Все тайны УЗИ: когда исследование спасает здоровье, а когда – деньги на ветер

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В программе «Диалоги» на Радио «Комсомольская правда» в гостях у главного редактора «КП» Олеси Носовой и известного врача, доктора медицинских наук, эндокринолога Зухры Павловой побывала Анастасия Тишук, врач ультразвуковой диагностики, сотрудник Клиники Системной Медицины. Эксперт рассказала, как на самом деле работает ультразвук, развеяла популярные мифы и объяснила, когда это исследование действительно может спасти здоровье, а когда окажется неинформативным.

Ультразвук окружает нас повсюду. Стоматологи снимают им зубной камень, врачи – обследуют внутренние органы. Но не вредно ли это для здоровья?

- Вокруг ультразвука действительно существует множество мифов. Его применяют с совершенно разными целями. В промышленности - для очистки металлов, а еще для фрагментации ДНК. Вот отсюда и возникли легенды, что ультразвук якобы портит нашу ДНК. Но при медицинском обследовании с помощью УЗИ оборудование имеет совершенно другие характеристики, - говорит Анастасия Ткачук. - Воздействие принципиально отличается от того ультразвука, которым чистят металлы или зубной камень.

Ультразвук при беременности: можно ли делать часто?

- Да. Ультразвук - это не ионизирующее излучение, никакого «облучения» тут нет. Это механические колебания, такие же, как звук, при помощи которого мы говорим. Частота и акустическая мощность ультразвука выстроены таким образом, что нанести вред человеку в принципе невозможно. Для особо деликатных исследований, таких как обследование беременных женщин и развивающегося малыша, а также изучения глаза и сетчатки, в ультразвуковых аппаратах предусмотрены еще более щадящие настройки. В них все возможные влияния ультразвука снижены практически до нуля.

Врач ультразвуковой диагностики, сотрудник Клиники Системной Медицины, Анастасия Тишук Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

УЗИ мозга

- Ультразвук не проходит через кость. Поэтому разглядеть изменения в мозге взрослого человека мы не можем. Но у младенцев, у которых еще не зарос родничок, УЗИ мозга проводится.

...щитовидной железы

- Что вы обязательно описываете, когда смотрите узлы щитовидной железы?

- Мы обязательно описываем форму, ориентацию узла в пространстве (горизонтальную, вертикальную или неопределенную), контур (четкий/нечеткий, ровный/неровный), эхогенность, структуру, размер узла, а также васкуляризацию - кровоснабжение узла.

Вертикальный рост узла считается одним из неблагоприятных признаков. Но мы всегда оцениваем совокупность признаков. Если есть вертикальная ориентация, резкая гипоэхогенность, микрокальцинаты в структуре - это резко неблагоприятные признаки. В таких случаях рекомендуется обязательно проводить биопсию, даже при небольших размерах узла.

...сердца

- Сердце и сосуды - это отдельная история, - подчеркивает эксперт. - Перед исследованием сердца и сосудов рекомендуется не курить и не пить крепкий чай или кофе, чтобы не было изменений в скоростях кровотока и артериальном давлении. Я вообще не рекомендую курить перед любым ультразвуковым исследованием.

При ультразвуковом исследовании сердца врач оценивает камеры сердца, толщину стенок, размеры камер, состояние клапанов и их функцию.

В основном люди думают, что УЗИ сердца делают, чтобы понять, случится ли завтра инфаркт. К сожалению, обычное УЗИ сердца не дает ответа на этот вопрос и не имеет такой прогностической ценности - так же, как обычная ЭКГ. Для профилактики в этом направлении используются другие исследования: холтеровское мониторирование ЭКГ в течение суток (человек живет обычной активной жизнью) и стресс-эхо с нагрузкой, чтобы оценить, достаточно ли кровоснабжаются стенки сердца. На УЗИ сердца можно увидеть инфаркты постфактум и рубцы после них. Но предсказать, что завтра точно не будет инфаркта, невозможно.

