Вопрос дня: Что вас больше всего раздражает в переписке? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Владимир ПАХОМОВ, научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН, председатель Филологического совета Тотального диктанта:

- Если меня что-то и может раздражать в переписке, то только с точки зрения ее содержания, а не формы. Наши диалоги в чатах, соцсетях, мессенджерах — это особая форма бытования языка (так называемая письменная разговорная речь), в ней нормальны и сокращения, и полное отсутствие заглавных букв и знаков препинания, и прочие графические выкрутасы, все это меня никак не нервирует. А вот если собеседник использует не к месту грубые, неприличные слова и в принципе не заботится о том, чтобы его приятно было читать, — да, такое раздражает.

Станислав МАЛЫШЕВ, кандидат физических наук:

- В личной переписке с друзьями и коллегами мне больше всего не нравятся и мешают голосовые сообщения. Если предполагается полноценный разговор, можно ведь созвониться. Для меня голосовые сообщения - признак пренебрежительного отношения к диалогу.

Марина КРАПИВНАЯ, психолог:

Не люблю словесную мишуру. Штампы, англицизмы ради англицизмов и километры смайликов с салютами создают странное ощущение, что человек изо всех сил маскирует отсутствие мысли. Еще передергивает от «вообщем», «по приезду» и «иметь ввиду». А так юмор - наше все. Без него любое общение становится пресным.

Mavik — певец, участник популярного дуэта Galibri & Mavik:

Больше всего мне не нравится, когда собеседник по переписке отправляет каждое слово или часть одной мысли отдельными сообщениями. В итоге телефон разрывается от 10–15 уведомлений подряд, и это иногда сильно отвлекает. Особенно некомфортно от такого стиля общения ночью – телефон из-за потока сообщений постоянно вибрирует и будит. Поэтому по ночам я всегда включаю «режим не беспокоить».

Виталий ФРОЛКОВ, врач-терапевт реабилитационного центра:

- По работе много общаюсь с молодыми людьми, будущими врачами. О том, что такое деловая переписка они не знают. Лет за пять встретился только один студент, который писал без сокращений. Более того, он употреблял даже «С уважением» и «До свидания». Нервируют англоязычные заимствования и сокращения. Так и хочется спросить: а что вы делаете с тем временем, которое экономите?

Сергей КОМАРИЦЫН, историк:

В личной переписке со знакомыми людьми – ничего не раздражает. В коллективных чатах – идиотские поздравления участников по каким-то поводам с картинками, или того хуже – с видеороликами.

Михаил ХОРС, телеведущий, писатель, кандидат психологических наук:

- Скажем так: я бы хотел видеть в переписке хотя бы обращения по имени. Все остальное как будто бы приемлемо в наше время, потому что мессенжеры больше не служат для передачи эмоций – только информации, поэтому сокращения и прочее в них уместны. А расстраиваться по поводу того, что кто-то пишет не так, как вы считаете правильным, бессмысленно.

Андрей КОШКИН, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова:

- Я пока еще пытаюсь освоить эпистолярную коммуникацию в электронном виде. Но я присутствую в соцсетях, и мне очень не нравится, когда люди там начинают проявлять агрессию, отстаивая свою точку зрения. Раздражает, что те, кто явно находятся за пределами нашей страны, учат жизни меня и других участников коммуникации.

Илья ЗАЙЦЕВ, депутат Заксобрания Красноярского края:

- Голосовые сообщения, когда человек обращается к вам впервые. Мне кажется, что важно соблюдать общие правила. Здороваться, отвечать на вопрос и только потом допустимо отправлять голосовые.

Сергей САМОХИН, руководитель реготделения Народного фронта в ДНР:

- Раздражает, когда человек хочет что-то попросить, но сначала спрашивает, как дела. Создает видимость, что написал не ради какой-то просьбы.