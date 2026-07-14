Вопрос дня: А вы за чем в оффлайн магазины ходите? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Алексей ГОМАН, певец, автор песен и актер:

- Я представитель старой школы. Мне важно увидеть вещь вживую и потрогать её. После личного знакомства уже можно и онлайн. Поэтому одежду, технику, подарки близким желательно выбрать руками самостоятельно. Еду в основном заказываю онлайн.

Максим КОЛЯСНИКОВ, кандидат экономических наук, доцент института экономики и управления УрФУ:

- Для меня оффлайн магазины стали исключительно витриной - хожу туда, чтобы предварительно оценить то, что, скорее всего, в итоге куплю онлайн. Магазинам тоже кажется выгодной такая тенденция: снижаются затраты на содержание торговых точек - необходимы лишь несколько крупных, а клиенты часто уже точно знают, чего хотят - это снижает потребность в персонале.

Лариса СУРКОВА, известный психолог, многодетная мама, Москва:

- В офлайн-магазины я практически не хожу и стараюсь всячески их избегать. На это просто не хватает времени: дети, работа, бесконечное количество дел. К тому же, в «настоящем» магазине я всегда трачу больше: там против экономии работают запахи, яркие упаковки, акции, товары у кассы...

Ирина КОРЖАЕВА, клинический психолог:

- В офлайн-шопинге полно плюсов. Даже 10-минутный поход в магазин для меня возможность выдохнуть, перезагрузиться, подышать свежим воздухом. А как же потрогать, понюхать, услышать?! Это же массаж для всех органов восприятия! Плюс социальная активность и внешняя коммуникация. Это важно для живого человека.

Илья ШАКАЛОВ, депутат Заксобрания Краснодарского края:

- Лично я хожу, чтобы выбрать бытовую технику - надо посмотреть вживую, покрутить в руках. Оффлайн магазины важны и для самого общества - люди там общаются, обмениваются информацией, знакомятся, дружат.

Александр АНФИНОГЕНОВ, независимый эксперт товаров народного потребления:

- Я уже на 70% перешел на маркетплейсы. Если речь идет о хозяйственных товарах, стройматериалах, товарах для автомобиля, воде, соках, бакалее, товарах длительного хранения, консервах - все это проще заказать онлайн: два раза нажал на экран, и на следующий день тебе все привезли домой. В офлайне я покупаю в основном то, что нужно срочно, или захожу в магазин у дома. Сейчас люди отдают предпочтение дискаунтерам, магазинам у дома, - они будут выживать, а гипермаркеты - это сбитые летчики.

Евгений АЧКАСОВ, профессор, доктор медицинских наук:

- Я в оффлайн магазины, главным образом, и хожу – мне надо посмотреть, пощупать, что называется, вживую. В интернете мало, что заказываю. Если такое и случается, то выбираю всё равно в офлайн магазинах. Заказываю, только если в интернете дешевле.

Екатерина РАЗЗАКОВА, депутат Московской городской Думы:

- В офлайн магазинах можно лучше определить качество вещи, примерить, если это одежда. Если же это косметика, то есть возможность почувствовать запах духов, посмотреть оттенок помады, да и вообще иногда это успокаивает и дает голове на некоторое время отключиться от работы или проблем.

Виктор ЛАЗЬКО, заведующий лабораторией Научно-исследовательского института риса, Краснодар:

- Зачем хожу в магазин? За релаксом! Хожу за кефиром — в магазин в двухстах метрах от дома. За удовольствием потрогать все руками, инструменты всякие, отправляюсь в строительный супермаркет. А запчасти к автомобилю уже заказываю в сети.

Сима МУСАТОВА, эксперт по коммуникациям, кандидат психологических наук, доцент кафедры реклама и связи с общественностью в ГУУ:

- Хожу в магазины, если нужно выбрать «сложный» для меня товар. Например, сейчас я делаю ремонт и поеду выбирать смеситель для ванны, чтобы получить консультацию специалиста, сравнить варианты. Но и люблю заезжать в магазины, где привычный сервис дополняют приятными мелочами - чашкой кофе, красивой упаковкой.