит, они где-то в резерве, для чего-то. И противник пытается изолировать территорию военных действий. Это ДНР, Запорожская область, Херсонская область, Крым. Старается максимально нарушить логистику.

- То есть, противник летом еще попытается сходить в наступление?

- Это возможно. Наступательные действия противника, конечно, отвлекут наши силы, немного изменят оперативную обстановку. Потому я и не хочу прогнозировать ничего по Славянску и Краматорску. Если все пойдет так, как идет, то до конца года - да.

ЧЕРНИГОВСКИЙ ВОПРОС

- А что касается наших наступлений вероятных - украинская сторона говорит про Киев?

- Ну да, через Чернигов – об это заявлял Сырский в своем интервью, потом то же заявил Зеленский. Это информационно-психологическая операция. Этим они пытаются прикрыть переброску своих войск к приграничью с Брянской областью, на территорию Черниговской области. Чтобы сделать возможный дополнительный отвлекающий удар, они перебрасывают войска.

- От Черниговской области до Москвы какое расстояние?

- Около 500 километров. У них есть реактивные системы залпового огня HIMARS. Эти РСЗО могут работать ракетами ATACMS. Новые ракеты ATACMS имеют дистанцию полета более 500 километров. В свое приграничье в какую-то ночь они могут закинуть какой-то дивизион HIMARS, чтобы нанести ракетный удар.

- Для нашей ПВО это будет непросто?

- Есть риски, на которые стоит обращать внимание.

ДИНАМИКА УДАРОВ

- Мы анонсировали интенсивные удары – какова их динамика?

- Специалистов динамика устраивает. Важно, куда бить.

- По цехам и заводам БПЛА?

- Почти все украинское производство уже в Европе, а на территории Украины сборка, в основном. Не буду оригинален – бить надо по мостам через Днепр, по пролетам. «Искандерами», крылатыми ракетами.

- Их быстро не восстановишь?

- Пролеты они будут восстанавливать долгие месяцы. Если взять аварийный мост Патона, мост метро аварийный, это в Киеве. Южный мост, там большой пролет, больше 250 метров. Они его восстанавливать будут год, наверное. В Черкассах есть автомобильно-железнодорожный мост. В Запорожье - Преображенский, автомобильно-железнодорожный мост. Главное - отнять время у противника. Нарушить логистику. Нам повезло, что территория противника разделена Днепром на две части. Нужно этим пользоваться.

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