Нужно беречь себя: не набирать лишний вес, заниматься спортом, напоминает врач.

- Для профилактики инфарктов и инсультов мы смотрим сосуды шеи и ног. Атеросклероз - это системный процесс. В совокупности с анализами на холестерин и динамическим наблюдением сосудов делается вывод, начался ли атеросклеротический процесс, прогрессирует ли он и находится ли человек в группе риска по сердечно-сосудистым катастрофам, - добавляет врач.

Ультразвук окружает нас повсюду. Стоматологи снимают им зубной камень, врачи – обследуют внутренние органы. Но не вредно ли это для здоровья? Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

...сосудов шеи (БЦА)

- Сосуды шеи - брахиоцефальные артерии, БЦА - это магистральные артерии головы. Справа - как Кутузовский проспект, слева - как Комсомольский. По ним кровь идет в «Садовое кольцо» в основании мозга. Если по этим магистралям не поступает кровь, то смотреть, что внутри головы, бессмысленно. Сонные артерии крупные, расположены поверхностно, их даже можно прощупать рукой на шее.

На УЗИ мы видим не только просвет сосудов, но и сосудистую стенку. Это позволяет детально оценить начальные проявления атеросклероза. Ультразвук особенно ценен именно для профилактической медицины. Когда уже есть критические стенозы, человеку нужна ангиография с контрастом и помощь сосудистых хирургов. А чтобы не попасть на операционный стол - УЗИ и выполнение рекомендаций врача на основании нашего заключения.

Мы описываем структуру сосудистой стенки, наличие начальных изменений, подробно характеризуем бляшки, при повторном УЗИ, скажем, через год мы сможем понять, изменилась ли бляшка, выросла ли она.

! Кстати, представления о том, что сосуды можно «почистить ершиком», неверны хотя бы вот почему. Бляшка – это не какая-то блямба на сосудистой стенке. Это утолщение самой сосудистой стенки. Поэтому «счистить» ее механически невозможно. Зато правильно подобранная терапия может уплотнить образование и улучшить просвет сосуда. Хотя вернуться к состоянию, как в младенчестве, сосуд уже не сможет.

...легких

- В нормальной легочной ткани ультразвук плохо проходит из-за наличия воздуха в альвеолах. Но если ткань органа изменена, УЗИ может дать важную информацию.

С помощью ультразвука отлично выявляют жидкость в плевральной полости (пространство вокруг легких). Это простой и надежный способ определить наличие и количество жидкости.

...желудка и органов брюшной полости

- Для желудка ультразвук – не золотой стандарт. Но во время исследования органов брюшной полости мы обязательно осматриваем те его отделы, которые доступны.

Очень важно для пациента приходить на исследование строго натощак! Не стоит хитрить, надеясь, что врач не заметит. Если в желудке есть содержимое, оно дает акустические тени, и дальнюю стенку желудка мы просто не увидим.

Конечно, основным методом диагностики болезней желудка остается фиброгастродуоденоскопия (ФГДС). Но очень обидно пропустить изменение, которое можно было увидеть на УЗИ, только потому, что человек не выдержал регламент подготовки к обследованию.

Кроме того, поджелудочная железа лежит под желудком. Если желудок не пустой, тени от содержимого могут ее закрыть. Мы стараемся осмотреть орган с разных сторон, поворачивая пациента, но риск что-то упустить все равно остается. Чем лучше визуализация, тем меньше вероятность пропустить патологию.

...печени и почек

Гепатоз, или жировое перерождение печени, - крайне распространенное состояние. В выраженных формах оно переходит в метаболически ассоциированную жировую болезнь печени (ранее известную как неалкогольная). А дальше - развитие инсулинорезистентности, преддиабета, метаболического синдрома, риск сердечно-сосудистых заболеваний.

