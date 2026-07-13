Опубликован прогноз магнитных бурь с 13 по 19 июля 2026 года. Фото: muratart/Shutterstock/Fotodom

В минувшие выходные на Солнце и в магнитном поле Земли царило удивительное единодушие. В субботу, 11 июля, вспышек на светиле практически не было, геомагнитная обстановка оставалась спокойной. В воскресенье, 12 июля, и взрывы на Солнце начались, какие-никакие, и магнитное поле Земли заволновалось (хотя очевидно, что не под влиянием этих вспышек - просто почему-то так совпало).

На Кольском полуостров даже были проблемы с радиосвязью, сообщили в Институте прикладной геофизики имени академика Федорова. Может, и северные сияния бы сверкали, но - полярный день, их не видно.

Какой будет космическая погода на этой неделе, с 13 по 19 июля? Ждать ли магнитных бурь?

В минувшие выходные на Солнце и в магнитном поле Земли царило удивительное единодушие. Фото: muratart/Shutterstock/Fotodom

В ЧЕМ СУТЬ МАГНИТНЫХ БУРЬ

Похоже, действительно происходит снижение активности Солнца, которое недавно констатировали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Мощных и опасных для Земли вспышек нет уже много дней подряд. Какие-то есть, да - в воскресенье произошла вспышка класса М1.1 (то есть очень средненькая, мягко говоря). А были периоды за неделю, когда в течение суток на светиле стояла абсолютная тишь да гладь, ни одной вспышки. Рентгеновское излучение Солнца на прошлой неделе упало в 10 раз.

Все это выглядит странно на контрасте с тем, что творилось в конце июня - начале июля. Тогда Солнце разразилось одним из сильнейших с начала года всплесков активности. Эпицентрами были две гигантские группы пятен - одна из них крупнейшая в 2026 году и вторая по величине за последние 10 лет. Они породили 140 вспышек! Хотя только две из них были высшего класса X, но тем не менее.

И вдруг - как будто рубильник выключили. Возможно, все дело в том, что обе мегагруппы пятен сейчас на “обратной” стороне Солнца, с Земли не видны и влиять на наше геомагнитное поле не могут. Однако в Лаборатории солнечной астрономии считают, что на “ту” сторону пятна ушли уже изрядно растерявшими свою энергию. Так ли это, станет ясно, когда Солнце снова повернется к нам своей “запятнанной” стороной. Это случится 20 - 21 июля.

МАГНИТНЫЕ БУРИ ПО ДНЯМ И ЧАСАМ

А что будет на этой неделе?

В понедельник и вторник, 13 и 14 июля, вспышечная активность Солнца останется низкой, а вот геомагнитное поле будет неустойчивым, считают эксперты Института прикладной геофизики.

В Лаборатории солнечной астрономии предупреждают: возмущения магнитного поля вероятны с полуночи и 9 часов утра 14 июля. Но до магнитной бури дело не дойдет.

С 15 июля и до конца недели, по прогнозу Лаборатории, вообще никаких беспокойств в геомагнитном поле не предвидится.

А вот специалисты ИПГ не исключают, что в четверг, 16 июля, до нас долетит выброс той самой единственной вспышки класса М. И устроит нет, не бурю, но возмущения в магнитном поле Земли.

КАК ВЛИЯЮТ МАГНИТНЫЕ БУРИ НА ЗДОРОВЬЕ

Четких и стопроцентно достоверных доказательств влияния магнитных бурь на здоровье у ученых до сих пор нет. Точнее, есть факты: да, многие люди действительно чувствуют магнитные бури, на них реагируют разные системы организма.

Но почему реагируют? Каким образом связано наше тело с тем, что происходит в космосе? И почему одни из нас в ужасе ждут магнитных штормов, а другие их вообще не замечают? Впереди еще множество исследований.

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