Теракт против офицера Минобороны РФ готовил бывший уголовник. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

ФСБ предотвратили беспрецедентную серию терактов. После задержания россиянки, силовики вычислили в Краснодаре 48-летнего россиянина, который был завербован СБУ и готовил теракт в Московском регионе против высокопоставленного военного. Офицера планировали ликвидировать с применением дрона.

- Украинские спецслужбы планировали совершить диверсионно-террористический акт возле многоэтажного жилого дома, где проживает военнослужащий, - рассказали спецслужбы РФ.

ФСБ предотвратила покушение на сотрудника Минобороны в Москве с использованием БПЛА

Для теракта завербовали россиянина, который ранее отсидел за кражу и разбой. А после отсидки уехал на Украину , в Днепропетровск. Там он спокойно жил и даже завел семью. А в феврале 2026 года СБУ пришли к нему домой, пригрозили ему уголовным преследованием супруги и предложили работу.

- Я был завербован в феврале 2026 года. Куратор дал мне деньги, и я поехал в Москву через Кишинев и Ереван. Через какое-то время куратор мне сказал, что российского военного можно уничтожить только с помощью дрона, - рассказывает террорист.

Агент прошел стрелковую и взрывную подготовку, встретился с куратором. А дальше в Москве ему сняли квартиру. Он установил камеры на подъезд офицера Минобороны. А еще мастерски загримировался, используя накладные усы , бороду и очки.

Дрон должен был убить офицера прямо у подъезда. Причем сам дрон заглушить было невозможно.

Спецслужбы раскрыли подробности переписки:

«Будем работать дистанционно. В некоторых моментах нам помогли иностранные друзья сделать дистанционную разработочку дрона. Поэтому я записал тебя на курсы с нашими инструкторами, которые специально приедут обучать».

Стоит ли говорить, что исполнителей не интересовало, сколько людей погибнет при этом теракте? Страну-террорист, коей давно стала Украина, такие мелочи давно не волнуют.

KP.RU следит за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ФСБ предотвратила беспрецедентную серию терактов в России: Главное о сорванных покушениях на офицеров

Офицера собирался убить дроном: В Краснодаре задержали агента СБУ с накладными усами и бородой

ФСБ сорвали масштабный теракт Киева против наших военных: пособницей СБУ была молодая россиянка

Киев готовил теракт против военных России по схеме убийства Татарского и Дугиной

Украинские спецслужбы ищут людей с дефицитом внимания: почему россиянка так легко пошла на подготовку теракта в Москве