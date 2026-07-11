Испанию охватили смертоносные лесные пожары, 12 человек погибли

Огонь, вспыхнувший днем 9 июля неподалеку от Лос-Гальярдоса, всего за несколько часов превратился в одно из самых смертоносных и масштабных природных бедствий в современной истории Испании. Фото: REUTERS.

По меньшей мере 12 человек погибли, еще 23 числятся пропавшими без вести после разрушительного лесного пожара в провинции Альмерия, расположенной на юго-востоке Испании, пишет El Pais. Огонь, вспыхнувший днем 9 июля неподалеку от Лос-Гальярдоса, всего за несколько часов превратился в одно из самых смертоносных и масштабных природных бедствий в современной истории страны. Среди погибших, по предварительным данным, четверо британцев.

Фото: REUTERS.

В связи с лесными пожарами возбуждено расследование. В качестве основной версии следователи рассматривают обрыв линии электропередачи рядом с одной из дорог, - именно это могло стать причиной возгорания. Хотя энергетические компании это предположение пока отрицают.

Огонь распространяется стремительно, чему способствует жара под 40 градусов, сухая трава и кустарники и сильный ветер. Все это превратило окрестные холмы в гигантский факел. За считаные часы пламя уничтожило около 6600 гектаров вместе с лесами, фермами и жилыми домами.

Фото: REUTERS.

Особенно тяжелая ситуация сложилась вокруг деревни Бедар. Этот горный район давно облюбовали иностранцы. Здесь многие старые крестьянские дома были перестроены под виллы и отели. Добраться до них можно только по узким проселочным дорогам, многие из которых даже не заасфальтированы. Сложный рельеф стал одной из причин большого числа жертв. Люди фактически оказались заперты между огнем и скалами.

По словам мэра Бедара, группа из восьми человек пыталась спастись по грунтовой дороге, которую им указал местный фермер. Однако она привела в тупик. Людей окружило пламя, их тела спасатели обнаружили только около четырех часов утра. Еще четыре человека погибли в автомобиле, пытаясь прорваться через огненную ловушку. Машину полностью уничтожил пожар.

Фото: REUTERS.

Британка Люсинда Куртуа, отдыхавшая в Испании вместе с семьей, вспоминает, что происходящее больше напоминало последствия взрыва.

- Это было похоже на огромное грибовидное облако дыма. Казалось, словно взорвалась бомба, - рассказала она журналистам.

По ее словам, некоторые жители покидали свои дома пешком, вероятно потому, что дороги уже были отрезаны огнем.

Фото: REUTERS.

Сейчас на месте работают около 500 пожарных, военных и спасателей. После относительно спокойной ночи, когда ветер ослаб, пожарные бригады впервые смогли приступить к прямому тушению очагов возгорания. Власти, тем временем, предупреждают, что число погибших может увеличиться, поисковые работы продолжаются.

С начала года в Испании было зарегистрировано более 300 крупных природных пожаров — почти вдвое больше средних показателей за прошлые годы. Сгорело около 57 тысяч гектаров лесов и сельхозугодий. Во всем Евросоюзе огонь уничтожил уже около 160 тысяч гектаров.

Фото: REUTERS.

Ученые связывают происходящее с изменением климата. Европа нагревается примерно вдвое быстрее среднемировых темпов, летние периоды засухи становятся продолжительнее, а экстремальная жара и сильные ветры создают идеальные условия для молниеносного распространения огня.

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