В почках на УЗИ часто находят простые кисты, которые могут возникать после перенесенной герпесвирусной инфекции (вирус Эпштейна-Барр). С ними можно жить долгие годы. Но есть и другое образование - ангиомиолипома.

- Это самое частое тканевое образование в почках. В отличие от обычных кист (пузырьков с жидкостью), в ангиомиолипоме есть сосуды, жир и мышечная ткань. Она хорошо кровоснабжается и несет риск злокачественного перерождения, - говорит наш эксперт.

Паниковать при обнаружении ангиомиолипомы не нужно. Здесь требуется регулярное наблюдение - желательно ежегодно и у одного и того же специалиста, чтобы точно отслеживать динамику.

...кишечника

В интернете ведутся настоящие баталии, можно ли исследовать кишечник с помощью ультразвука, ведь колоноскопию делать неприятно и не хочется.

- Да, на колоноскопию идут не все, - подтверждает эксперт. - Но в возрасте после 40 лет плановая профилактическая гастро- и колоноскопия - это необходимость.

Что касается УЗИ тонкой и толстой кишки - полностью и детально, как хотелось бы, исследовать их, к сожалению, невозможно. Но мы все равно должны этим заниматься, осваивать методики. Во время УЗИ органов брюшной полости я обязательно просматриваю петли тонкой кишки и прохожу по ходу всей толстой кишки.

Мы не увидим мелкие полипы - это прерогатива колоноскопии, где их можно сразу удалить. Зато хорошо видно утолщение стенок кишки. Опухоли толстой кишки чаще всего проявляются именно циркулярным утолщением стенки. Мы можем заметить, как перед этим участком кишка расширена, а потом резко сужается - и пище становится сложно проходить.

Если пропустить этот момент, человек может попасть в больницу по скорой уже с кишечной непроходимостью. Наша задача - увидеть проблему заранее, на доклинической стадии, еще до появления крови в кале или болей в животе. Мы можем подробно описать это место и сориентировать лечащих врачей. В итоге человека направят на колоноскопию, но уже с четким пониманием, где искать.

Заключение УЗИ никогда не является последним словом, для подтверждения диагноза нужна биопсия. Поэтому наша задача - не пугать, но мотивировать, чтобы человек добрался до врача и выполнил необходимые дообследования.

Очень важно. Если вы заранее знаете, что у вас склонность к повышенному газообразованию, лучше заранее принять препараты против вздутия. Подойдет даже активированный уголь в адекватной весу дозировке вечером перед исследованием.

Утром в день УЗИ приходить строго натощак.

Если принимаете препараты от диабета или делаете «уколы стройности», помните, что они могут замедлять продвижение еды по пищеварительному тракту. И стандартного времени воздержания от пищи может быть недостаточно. Обсудите это со своим лечащим врачом до обследования, он уточнит для вас протокол подготовки.

...мягких тканей, суставов и сосудов конечностей

- В руках и ногах очень много всего, что можно и нужно исследовать с помощью ультразвука. Это артерии, которые кровоснабжают конечности, вены, возвращающие кровь к сердцу, нервы, суставы и окружающие их ткани. Все, что находится между кожей и костью, относится к УЗИ мягких тканей.

Сустав - сложная структура. Его можно изучать на КТ, МРТ и ультразвуке - каждое исследование дает свою информацию. Сама кость непроницаема для ультразвука (для нее - рентген и КТ), а, например, грыжи дисков и структуру спинного мозга лучше всего видит МРТ.

Но есть моменты, где ультразвук вне конкуренции. Например, быстро понять, есть ли жидкость в суставной сумке, нужно ли ее эвакуировать и какой у нее характер. Датчик поставили - и за секунду ответ готов, без долгого обследования.

В венах УЗИ может заблаговременно увидеть тромбы. Тогда у лечащего врача будет возможность принять меры, чтобы эти тромбы растворить и не доводить дело до риска отрыва, чреватого смертью пациента.

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