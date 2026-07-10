Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+28°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика10 июля 2026 11:20

Волочкова едва не расплакалась из-за проблем с ногой после операции: «Люди, хотите правду?»фото

Балерина Волочкова рассказала, что восстановление после операции дается тяжело
Кирилл МИШИН
Балерина Волочкова рассказала, что восстановление после операции дается тяжело

Балерина Волочкова рассказала, что восстановление после операции дается тяжело

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Анастасия Волочкова записала эмоциональное видеообращение к поклонникам, в котором рассказала о сложностях восстановления после операции. Балерина призналась: несмотря на возвращение к концертной деятельности, физическая нагрузка дается ей тяжело.

Артистка объяснила, что после хирургического вмешательства уже успела дать 25 концертов за два с половиной месяца. По словам Волочковой, она продолжает выходить на сцену, танцевать и петь, однако восстановление еще продолжается. «Люди, хотите правду? Я вам хочу сказать. После той операции, которую я перенесла, вот реально я уже 25 концертов дала за два с половиной месяца. Ребята, реально, это тяжело. Я хочу вам сказать, что я просто устала. У меня еще месяц впереди до моей поездки на Мальдивы», — рассказала балерина.

В видео Волочкова также обратилась к тем, кто поддерживает ее, и отметила, что сейчас особенно нуждается в добрых словах. Артистка подчеркнула, что в свои 50 лет продолжает заниматься балетом и работать на сцене. «Я танцую, я пою. И, знаете, поднимать эти ноги, поверьте, после операции — это очень тяжело. Те, кто меня любят, это люди, которые меня поддержат, понимаете? А те, кто завидуют или там злорадствуют, идите лесом», — заявила она.

Фото: соцсети Анастасии Волочковой

Фото: соцсети Анастасии Волочковой

Балерина добавила, что взмах ногой после вмешательства стал для нее настоящим испытанием. «Мне 50 лет. Я просто занимаюсь у балетного станка и танцую на сцене. Люди, послушайте. Поднять эту ногу после операции и держать ее так — это очень тяжело», — сказала Волочкова.

Ранее Анастасия рассказывала о сложной операции по замене тазобедренного сустава, которую она перенесла в начале года в Германии. Вмешательство понадобилось после того, как у балерины начала отказывать левая нога. По словам артистки, восстановление проходило непросто: она слишком быстро вернулась к тренировкам, из-за чего возникли осложнения и потребовалось повторное хирургическое вмешательство. Врачи предупреждали Волочкову, что последствия могли привести к инвалидности.

Несмотря на сложности, артистка смогла вернуться к работе. Ранее в разговоре с KP.RU она называла восстановление после операции своей личной победой.

«Это моя победа над собой. Мне сделали операцию по замене сустава 3,5 месяца назад, и я не знала, что будет дальше. Но мне важно было выйти на сцену и, вопреки всем запретам немецких профессоров, которые меня оперировали, не прошло и двух недель, как я вернулась к репетициям», — рассказывала Волочкова.

Сейчас балерина продолжает выступать и благодарит тех, кто остается рядом с ней. «Хочу вам сказать спасибо за то, что вы меня любите», — сказала Анастасия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Господи, жалкая какая": сильно сдавшая Алла Пугачева за ручку с мужем еле ходит по Юрмале

Миронова требует алименты за три года, Сафонов может создать прецедент: Споры российских звёзд о выплатах детям