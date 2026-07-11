Счастливы порознь: люди, работающие на удаленке, чувствуют себя счастливее, чем их коллеги из офиса

Дистанционка во многом хороша, но подходит не всем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Западные ученые доказали: работа из дома делает людей счастливыми. Это результаты четырехлетнего наблюдения, проведенного в странах Европы и Северной Америки. Плюсов удаленки участники исследования назвали аж на 25% больше, чем минусов. Кстати, подобный опрос проводился и в России компанией SuperJob - результаты примерно те же.

Главные плюшки «удаленного счастья»: спим дольше, не тратим денег на дорогу, больше времени остается для отдыха и семьи. И даже домашняя еда - полезнее и здоровее офисных перекусов. (Подробнее см. «Конкретно»).

ИМИТАЦИЯ ВМЕСТО РАБОТЫ

Всю прелесть дистанционки давно распробовали и работодатели. Аренда помещений, «коммуналка» и прочие хознужды - все это обходится намного дешевле, когда часть народа сидит по домам. Но в последнее время и в России, и за рубежом компании активно возвращают людей в офисы (см. «Кстати»). Громче всех против удаленки «топит» Илон Маск: она снижает производительность труда и мешает развитию инноваций.

- Человек на удаленке часто путает занятость и эффективность, - объясняет клинический психолог Ирина Коржаева. - Ему кажется, что если он отвечает на письма и сидит в созвонах, то он работает. На деле иногда это просто имитация бурной деятельности. Мозг устает от мелких задач, а большие и важные откладываются на потом. Работник проводит за компьютером 10 часов, а в итоге делает то, с чем в ритме офиса мог бы справиться за три.

НЕГДЕ ДАЖЕ ПЛАТЬЕ «ВЫГУЛЯТЬ»

Что касается личного счастья - исследователи часто преподносят «плоскую» картинку. Расписывают достоинства и лишь вскользь упоминают минусы, на которые указывают участники опроса. Первое, на что сетуют удаленщики - недостаток общения и режим самозаточения: многие перестают ходить не только на работу, но и вообще куда-либо - месяцами не бывают нигде дальше ближайшего супермаркета.

- Если ты спросишь, буду ли я счастлива, пять дней в неделю работая в офисе, я однозначно отвечу - нет, - говорит знакомая PR-менеджер Ольга. - Но и сидеть дома 24/7 иногда становится тяжко.

Женщина признается, что может целыми днями ходить по квартире в трениках и футболке, косметикой пользоваться незачем. Даже повседневной одежды стало меньше: зачем покупать, если ее просто некуда надеть. Раз в несколько месяцев Ольга выбирается в театр или кино с детьми. А в остальное время даже вылазка в соседнюю кофейню становится настоящим событием.

- Рабочие новости я узнаю в числе последних, - делится Ольга. - Но, с другой стороны, общение с коллегами не всегда бывает приятным: бесят словесные шпильки и мелкие склоки, например, один хочет включить кондиционер, а другой требует выключить. Реже бывая на работе, оградила себя от подобного негатива.

Еще один несомненный плюс удаленки для Ольги - значительная экономия. При 100-процентной работе в офисе ей пришлось бы нанимать няню, чтобы та встречала детей из школы и делала с ними уроки. А это 70 тысяч месяц!

- По-моему, счастье - это прежде всего свобода, - подытоживает Ольга. - Но когда ты поневоле становишься домохозяйкой на привязи, - не таким я это счастье себе представляла. Идеальный вариант - все-таки сочетать удаленку с работой в офисе 1 - 2 раза в неделю.

Даже повседневной одежды стало меньше: зачем покупать, если ее просто некуда надеть Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ

- Удаленка - это прекрасно, когда у человека прокачан навык регуляции «быт - работа - отдых». И еще - здоровая ответственность. Это один из самых важных инструментов, отсутствующий у многих, - подчеркивает Ирина Коржаева.

По ее словам, работа вне офиса частенько расхолаживает. Можно в трусах выйти на рабочий созвон, а потом снова лечь спать. Работать ночью, а днем заниматься личными делами или просто чилить, отдыхать.

- На первый взгляд, удаленка дает гибкий график, - продолжает психолог. - Если работа выполняется - в плюсе все. Кроме нервной системы. Человеку важно расписание - это гормоны, нервы, рефлексы. А когда сбиваются биологические ритмы, то рушится вся система. Организм не понимает, когда будет отдыхать, а когда надо собраться. Он начинает саботаж, чтобы выжить в хаосе и снизить энергозатраты. Экономия стартует с малого: не умыться - все равно никто не заметит; съесть что придется, чтобы сберечь время и силы на готовку.

Со временем сокращается общение с внешним миром: раз не нужно идти на работу, то зачем вообще выходить из дома? Товары и продукты принесут прямо к двери.

- И вот перед нами человек, счастливый на удаленке, превратился в дикаря с компьютером. С легкой свето- и звукобоязнью и социо- и агарофобиями, - предупреждает о возможных «побочках» дистанционной работы Ирина Коржаева.

ЗА ГРАНЬЮ «БЕРМУДСКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА»

Знакомый IT-инженер Евгений, рассказывает, что едва не превратился в того самого «компьютерного дикаря», но вовремя взял себя в руки.

