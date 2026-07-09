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Происшествия9 июля 2026 9:37

Офицера Минобороны планировали взорвать дроном возле подъезда: украинцы завербовали бывшего уголовникавидео

Теракт против офицера Минобороны РФ готовил бывший уголовник
Юлия АНДРИЕНКО
Теракт против офицера Минобороны РФ готовил бывший уголовник.

Теракт против офицера Минобороны РФ готовил бывший уголовник.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

ФСБ предотвратили беспрецедентную серию терактов. После задержания россиянки, силовики вычислили в Краснодаре 48-летнего россиянина, который был завербован СБУ и готовил теракт в Московском регионе против высокопоставленного военного. Офицера планировали ликвидировать с применением дрона.

- Украинские спецслужбы планировали совершить диверсионно-террористический акт возле многоэтажного жилого дома, где проживает военнослужащий, - рассказали спецслужбы РФ.

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Для теракта завербовали россиянина, который ранее отсидел за кражу и разбой. А после отсидки уехал на Украину , в Днепропетровск. Там он спокойно жил и даже завел семью. А в феврале 2026 года СБУ пришли к нему домой, пригрозили ему уголовным преследованием супруги и предложили работу.

- Я был завербован в феврале 2026 года. Куратор дал мне деньги, и я поехал в Москву через Кишинев и Ереван. Через какое-то время куратор мне сказал, что российского военного можно уничтожить только с помощью дрона, - рассказывает террорист.

Агент прошел стрелковую и взрывную подготовку, встретился с куратором. А дальше в Москве ему сняли квартиру. Он установил камеры на подъезд офицера Минобороны. А еще мастерски загримировался, используя накладные усы , бороду и очки.

Дрон должен был убить офицера прямо у подъезда. Причем сам дрон заглушить было невозможно.

Спецслужбы раскрыли подробности переписки:

«Будем работать дистанционно. В некоторых моментах нам помогли иностранные друзья сделать дистанционную разработочку дрона. Поэтому я записал тебя на курсы с нашими инструкторами, которые специально приедут обучать».

Стоит ли говорить, что исполнителей не интересовало, сколько людей погибнет при этом теракте? Страну-террорист, коей давно стала Украина, такие мелочи давно не волнуют.

KP.RU следит за развитием событий.

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