Балерина Волочкова рассказала, что восстановление после операции дается тяжело Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Анастасия Волочкова записала эмоциональное видеообращение к поклонникам, в котором рассказала о сложностях восстановления после операции. Балерина призналась: несмотря на возвращение к концертной деятельности, физическая нагрузка дается ей тяжело.

Артистка объяснила, что после хирургического вмешательства уже успела дать 25 концертов за два с половиной месяца. По словам Волочковой, она продолжает выходить на сцену, танцевать и петь, однако восстановление еще продолжается. «Люди, хотите правду? Я вам хочу сказать. После той операции, которую я перенесла, вот реально я уже 25 концертов дала за два с половиной месяца. Ребята, реально, это тяжело. Я хочу вам сказать, что я просто устала. У меня еще месяц впереди до моей поездки на Мальдивы», — рассказала балерина.

В видео Волочкова также обратилась к тем, кто поддерживает ее, и отметила, что сейчас особенно нуждается в добрых словах. Артистка подчеркнула, что в свои 50 лет продолжает заниматься балетом и работать на сцене. «Я танцую, я пою. И, знаете, поднимать эти ноги, поверьте, после операции — это очень тяжело. Те, кто меня любят, это люди, которые меня поддержат, понимаете? А те, кто завидуют или там злорадствуют, идите лесом», — заявила она.

Фото: соцсети Анастасии Волочковой

Балерина добавила, что взмах ногой после вмешательства стал для нее настоящим испытанием. «Мне 50 лет. Я просто занимаюсь у балетного станка и танцую на сцене. Люди, послушайте. Поднять эту ногу после операции и держать ее так — это очень тяжело», — сказала Волочкова.

Ранее Анастасия рассказывала о сложной операции по замене тазобедренного сустава, которую она перенесла в начале года в Германии. Вмешательство понадобилось после того, как у балерины начала отказывать левая нога. По словам артистки, восстановление проходило непросто: она слишком быстро вернулась к тренировкам, из-за чего возникли осложнения и потребовалось повторное хирургическое вмешательство. Врачи предупреждали Волочкову, что последствия могли привести к инвалидности.

Несмотря на сложности, артистка смогла вернуться к работе. Ранее в разговоре с KP.RU она называла восстановление после операции своей личной победой.

«Это моя победа над собой. Мне сделали операцию по замене сустава 3,5 месяца назад, и я не знала, что будет дальше. Но мне важно было выйти на сцену и, вопреки всем запретам немецких профессоров, которые меня оперировали, не прошло и двух недель, как я вернулась к репетициям», — рассказывала Волочкова.

Сейчас балерина продолжает выступать и благодарит тех, кто остается рядом с ней. «Хочу вам сказать спасибо за то, что вы меня любите», — сказала Анастасия.

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