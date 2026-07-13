Больная раком блогерша Лерчек, которую судят за незаконный вывод денег за границу, сама приехала в суд

И вот Валерия снова в суде – приехала на заседание, где должны были решить вопрос о ее переезде Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

Блогерша Лерчек (по паспорту Валерия Чекалина) вновь появилась в суде. На заседание в Гагаринском суде, которое прошло в понедельник, она приехала вместе со своим нынешним возлюбленным – хореографом Луисом Сквиччиарини. Кавалер помог ей выйти из машины и сопроводил к зданию суда.

Напомним, это первое за несколько месяцев публичное появление Чекалиной - после того, как в феврале текущего года у 33-летней мамы четверых детей диагностировали рак. На тот момент уже шел полным ходом судебный процесс по уголовному делу о незаконном выводе 251 млн рублей на заграничные счета по поддельным документам. Дело Валерии выделили в отдельное производство, процесс приостановили, а домашний арест заменили на запрет определенных действий – чтобы блогерша имела возможность посещать врачей. С тех пор Лерчек перенесла несколько курсов химиотерапии, а ее бывший супруг Артем Чекалин, который проходил по тому же делу, успел получить 7 лет колонии.

И вот Валерия снова в суде – приехала на заседание, где должны были решить вопрос о ее переезде. Дело в том, что в предыдущем судебном решении о запрете определенных действий был прописан адрес в закрытом поселке в районе Новорижского шоссе. Однако срок аренды загородного особняка истек и Чекалина с детьми и возлюбленным (Луис – отец ее четвертого сына) решили снять другой дом. Но на это нужно было получить разрешение суда.

Лерчек перенесла несколько курсов химиотерапии Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Заседание прошло в закрытом режиме, журналистов на него не пустили. Впрочем, неожиданностей на нем не произошло – суд разрешил подсудимой переехать.

Стоит напомнить, что ранее в прокуратуру Москвы поступило несколько заявлений от граждан, которые считали, что Валерия Чекалина симулирует свое заболевание, чтобы затянуть процесс. Некоторых смущали фотографии, которые появлялись в соцсетях Лерчек и Сквиччиарини – мол, слишком цветущей женщина на них выглядит. По ходатайству прокуратуры судом была назначена проверка. По данным KP.RU, новые медицинские документы подтверждают диагноз, который ранее озвучивала защита Чекалиной – четвертая стадия рака желудка.

- В том числе эти документы были представлены и на прошедшем судебном заседании, - сообщил KP.RU источник в правоохранительных органах.

После заседания Валерий и Луис покинули здание, держась за руки. Общаться с журналистами не стали.

Валерия Чекалина с гражданским мужем Луисом Сквиччиарини в декабре 2025 года. Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

ВОПРОС – РЕБРОМ

Суд над Лерчек снова продолжится?

- Сам по себе факт личного участия Валерии Чекалиной в сегодняшнем заседании еще не означает, что рассмотрение уголовного дела должно быть автоматически возобновлено в ближайшее время, - рассказал KP.RU адвокат Андрей Мишонов. - Суд рассматривал достаточно узкий процессуальный вопрос. Кратковременное участие в таком заседании несопоставимо с полноценным судебным процессом, который может предполагать многочасовые заседания. Для суда при принятии решения о возобновлении процесса значение имеет не только сам диагноз, но и то, позволяет ли текущее состояние здоровья подсудимой полноценно участвовать в процессе и реализовывать право на защиту. Суд будет исходить прежде всего из актуальных медицинских документов: заключений врачей, сведений о лечении, его переносимости, побочных последствиях и способности Чекалиной регулярно и продолжительное время участвовать в заседаниях. Так что сегодняшняя явка, безусловно, может быть учтена судом, однако сама по себе она не опровергает наличие тяжелого заболевания и не доказывает, что состояние здоровья уже позволяет участвовать в полноценном судебном разбирательстве. Тем более если представленные медицинские документы вновь подтверждают тяжесть заболевания.

- Валерия больше года провела под домашним арестом. Но после того, как у нее диагностировали онкологию, меру пресечения изменили на запрет определенных действий. Это было чисто техническое решение при заболевании такого рода?

- Я бы не называл его исключительно техническим. Юридически это самостоятельное смягчение меры пресечения, обусловленное изменившимися обстоятельствами - прежде всего состоянием здоровья подсудимой и необходимостью обеспечить возможность лечения. Домашний арест предполагает более жесткие ограничения, связанные с нахождением в конкретном жилом помещении и выходом из него. А при запрете определенных действий суд устанавливает конкретный перечень ограничений: например, запрет общаться с определенными лицами, пользоваться связью, посещать отдельные места либо покидать жилье в определенное время. Но при этом и домашний арест сам по себе не исключает лечение или госпитализацию. Было бы неправильно говорить, что без изменения меры Чекалина вообще не могла бы лечиться.

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