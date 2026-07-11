Высокоразвитые цивилизации оставили память о себе: следы можно найти без полета на Луну

След Олдрина, отпечатавшийся в лунной пыли. Скорее всего сохранится вечно

Мы - земляне - можем еще очень долго мучиться вопросом «Одиноки ли мы во «Вселенной?». Не исключено, что всю оставшуюся жизнь. Но оказывается, можно хоть завтра получить ответ. Пусть не за всю Вселенную, но хотя бы за нашу галактику – Млечный путь. Как? Знает оксфордский астрофизик Брайан К. Лэки (Brian C. Lacki). KP.RU разбирается.

Мы не видим их, они не видят нас

Братьев по разуму должно быть много. Вроде бы. Ведь согласно довольно убедительным расчетам астрономов, только в нашей галактике – Млечном пути – полно планет, похожих на Землю. То есть, тех, которые пригодны для жизни в нашем понимании – каменистых, подходящего радиуса, которые вращаются вокруг звезд, подобных Солнцу, и располагаются в так называемой обитаемой зоне, где достаточно тепло для того, чтобы на поверхности могла существовать вода в жидком виде.

Вот только шансы обнаружить соседей где-нибудь не очень далеко крайне малы. Ведь цивилизации не долговечны. Как появились, вроде нас, по непонятной причине, так и могут исчезнуть в результате какого-нибудь катаклизма - пандемии, природной катастрофы, ядерной войны. К коллапсу способно привести и истощение ресурсов.

Даже выжившие в катаклизмах цивилизации приходят в упадок и перестают «излучать» характерные техносигнатуры – видимые со стороны признаки индустриальной деятельности. Местным жителям становится не до науки – выжить бы и не одичать. В результате никто не предпринимает никаких попыток выявить нечто «разумное» в окружающем и далеком космическом пространстве. Не говоря уж о путешествиях в другие миры. Звездолеты, если и были, сломались. Телескопы и прочая исследовательская аппаратура заржавела.

Суровая правда мироздания: за миллиарды лет жизнь могла зарождаться и гибнуть множество раз в разное время и в разных местах, удаленных друг от друга на тысячи световых лет.

Вероятность того, что где-то – не очень далеко друг от друга - в одно и тоже время живут высокоразвитые цивилизации исчезающе мала.

Сфера Дайсона – примерно так могут выглядеть конструкции, которыми высокоразвитые цивилизации окружают свои звезды

Пример из нашей действительности: не наблюдая никаких техносигнатур на обнаруженных к настоящему времени планетах – с благоприятным, по человеческому разумению, климатом, мы решаем, что там никого нет. А на самом деле, местная цивилизация могла не достигнуть индустриального уровня – ее представители, одетые в шкуры местных зверей, еще жгут костры в пещерах – или, наоборот, они снова одичали.

Найти «братьев по разуму», которые сторонним наблюдателям ничем себя не выдают, невероятно трудно. Землянам с их нынешними и даже перспективными телескопами пока такое не под силу.

Не так ищите

И тем не менее способ прояснить ситуацию есть. Исследования, которые предложил провести астрофизик Лэки, тоже не позволят обнаружить соседей, которые существуют в обозримом пространстве прямо сейчас – одновременно с нами. Но понять, что когда-то в прошлом в Млечном пути кипела разумная жизнь, будет можно.

Ученый имеет в виду не просто малоприметных разумных существ, вроде нас, а конкретно высокоразвитые цивилизации, технологический уровень которых когда-то был несравненно выше, чем у человечества.

Существование продвинутых не могло пройти бесследно. Вопрос: где они – эти следы?

Многие астрофизики, задействованные в поисках внеземного разума, и Лэки в том числе, почему-то уверены, что большинство далеко продвинутых инопланетян строят так называемы сферы Дайсона – монтируют циклопические конструкции, благодаря которым используют энергию своих звезд. Вот их-то и можно обнаружить, считает новатор. Но не нынешние – работающие «сферы», а те – из «прошлой жизни». Лэки предлагает искать их останки, в которые превратились инопланетные конструкции еще миллиарды лет назад, когда нас и в помине не было.

Роверы фотографируют на Марсе странные объекты – например, нечто, похожее на пистолет

Логика ученого такова: даже супер-развитые цивилизации приходят в упадок, в силу стечения каких-то трагических обстоятельств. «Сферы», оставленные без присмотра, ломаются, рушатся под действием сил гравитации, крошатся до тех пор, пока не превращаются сначала в мелкие осколки, а в конце концов – в микронную пыль.

За миллиарды лет облака такой межзвездной «техногенной пыли» могли несколько раз встречаться на пути Солнечной системы, которая вместе со спиральным рукавом Млечного пути вращается вокруг его центра.

Пыльные останки высокоразвитых цивилизаций могли выпасть, где угодно – и на Земле в том числе. Но искать их проще на Луне – в местной пыли, которая уже миллиарды лет существенно не меняется. Специально лететь за ней не обязательно – можно просеять ту, которую привозили американские астронавты и советские автоматические станции.

Наличие техносигнатур в лунной пыли выдадут характерные включения - какие-нибудь высокотехнологичные металлы и сплавы. составляющие.

КСТАТИ

На пыльных тропинках …

Высокоразвитые цивилизации могли обитать и в Солнечной системе. До нас. В существование предтечей, например, верит Джейсон Райт (Jason Wright), профессор астрономии и астрофизики из Университета Пенсильвании (Pennsylvania State University), который обосновал свои неординарные взгляды в International Journal of Astrobiologу. Профессор предлагал рыться не только в пыли в поисках микроскопических следов. По его мнению, стоило бы заглянуть и в недра, где может быть скрыто нечто более крупное.

Профессор подчеркивал: миллиард-другой лет назад пригодными для жизни были и Земля, и Марс, и Венера. Наша планета тогда уже сделалась достаточно комфортной, Марс еще не высох и не замерз, а парниковый эффект еще не погубил Венеру, превратив ее в раскаленный ад.

Райт уверен: искать следы предтечей на Венере без толку — там все кислота разъела. И на поверхности Земли от прежних цивилизаций — местных или пришлых — ничего уже не осталось. Окружающая среда нашей планеты не способствует длительному сохранению чьих-либо следов. А вот глубоко в недрах, пожалуй, можно будет что-нибудь найти. Например, детали машин. Или даже целые агрегаты. Или окаменелости, когда-то бывшие костями.

С археологической точки зрения перспективен и Марс — особенно его недра. И, конечно же, Луна, лишенная воздушных потоков, способных разрушить или засыпать артефакты.

- Мы сразу поймем, что обнаружили нечто «совсем чужое», - уверял профессор, воодушевляя так называемых виртуальных археологов, которые чуть ли не каждую неделю находят то на Марсе, то на Луне следы былой — разумной — жизни, рассматривая фотографии, присланные спутниками или исследовательскими самоходными аппаратами.

О марсианских кладбищах читайте наш материал.