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Происшествия13 июля 2026 5:47

Бить планировали дронами: ФСБ предотвратили удары по крупным военным аэродромам Россиивидео

ФСБ предотвратила теракты на аэродромах в Амурской и Челябинской областях
Юлия АНДРИЕНКО
Украинские спецслужбы планировали совершить сразу два теракта на военных аэродромах России. Фото ЦОС ФСБ России

Украинские спецслужбы планировали совершить сразу два теракта на военных аэродромах России. Фото ЦОС ФСБ России

Федеральная Служба Безопасности России предотвратила беспрецедентную по масштабу и степени угрозы серию диверсионно-террористических актов с использованием беспилотников. Если сначала это были покушения с помощью завербованных агентов СБУ на высокопоставленных российских военнослужащих, то теперь пресечены террористические акты на объектах военной инфраструктуры.

Украинские спецслужбы планировали совершить сразу два теракта на военных аэродромах России. Оба – с применением беспилотников.

Сотрудники ФСБ предотвратили теракты на аэродромах «Украинка» и «Шагол»

Силовики выследили путь десятков дронов, которые забросили в Россию для совершения терактов на военных аэродромах в Амурской и Челябинской областях. Сотрудники ФСБ наблюдали за сборкой беспилотников в арендованных гаражах, а после задержали всех, кто помогал Украине готовить теракт

Фото ЦОС ФСБ России

Фото ЦОС ФСБ России

Для этого на территорию Брянской области спецслужбы Украины с помощью БПЛА самолетного типа и аэростатов FPV-дронов забросили в контейнерах дроны, снаряженные боевыми частями и мобильными наземными станциями управления. Это такие устройства, на которые ориентируется искусственный интеллект дрона. А вот принимали этот груз завербованные россияне.

Фото ЦОС ФСБ России

Фото ЦОС ФСБ России

Оба теракта замышлялись параллельно, сами агенты не были знакомы друг с другом. А их объектами должны были стать наши военные аэродромы: «Украинка» в Амурской и «Шагол» в Челябинской областях.

Фото ЦОС ФСБ России

Фото ЦОС ФСБ России

КАК НА ЛАДОНИ У СПЕЦСЛУЖБ

Вот только на каждом этапе террористов уже «вели» российские спецслужбы. Это подтверждают кадры видеонаблюдения.

Фото ЦОС ФСБ России

Фото ЦОС ФСБ России

Амурская область. Камера наблюдения показывает агента и арендованный им гараж. А вот видео наблюдение уже внутри гаража: по специальной инструкции, которую ему переслали кураторы из украинских спецслужб, агент старательно собирает дроны, не подозревая, что все его действия как на ладони у ФСБ и машина спецназа уже приближается к гаражу. Через мгновение неудачливый «кулибин» задержан.

Спецслужбы изъяли 10 дронов, оборудованных системой усиления радиосигнала, систему связи из терминала управления антенн, адаптер питания, штатив.

- Три FPV-дрона были осколочно-фугасного действия, еще три – с ударным ядром и зажигательным составом, четыре – с ударными ядрами. Все они обезврежены и инициированы, - уточняет сотрудник спецслужб.

Фото ЦОС ФСБ России

Фото ЦОС ФСБ России

А вот картинка из Челябинской области. Террорист загоняет автомобиль с двойным дном в гараж. Тот устроен хитро: вверху перевозили бытовую технику, а вот под ней – самое интересное. Агент вскрывает строительные листы и извлекает из-под них детали для дронов. Уверенный в своей безнаказанности и неуязвимости приступает к сборке того, что завтра уничтожит людей. В это время за ним внимательно наблюдают наши спецслужбы. А в следующий миг завербованного агента кладут лицом в пол и на нем защелкиваются наручники. Блестяще!

Фото ЦОС ФСБ России

Фото ЦОС ФСБ России

Сотрудники спецслужбы изъяли 24 FPV-дрона. Такие не заглушишь, их нейросетевые модули устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы. Все британского, американского, канадского и шведского производства. Дроны снабжены боевыми частями, масса заряда свыше 1 кг. Специальный робот наших спецслужб обезвреживает дроны.

Кроме того, обнаружили две мобильные наземные станции управления дронами по каналам спутниковой, сотовой, Wi-Fi и радиосвязи, оснащенные устройствами самоуничтожения, содержащих по 250 грамм взрывчатого вещества, а еще - средства связи для общения с украинскими кураторами.

Для неискушенного читателя скажем только, что все техническое обеспечение, которое планировалась задействовать в двух терактах, тянет на 2-2,5 млн долларов. А при его применении жертвы исчислялись бы десятками.

Фото ЦОС ФСБ России

Фото ЦОС ФСБ России

НАПОМИНАНИЕ ОТ ФСБ

Теперь террористов ждут внушительные тюремные сроки. Если бы они опомнились раньше и все сообщил российским спецслужбам, то уголовное наказание им не грозило бы.

Фото ЦОС ФСБ России

Фото ЦОС ФСБ России

ФСБ России напоминает о том, что в соответствии с примечанием к ст. 205 УК России, лицо, участвовавшее в подготовке террористического акта, освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным предупреждением органов власти или иным способом способствовало предотвращению осуществления террористического акта и если в действиях этого лица не содержится иного состава преступления. В соответствии со ст. 31 УК России, лицо не подлежит уголовной ответственности за преступление, если оно добровольно и окончательно отказалось от доведения этого преступления до конца.

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