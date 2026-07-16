Задержание исполнителя предотвращенного теракта на Крымском мосту. Кадр из видео ЦОС ФСБ России

Больше десяти громких терактов, два несостоявшихся подрыва Крымского моста, тонна финской взрывчатки, украинские колл-центры, несчастные русские, попавшие на крючок и ставшие «живыми бомбами»… В кровавой и головокружительной истории «Пастора» из ГУР Виталия Жиковича, достойной романа, смешалось все.

ФСБ раскрыла KP.RU правду о чудовище, которого вело два года. Раскрыло, когда нелюдь отдал приказ взорвать украинского олигарха и теперь оказался в киевской тюрьме — по воле европейских хозяев.

Подробности — в рассказе Дмитрия Стешина.

СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В МОНАКО: КТО ТАКОЙ ВИТАЛИЙ ЖИКОВИЧ

На днях, в стеклянной клетке Печерского районного суда, два мужчины средних лет, кутались в капюшоны курток, пытаясь скрыть свои лица от журналистов. Один из арестованных, Владислав Реут, действующий офицер ГУР Украины, в этой истории мало интересен, он был ведомым в криминально-террористической паре. На суде уверял, что напарник, Виталий Жикович, использовал его в «темную», уверял, что ему покровительствуют «большие люди» в правительстве Украины. И даже за убийство им ничего не будет. Реута и Жиковича, киевский суд обвинил в убийстве некой Анастасии Березовской, считавшейся исполнительницей недавнего громкого теракта в Монако. И арестовал их, без права выхода под залог.

Анастасия Березовская, главная подозреваемая в покушении на жизнь олигарха Ермолаева, на кадрах записи камеры наружного наблюдения. Фото: REUTERS.

По мнению Интерпола, именно убитая женщина, считалась главной подозреваемой в покушении на украинского олигарха Вадима Ермолаева. 29 июня, она оставила у входа в дом, где жил олигарх, рюкзачок со взрывным устройством. И хладнокровно подорвала Вадима Ермолаева и его спутников — спутнице олигарха пришлось ампутировать обе ноги, а 13-летний сын получил множественные травмы, порезы и контузию. Сам криминальный бизнесмен, изгнанный с Украины и находящийся под личными санкциями Зеленского, пока так и не вышел из реанимации, сообщают лишь, что его состояние «значительно улучшилось».

Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Фото: vadymiermolaiev.info

Без преувеличений, Европа, совсем не ожидала, что Украина притащит с собой и войну, и дикие криминальные нравы. Потрясенное украинским терактом правительство Монако официально заявило, что «это первый теракт за всю историю княжества». Монако занимает всего 2 квадратных километра, но обладает колоссальным политическим и экономическим влиянием в Европе. Это «тихая гавань» для «старых европейских денег», и в отличии от Лондона, в Монако старались не пускать откровенных жуликов и криминал. Поэтому кровавые разборки украинцев Старая Европа восприняла очень болезненно. И террориста начали искать всерьез.

Достаточно быстро нашли съемки с камер, опознали Березовскую, объявили в розыск. Но, Анастасия уже успела бежать на Украину. Там, заметая следы, украинская разведка ее ликвидировала. Стоит поверить Владиславу Реуту, заявившему в суде, что Анастасию Березовскую застрелил не он, а Виталий Жикович, из своего личного пистолета с глушителем. Это далеко не первое его убийство. Жиковича очень хорошо знали российские спецслужбы. Свыше двух лет с ним вели оперативную игру.

ПАСТОР, НАЦИСТ, ВАХХАБИТ

Такие люди, как Виталий Жикович, попадают в публичное поле только в случае провала. Чаще — пропадают без следа. И их никто не ищет среди неопознанных трупов, подобранных на улице. Пластические операции, эвакуация в Южную Америку по чужому паспорту — никто не станет спасать шкуру отъявленного подонка, способного рассказать много интересного. Не удивлюсь, если Жикович все это прекрасно понимал, и воспринял арест, как некую передышку в своем служении Дьяволу. Законный «отпуск», но без моря.

Большинство контактов Виталия Жиковича, знали его по позывному «Пастор». По данным ФСБ, он родился 27 сентября 1976 года в Азербайджанской СССР. Переехал с родственниками на Украину, дважды женат, трое детей. Украинская полиция достаточно часто интересовалась «Пастором»: его обвиняли в нанесении телесных повреждений, в конфликтах с применением огнестрельного оружия. Легко сделать вывод — Жикович занимался бандитизмом. При этом, официально он считался бизнесменом, торговал комбикормом в Киевской области.

