Киев уже осенью хочет испытать украинскую баллистику на России: Не бравада ли это и готова ли наша ПВО

Испытания начнутся, как только станет понятно, что ракета управляема и выполняет действия, заданные алгоритмом. Фото: Минобороны РФ.

До первых ударов украинской баллистикой по России осталось одно испытание - заявил глава украинской компании Fire Рoint Денис Штиллерман. Он утверждает, что испытывать новую ракету по российской территории предполагают этой осенью. По его словам, испытания начнутся, как только станет понятно, что ракета управляема и выполняет действия, заданные алгоритмом.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с независимым военным экспертом, редактором журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрием Корневым.

ЕВРОПА ЖДЕТ

- Вы как оцениваете продукцию Fire Рoint и заявления Штилермана?

- Компания в области баллистических ракет новая, хотя и использует старые, советские наработки и украинские наработки.

- И британские наработки?

- Да. Но надо понимать, что в Европе, в том числе на Украине, такого класса ракет никто еще не делал. Это будет первая ракета класса «Искандер». Мне кажется, слишком оптимистичный для Киева прогноз Штилермана, что ракета начнет применяться уже осенью.

- Чудес не бывает?

- Нет. Огневые испытания пройдут, двигатель проверят, выйдут на летные испытания. Без проведения летных испытаний применять ракету в боевых интересах неправильно.

ТАКИЕ РАКЕТЫ СБИВАЮТ

- Они все равно будут торопиться, а мы?

- Эта ракета такого уровня, что наши зенитные комплексы должны уметь сбивать такие ракеты. Конечно, нам придется заниматься поиском этих ракет перед применением, поиском пусковых установок. Это все придется уничтожать с помощью, в том числе разведывательно-ударных комплексов.

- Киев надеется на эффективность этих ракет?

- Есть серьезные сомнения в этом. Потому что никто в Европе такого класса ракет до сих пор не делал.

- А британские Storm Shadow?

- Это крылатые ракеты, летательные аппараты типа самолета. А баллистическая ракета, тем более малой дальности, тем более класса «Искандер» - это уникальная технология. Там мощный твердотопливный двигатель, очень высокоточная система управления, иначе она просто никуда не попадет. Европейцы с замиранием сердца, вероятно, ждут, как пройдут испытания, потому что очень надеются на эту ракету.

ВОРУЮТ МЕНЬШЕ?

- Сообщалось о том, что в Fire Рoint были хищения...

- Они могли бы сделать «Гром-2», он же «Сапсан», еще несколько лет назад, но не сделали его, в том числе по коррупционной составляющей.

- Сейчас, как сообщается, там деньги воровать перестали, по крайней мере, в прежних масштабах...

- На нужных местах поставили своих людей. Тот же самый Денис Штилерман - свой человек в этой киевской администрации. Возможно, будет у них результат.

УГРОЗЫ PALANTIR

- Заявлено, что американская компания Palantir создала систему Maven Smart, она будет мониторить все происходящее вдоль восточного фланга альянса, выявлять слабые места в обороне - и поможет определять будущее развертывания сил противника.

- Сейчас много разговоров среди аналитиков, военных теоретиков о том, что цифровое будущее вооруженных конфликтов может свести на нет необходимость классической вооруженной борьбы. Выявили узловые точки, выявили основные цели, нанесли удаленно удар, не потратив ни человеческих, ни основных военно-технических ресурсов. Война будущего теоретически может стать такой. Но пока без сухопутных действий не обходится.

ОБЕЩАНИЯ ТРАМПА

- Трамп пообещал Киеву лицензию на производство ракет для систем Patriot на Украине...

- Если у Киева появится разрешение на производство Patriot, Украина сама не сможет производить ракеты к ним ЗРК. Им для этого потребуется прекращение боевых действий и несколько лет. Соответственно, производство будет размещено в Европе. И несколько европейских стран уже заявили, что готовы начать производство американских ракет по украинской лицензии. Велика вероятность, что именно так и будет происходить. И тогда сроки производства ракет к этому ЗРК могут сильно сократиться.

- Они смогут их с технической, технологической точки зрения создавать в таких масштабах, чтобы защитить свое небо от наших ударов?

- Если этим будет заниматься, допустим, Rheinmetall, то технически это возможно. Германия очень заинтересована в том, чтобы получить свои источники Patriot. Польша вчера уже выступила, что через 2-3 месяца они готовы развернуть производство. Поначалу выпуск будет небольшой, но уже через год-два они выйдут на товарное количество.

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