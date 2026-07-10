Ежики грызут кактус: новый пакет санкций против России рассорил Европу

В Евросоюзе не могут договориться по 21-му пакету антироссийских санкций. Фото: REUTERS.

«Ежики плакали, кололись, но продолжали грызть кактус», - именно так можно описать муки, в которых рождается 21-й антироссийский санкционный пакет Евросоюза.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявлял, что пакет примут 13 июля. Но теперь выясняется, что согласование могут перенести на более поздний срок или принять новые санкции в урезанном виде. Вокруг чего разгорелись страсти в «едином и сплоченном» ЕС?

НЕФТЬ РАЗДОРА

Неожиданно палки в колеса санкционной машине Европы поставил Дональд Трамп, который заявил, что режим прекращении огня с Ираном больше не действует. Цены на нефть снова упорно поползли вверх.

Трамп заявил, что режим прекращении огня с Ираном больше не действует. Фото: REUTERS.

А тут, как назло, у европейских санкционщиков подошел срок пересмотра «потолка цен» на российскую нефть. Он сейчас составляет 44,1 доллара за баррель и должен автоматически корректироваться каждые полгода, чтобы оставаться на 15% ниже среднерыночной цены.

Но после закрытия Ормузского пролива из-за войны США с Ираном цены на нефть резко выросли, и в результате автоматического пересмотра «потолка» цена российского черного золота должна подняться до $58. А это, сокрушаются Euronews, «даст Кремлю передышку в то время, когда российская экономика испытывает растущее напряжение», а Украина (куда ж без этого!) «одерживает победы на поле боя».

Если пересмотреть цены автоматически, то это ж какая дополнительная прибыль потечет в российскую казну? Чтобы не допустить «катастрофу», Еврокомиссия предложила вообще отложить пересмотр до января следующего года, чтобы сохранить потолок на нынешнем уровне.

Но Мальта, Кипр и Греция, страны с мощными торговыми флотами, сомневаются в целесообразности такой отсрочки. И приводят аргумент: предельные цены на нефть были введены не только для того, чтобы сократить доходы России от экспорта углеводородов, но и для сохранения стабильности на мировых энергорынках.

Вторая цель особенно актуальна в условиях кризиса на Ближнем Востоке. По этой логике, запрещая - прежде всего себе - покупать российскую нефть по рыночной цене, страны ЕС явно проигрывают другим игрокам на рынке.

БОЛГАРСКИЙ БУНТ, ПОРТУГАЛЬСКАЯ БОЛЬ

Но страсти по ценовому «потолку» - лишь часть споров вокруг нового пакета санкций, который должен приниматься единогласно.

Среди нерешенных вопросов – предлагаемый запрет на российскую треску и сайку. Португалия и Германия выразили серьезную обеспокоенность такой мерой, потому что они - крупнейшие покупатели этих видов рыбы. В случае запрета на поставки из России их перерабатывающая промышленность пострадает сильнее, чем в других странах ЕС. К тому же в Португалии треска – национальное блюдо с многовековой традицией, поддерживающей прибыльную экосистему.

Головную боль Еврокомиссии создают и новые власти Болгарии. Премьер Румен Радев официально обозначил красные линии для Софии. Глава РПЦ патриарх Кирилл не должен подвергаться санкциям, как предусматривает проект 21-го пакета, по религиозным соображениям. Также надо оставить в «санкционном покое» Вагита Алекперова, основателя «Лукойла», чья дочка подала иск против Болгарии на 3 млрд евро, обвинив власти в незаконной экспроприации активов в Бургасе.

Премьер-министр Болгарии Румен Радев. Фото: REUTERS.

Есть и третий пункт, который не могут принять болгары – запрет на поставки запчастей из России для софийского метрополитена.

КАЛЛАС ПРОТИВ ИРЛАНДИИ

Предложение пытливой Каи Каллас, главной дипломатки ЕС - включить всех российских участников СВО в новый санкционный список – существенно «отрихтовали» по инициативе Франции, Италии и Греции. Экономики этих стран получают большую выгоду от российских туристов, поэтому замах Каллас укоротили: запрет сужен до краткосрочных виз тем, кто непосредственно участвовал в боевых действиях на Украине.

Но Каллас уже думает о следующем санкционном пакете.

С июля Ирландия председательствует в Совете Евросоюза. Месяц назад Кая посетила Дублин и поставила ирландцев в очень неловкое положение. Дело в том, что она решила ударить санкциями и по металлам, которые Россия может использовать для создания оружия. А в Ирландии находится российская компания, производящая глинозем – ключевой компонент для производства алюминия. С 2022 года экспорт продукции этой компании в Россию вырос более чем вдвое. Надо с этим кончать, решила волевая эстонка.

В Дублине теперь ломают голову: что делать? Еще в мае премьер Ирландии Михол Мартин заявлял, что санкции против производства в его стране глинозема для российского алюминия «нанесут нам больший ущерб, чем России». А через месяц министр иностранных дел Хелен МакЭнти берет под козырек перед Каллас и клянется, что «любые решения, которые необходимо принять для давления на Россию, получат полную поддержку Ирландии». На глиноземном заводе на реке Шеннон работают почти 500 человек - по местным меркам немало. Значит, чтобы надавить на русских, их выставят на улицу?

Трудно не вспомнить, что Кая Каллас, еще будучи премьером Эстонии, попала в крупный скандал. В то время как она пафосно призывала бизнесменов своего государства не иметь никаких дел с Россией, ее муж вел вполне прибыльные дела с нашей страной. Более того, как призналась сама Кая, она даже финансировала из своих средств компанию мужа, ссудив ему 350 тысяч евро.

Может, Каллас потому сейчас так сурова, что замаливает свои прошлые грехи?

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