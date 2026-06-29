Масло, пиво и вино. Европа получила солнечный удар по экономике – как это скажется на ценах в России

Из-за аномальной жары в Европе могут подорожать продукты в России Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Европу накрыла аномальная жара. В Испании температура достигла 45 градусов. Доходит до того, что рельсы плавятся. Не хватает мощностей для работы промышленных холодильников и кондиционеров. Под угрозой обеспечение населения продовольствием. На этом фоне ожидается сокращение экспорта товаров из Европы в Россию и их подорожание.

- Жара вызвала серьезный кризис в европейском сельском хозяйстве, который повлияет и на российский рынок через цепочки поставок неподсанкционных товаров, - отметила KP.RU профессор Финансового Университета при правительстве РФ доктор экономических наук Марина Полевая.

Европу накрыла небывалая жара Фото: REUTERS.

По мнению эксперта, подорожание коснется целого ряда товарных групп.

- Возможно, в этом сезоне уже не будет европейских вин недорогого сегмента - до 700 рублей, - говорит Полевая. - Жара уничтожает виноградники во Франции и Италии. Из-за дефицита сырья цены на европейские вина вырастут на 20–35%. Экспорт бюджетных европейских вин в РФ станет экономически невыгодным. Сочетание последствий климатической катастрофы и российских импортных пошлин сделает их закупку бессмысленной. При достижении розничной цены в 900–1000 рублей за бутылку 0,75 л вина из Испании, Италии и Франции в самом бюджетном сегменте могут исчезнуть. При такой стоимости массовый российский покупатель, скорее всего, полностью переключится на отечественную продукцию.

Под солнечный экономический удар попадет и пиво, особенно редкие сорта крафтового и регионального пива из Евросоюза.

- Небольшие пивоварни Чехии, Германии и Бельгии, сильно зависимые от локального урожая хмеля, сократят производство, - прогнозирует эксперт. - Это приведет к удорожанию оригинального импортного пива на 10-15%. Поставки продукции в Россию сократятся, так как дистрибьюторам станет невыгодно возить маленькие партии по выросшим ценам.

Возможно, в этом сезоне уже не будет европейских вин недорогого сегмента Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Скажется жара и на поставках оливковых масел категории Extra Virgin.

- Главные производители этого продукта - Испания, Италия, Греция - будут в первую очередь обеспечивать свой внутренний рынок, - считает Полевая. - Рост цен в закупке для России наложится на сложную логистику. До российских торговых сетей могут перестать доходить популярные ранее итальянские и испанские марки среднего ценового сегмента. На полках останется либо очень дорогой премиум, либо масло из других регионов, которое тоже скорее подорожает на 30–50%.

Ожидается подорожание и на сезонные фрукты и овощи.

- В первую очередь под ударом оказались косточковые культуры (персики, нектарины, абрикосы, ранние цитрусовые) и цитрусовые из Южной Европы, - продолжила эксперт. - Жара помешала нормальному опылению и росту плодов. Ожидается подорожание нектаринов и персиков в июле и августе в среднем на 15–25% по сравнению с аналогичным летним периодом прошлого года. Также страдают картофель, кукуруза, огурцы, морковь, лук, малина, клубника... Из-за порчи урожая на корню европейским фермерам будет нечего продавать на внешние рынки. Европа начнет выкупать грунтовые овощи у Турции, тем самым снизив их предложение для РФ.

Ожидается подорожание и на сезонные фрукты и овощи. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Отдельный разговор о пшенице. Для Евросоюза, как и для России, это стратегический товар. А засуха в это время года ведет к снижению урожайности – зерно получается менее крупным.

- Европа производит пшеницы больше, чем потребляет сама, поэтому о голоде в регионе, наверное, не стоит говорить, но Европа будет вынуждена резко сократить свои поставки на мировой рынок - в страны Ближнего Востока и Северной Африки. Для России – это шанс занять освободившуюся мировую нишу, - говорит Марина Полевая.

Полного исчезновения продукции, попавшей под «тепловой» удар, конечно же, не произойдет, полагает эксперт.

– Если на полках магазинов значительно сократится ассортимент недорогой европейской продукции, ее заменят альтернативные поставщики, говорит Марина Полевая. - Российский ритейл быстро заполнит пустые места. Вместо европейского масла - тунисское, турецкое, а также масло из виноградных косточек и высококачественное подсолнечное. Вместо недорогого европейского вина и пива к нам поступят вина и пиво из Чили, Аргентины, ЮАР, а также резко выросшая в объемах продукция российских виноделен и пивоварен. Вместо европейских фруктов и овощей - кратное увеличение поставок из Турции, Узбекистана, Азербайджана и Египта.

Правда, на фоне ожидающегося тотального подорожания продовольствия, скорее всего, подорожают и товары-заместители.

- Сложившаяся климатическая ситуация в Европе – это мощный стимул для России, - говорит эксперт. – Она позволит ускорить импортозамещение и укрепить позиции отечественных аграриев на внутреннем рынке.

Однако если жара переместится на южные регионы России, чего не исключают синоптики, то ситуация может осложниться и для отечественных аграриев и продовольственного рынка в целом.

Официально

АКОРТ: Аномальная жара в Европе не приведет к дефициту или заметному подорожанию продуктов

В Ассоциации компаний розничной торговли считают, что аномальная жара в Европе не приведет к дефициту или к заметному подорожанию продуктов.

- В крупных торговых сетях не ожидается дефицита или заметного подорожания товаров, — прокомментировал ситуацию для KP.RU председатель АКОРТ Станислав Богданов. — У ритейлеров выстроена диверсифицированная система поставок, они работают с сотнями поставщиков из десятков стран. Это позволяет оперативно перераспределять объемы между разными регионами или странами импортных поставок и поддерживать стабильное предложение в магазинах.

В продовольственном сегменте торговых сетей доля отечественных товаров сегодня составляет порядка 85-90%, отметил глава АКОРТ.

- Импорт закрывает те позиции, которые в России не производятся или не выращиваются - бананы, цитрусовые, авокадо, кофе, какао, оливковое масло, отдельные виды морепродуктов, а также овощи и фрукты в сезонные периоды, когда запасы внутренних продуктов заканчиваются. По таким позициям поставки также распределены между разными странами и континентами, — уточнил Богданов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Законы сохранения горючего: 5 советов, которые помогут сэкономить до 30% бензина

Валюты нету - купи монету: надежные способы сохранить сбережения и неплохо на них заработать

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

На карту неожиданно пришли деньги от незнакомца: в чём суть мошенничества и как не попасться на эту уловку