- Раньше я всегда работал в офисе, это дисциплинирует. А в 2020 году словно попал в «бермудский треугольник»: диван - холодильник - компьютер, - вспоминает он. - Не заметил, как перестал бриться, «поплыл» живот. А когда пандемия закончилась, с удивлением обнаружил, что не могу ориентироваться в метро без навигатора - даже там, где я раньше ездил сто раз. И тогда я решил, что так жить нельзя!

Сейчас каждое утро программиста начинается с душа и свежей рубашки. Вместо поездки в транспорте - провожает сына в школу или просто гуляет по району. В любую погоду.

- Так я меняю обстановку и настраиваюсь на работу, чтобы собраться и сделать максимум, - объясняет Евгений.

А ровно в шесть вечера он встает из-за компьютера и снова идет гулять. Важный пунктик в недельном графике - семейный культпоход.

- Идем куда угодно, цель - выбираться за пределы своего района, чтобы не забыть город и не разучиться улыбаться людям, - смеется Евгений.

Он утверждает, что с такими установками удаленка - действительно счастье, которое он не уступит, даже если придется сменить работу.

Со временем сокращается общение с внешним миром: раз не нужно идти на работу, то зачем вообще выходить из дома? Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

НЕ «ЗАБИТЬ» НА СЕБЯ И РАБОТУ

Дистанционка во многом хороша, но подходит не всем. И это нормально, подводит итог Ирина Коржаева:

- Есть люди, которым для продуктивности нужны живые люди рядом, шум офиса, случайные разговоры у кулера. Их заряжает энергия группы. А есть те, кто в офисе задыхается, тратит силы на социальные маски и возвращается домой выжатым. Для них удаленка - спасение.

Поэтому психолог советует: прежде чем выбирать формат, нужно честно спросить себя: «Где я чувствую себя живым? Где я работаю лучше?» Не потому, что так модно или так говорят эксперты. А потому что это твоя жизнь.

Работа вне офиса будет полезной и плодотворной, если у человека есть воля и моральная подготовка, которые не позволят забивать на работу или, наоборот, вкалывать 24/7. Если человек работает, чтобы жить - удаленка хороша. А если живет, чтобы работать - приведет к сбою.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Стать счастливым, не выходя из дома

Пять важных правил для работающих на удаленке от клинического психолога Ирины Коржаевой.

1. Соблюдать режим

Это поможет настроить организм, он в благодарности сам будет подсказывать, когда пора вставать, когда обед, а когда выйти на воздух.

2. График работы

Конечно, это правило должно соблюдаться с обеих сторон - как работником, так и работодателем.

3. Психогигиена

Нельзя работать в кровати, в пижаме. Место и одежда - это переключатель для организма: «мы начали работать», «мы закончили». Заведите ритуал для начала и окончания рабочего дня. Я, например, открываю и закрываю ноутбук - он только для работы.

4. Не идти на поводу у лени

При сложных задачах можно использовать вспомогательные методы: помодоро (25 минут работы - 5 отдыха), 45–15 (как в школе: урок - перемена), гарвардский (планирование - расстановка приоритетов - эффективность).

5. Иметь план, как отдыхать

Разучиться отдыхать проще, чем кажется. Это навык счастливого человека.

КСТАТИ

Только 35% российских компаний предлагает дистанционный формат работы, выяснили аналитики SuperJob в марте. Еще осенью 2025 года таких вакансий было более 40%. Полностью дистанционной работы стало меньше, ее заменяет гибридный формат: несколько дней в офисе, несколько - дома.

Четверть вакансий на удаленке - IT-специалисты. Помимо них из дома работают копирайтеры, личные ассистенты и даже врачи - но только в телемедицине.

Эксперты объясняют, что настало время рынка работодателя. И многие из них расценивают удаленку как бонус. К тому же ужесточились требования законодательства: информация должна храниться на российских серверах, поэтому уехавшим за границу айтишникам все труднее найти работу на Родине.

Работа вне офиса будет полезной и плодотворной, если у человека есть воля и моральная подготовка Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

КОНКРЕТНО

В чем плюсы работы на удаленке...

- Спим минимум на 30 минут дольше, ведь время на дорогу тратить не нужно.

- Экономим деньги и душевные силы, которые вынимает из нас транспорт, переполненный в часы пик.

- Освободившееся время тратим на себя любимого: прогулки, тренажерка, хобби, общение с семьей.

- Совмещаем работу с домашними делами. Пока ты сидишь за компьютером, стиралка полощет белье, а скороварка готовит обед.

- Домашняя еда полезнее и здоровее, чем снеки и прочий фаст-фуд из офисного буфета.

- Зарплата: можно жить в маленьком городе, работать на столичную компанию и получать «московскую» зарплату.

...и в офисе

- Скорость коммуникации. Можно сходу обсудить и внести правки, обменяться идеями, провести мозговой штурм.

- Живое общение с коллегами. Только так налаживаются доверительные контакты и полезные связи. Всегда есть возможность спросить совета у более опытного специалиста.

- Четкие границы работы и личной жизни. Покидая офис, мы оставляем рабочие дела за спиной.

- Доступ к ресурсам. В офисе есть все необходимое: техника и расходники, стабильный интернет, специальное ПО.

- Принадлежность к команде. Только среди коллег можно почувствовать себя частью большого, дружного и целеустремленного коллектива.

- На глазах у начальства. Так руководству проще судить о сотруднике, его участии в командной работе. Это важно для карьерного роста, при распределении проектов и премий.

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