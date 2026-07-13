Космонавт Роскосмоса Петр Дубров: "У нас нет инструкций на случай встречи с пришельцами"

Космонавт Петр Дубров Фото: Евгений АРСЮХИН. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 14 июля, с космодрома Байконур стартует миссия Союз МС-29. И предполетный вечер выдался предельно насыщенным. На Байконур незаметно (но прессе слегка показался) прибыл глава НАСА Джаред Айзекман. Вместе с главой Роскосмоса Дмитрием Бакановым он проследовал на Госкомиссию, которая утвердила экипажи. Основной (Петр Дубров, Анна Кикина, Анил Менон) и дублирующий (Дмитрий Петелин, Константин Борисов, Денис Бернхем).

Глава НАСА Джаред Айзекман. Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Хотя мы знаем, кто полетит, давно, все-таки Госкомиссия – действо ответственное и слегка нервное. Представ перед журналистами сразу после Госкомиссии, космонавты (все шестеро) выглядели явно облегченно-расслабленными. Но пресса расслабиться не дала и засыпала покорителей космоса вопросами. Во избежание контактов с бактериями и микроорганизмами журналистского сообщества, космонавты были отгорожены от зала толстым стеклом. Что, впрочем, вообще не чувствовалось. Во многой благодаря Анне Кикиной. Она как-то сумела и через стекло передать залу свою фантастическую энергетику.

Анна Кикина Фото: Евгений АРСЮХИН. Перейти в Фотобанк КП

И кстати о контактах, только не с бактериями, а с иными цивилизациями. Есть ли у экипажей четкий, формальный протокол действий на случай встречи с пришельцами, поинтересовался KP.RU.

Петр Дубров (ему, как командиру, и отвечать) вздохнул: нас часто спрашивают об этом, особенно дети, признался он, чем несказанно польстил нашему детскому любопытству.

Вероятность такого события настолько исчезающе мала, что никакого протокола или инструкции не существует, сообщил он. Но если вдруг что, мы незамедлительно сообщим на Землю и будем ждать указаний. Впрочем… тут Петр Дубров задумался:

- Я как командир отвечаю за безопасность полета. Если я увижу, что ситуация небезопасна, я буду реагировать соответствующим образом, - сказал он.

Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов. Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

- Кстати! – не выдержала Анна Кикина и поведала «закулисную» историю.

Оказывается, Петр большой поборник правильного питания. И как-то космонавтам захотелось полакомиться арбузами. Но Петр изучил их, выявил некоторое превышение по нитратам, и десерт накрылся.

- Так что если инопланетяне привезут арбузы, мы их проверим! – под общий смех завершала свой экспромт эта остроумная женщина.

Веселого на пресс-конференции вообще было много. Так, вспомнили, что Петр Дубров работал на борту МКС вместе с актрисой Юлией Пересильд, и спросили: а вот случись завершить карьеру космонавта, не подался бы Петр в кино? Как мы поняли, нет: съемки картины – это громадный труд, поделился впечатлениями Петр Дубров. И «космический экипаж» совершил настоящий подвиг.

- Это лучший фильм! – расчувствовавшись, заявил Анил Менон.

Астронавт Анил Менон. Фото: Евгений АРСЮХИН. Перейти в Фотобанк КП

Но тут же попал в ловушку. Ведь его спросили, смотрел ли он «Белое солнце пустыни» (смотрел), и как впечатления? А превосходные степени-то кончились.

- Это лучший фильм… после «Вызова», - выкрутился американец.

На вопрос, чем экипаж не готов пожертвовать даже ради космоса, Анил ответил правильно (но конечно же искренне): семьей. Петр – видом из окна (благо на МКС он ого-го и жертвовать ничем не надо), а Анна Кикина, погладив свои чудесные волосы и посетовав, что с ними, конечно, в космосе непросто, все-таки сказала, что вот ими она ни в жизнь не пожертвует.

Говорили, конечно, и о научной программе. Прессу интересовал робот, которому, вместо человека, предстоит поработать в открытом космосе. Благодаря интервью Петра Дуброва, читатели KP.RU уже знают, что это за умная железяка такая. Речь идет именно об эксперименте, заменить человека он пока не может, но надо же с чего-то начинать.

А Анил, как человек с врачебным образованием, попытался рассказать о клетках, которые будут выращивать в этот раз на борту МКС. А из клеток потом, когда-нибудь, целые органы. Рассказал он это, и вновь попал в переплет. Журналисты рассмотрели у него татуировку. А все ведь знают, что в отряд космонавтов Роскосмоса с татухами не берут. В НАСА такого ограничения нет, и все-таки пресса поинтересовалась: как вот вы с ней ходите, еще и доктор, вреда не чуете?

Анил с большим чувством сказал, что татушка означает японского дракона, символ преодоления, он рисунок на своем теле очень любит, придает ему большое значение, так что картинка – помогает.

Во вторник около полудня по местному времени космонавты покинут город Байконур и переместятся на космодром. Старт запланирован на вечер. Пожелаем экипажу удачи.

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