Украинские спецслужбы планировали совершить сразу два теракта на военных аэродромах России. Фото ЦОС ФСБ России

Федеральная Служба Безопасности России предотвратила беспрецедентную по масштабу и степени угрозы серию диверсионно-террористических актов с использованием беспилотников. Если сначала это были покушения с помощью завербованных агентов СБУ на высокопоставленных российских военнослужащих, то теперь пресечены террористические акты на объектах военной инфраструктуры.

Украинские спецслужбы планировали совершить сразу два теракта на военных аэродромах России. Оба – с применением беспилотников.

Сотрудники ФСБ предотвратили теракты на аэродромах «Украинка» и «Шагол» Силовики выследили путь десятков дронов, которые забросили в Россию для совершения терактов на военных аэродромах в Амурской и Челябинской областях. Сотрудники ФСБ наблюдали за сборкой беспилотников в арендованных гаражах, а после задержали всех, кто помогал Украине готовить теракт

Фото ЦОС ФСБ России

Для этого на территорию Брянской области спецслужбы Украины с помощью БПЛА самолетного типа и аэростатов FPV-дронов забросили в контейнерах дроны, снаряженные боевыми частями и мобильными наземными станциями управления. Это такие устройства, на которые ориентируется искусственный интеллект дрона. А вот принимали этот груз завербованные россияне.

Фото ЦОС ФСБ России

Оба теракта замышлялись параллельно, сами агенты не были знакомы друг с другом. А их объектами должны были стать наши военные аэродромы: «Украинка» в Амурской и «Шагол» в Челябинской областях.

Фото ЦОС ФСБ России

КАК НА ЛАДОНИ У СПЕЦСЛУЖБ

Вот только на каждом этапе террористов уже «вели» российские спецслужбы. Это подтверждают кадры видеонаблюдения.

Фото ЦОС ФСБ России

Амурская область. Камера наблюдения показывает агента и арендованный им гараж. А вот видео наблюдение уже внутри гаража: по специальной инструкции, которую ему переслали кураторы из украинских спецслужб, агент старательно собирает дроны, не подозревая, что все его действия как на ладони у ФСБ и машина спецназа уже приближается к гаражу. Через мгновение неудачливый «кулибин» задержан.

Спецслужбы изъяли 10 дронов, оборудованных системой усиления радиосигнала, систему связи из терминала управления антенн, адаптер питания, штатив.

- Три FPV-дрона были осколочно-фугасного действия, еще три – с ударным ядром и зажигательным составом, четыре – с ударными ядрами. Все они обезврежены и инициированы, - уточняет сотрудник спецслужб.

Фото ЦОС ФСБ России

А вот картинка из Челябинской области. Террорист загоняет автомобиль с двойным дном в гараж. Тот устроен хитро: вверху перевозили бытовую технику, а вот под ней – самое интересное. Агент вскрывает строительные листы и извлекает из-под них детали для дронов. Уверенный в своей безнаказанности и неуязвимости приступает к сборке того, что завтра уничтожит людей. В это время за ним внимательно наблюдают наши спецслужбы. А в следующий миг завербованного агента кладут лицом в пол и на нем защелкиваются наручники. Блестяще!

Фото ЦОС ФСБ России

Сотрудники спецслужбы изъяли 24 FPV-дрона. Такие не заглушишь, их нейросетевые модули устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы. Все британского, американского, канадского и шведского производства. Дроны снабжены боевыми частями, масса заряда свыше 1 кг. Специальный робот наших спецслужб обезвреживает дроны.

Кроме того, обнаружили две мобильные наземные станции управления дронами по каналам спутниковой, сотовой, Wi-Fi и радиосвязи, оснащенные устройствами самоуничтожения, содержащих по 250 грамм взрывчатого вещества, а еще - средства связи для общения с украинскими кураторами.

Для неискушенного читателя скажем только, что все техническое обеспечение, которое планировалась задействовать в двух терактах, тянет на 2-2,5 млн долларов. А при его применении жертвы исчислялись бы десятками.

Фото ЦОС ФСБ России

НАПОМИНАНИЕ ОТ ФСБ

Теперь террористов ждут внушительные тюремные сроки. Если бы они опомнились раньше и все сообщил российским спецслужбам, то уголовное наказание им не грозило бы.

Фото ЦОС ФСБ России

ФСБ России напоминает о том, что в соответствии с примечанием к ст. 205 УК России, лицо, участвовавшее в подготовке террористического акта, освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным предупреждением органов власти или иным способом способствовало предотвращению осуществления террористического акта и если в действиях этого лица не содержится иного состава преступления. В соответствии со ст. 31 УК России, лицо не подлежит уголовной ответственности за преступление, если оно добровольно и окончательно отказалось от доведения этого преступления до конца.

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