Виталий Жикович. Фото: ЦОС ФСБ России

Совершенно непостижимым образом, с 2018 по 2020 год, Жикович работает в Главном управлении национальной полиции Киевской области. Казалось бы, такое невозможно в приличном государстве. Но речь идет о постмайданной Украине, где в эти годы, шли чистки силовиков: избавлялись от недостаточно «украинизированных» кадров с сомнительной лояльностью. А «Пастор» имел связи с украинскими националистами, ставшими опорой власти. Вступил в «Правый сектор»* (запрещенная в РФ террористическая и экстремистская организация — прим.авт.) и, как надежный кадр, был рекрутирован на службу в ГУР Украины. Там «Пастор», как человек с пластичной моралью, широкими взглядами и неустойчивой психикой прижился идеально.

О «моральной гибкости» Жиковича лучше всего рассказывает история его позывного — он действительно был пастором в баптистской церкви. Потом стал националистом, что несколько расходится с христианской моралью. И, наконец, стал новообращенным мусульманином. Причем, «правоверным» — посещал киевскую мечеть. А потом начал убивать — во время участия в АТО, так называлась карательная операция против республик Донбасса…

РОССИЯН, КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗОВАЛИ КАК ЖИВЫЕ БОМБЫ, В ГУР НАЗЫВАЛИ «МЫШАМИ»

Когда отбросы становятся «кадрами» для спецслужб, провалы неизбежны. Но Жикович был отборным моральным уродом, поэтому успел сколотить на провалах состояние. «Пастор» разбогател, работая на ГУР и убивая людей. Купил дом в фешенебельном пригороде Киева — и с удовольствием устроил в подвале пыточную. Приобрел два «Лексуса», себе и жене. Действовал без фантазии — шальные деньги жгли руки.

Наши спецслужбы вели с Жиковичем оперативную игру целых два года, срывая и предотвращая теракты, которые «Пастор» пытался организовать на территории России. Такую задачу ему нарезали в ГУР. Как бы дико это не звучало, но потенциальных исполнителей готовили в украинских мошеннических колл-центрах.

Готовили, это еще очень мягко сказано. Мошенники раздевали людей до нитки: заставляли распродавать имущество, отправляли занимать деньги у родственников и друзей, потом — брать кредиты. Когда человеку оставалось только покончить с собой от горя, появлялся «Пастор» и предлагал «решить вопрос».

К жертвам подходили избирательно. Кого-то было достаточно просто попросить «отнести посылку в нужное место». Кого-то приходилось убеждать, что нужно помочь российским спецслужбам поймать мошенников. Самое страшное, что теракты, которые Жикович готовил для нашей страны, должны были происходить в людных местах, а сам исполнитель должен обязательно погибнуть.

В разговоре с коллегами, Жикович называл эти «живые бомбы» презрительно — «мышами». Ему было все равно, кто погибнет — подросток, мигрант, гражданка ФРГ, инвалид… Исполнительница так и не состоявшегося теракта в Пятигорске, молодая женщина, должна была подорваться вместе с полицейскими в свой день рождения. Наши фсбэшники спасли ей жизнь, но не свободу…

Задержание исполнительницы предотвращенного теракта в Пятигорске. Кадр из видео ЦОС ФСБ России

Он умел манипулировать и убеждать своих жертв. Можно предположить, что «Пастор» был совершенно искренен в этом монологе с потенциальным террористом, выходящим уже на финишную прямую, непосредственно к теракту:

«Пастор» убеждает жертву стать соучастником теракта: Я много работал в Крыму, в России, в Беларуси

— Я когда планирую акции, я все время о них думаю. Я живу этим. Я проживаю нашу акцию, которую я планирую, лично я. Мне это нравится, это интересно. Я очень много выездов сделал за границу. Я много работал в Крыму, в России, в Беларуси. Как ты, я постоянно куда-то ехал. Включая физическую ликвидацию. Я живу этим. Было такое, что я и дерьмом обмазывался, зубы выбивал себе для образа бомжа, и даже такое было! — убеждал Жикович очередную жертву.

В разговоре с коллегами, Жикович называл завербованные им «живые бомбы» презрительно — «мышами». Кадр из видео ЦОС ФСБ России

Извращенный и лишенный всего человеческого «Пастор» искренне любил убивать. Но наши спецслужбы все испортили…

ПРЕДОТВРАЩЕННЫЙ ТЕРАКТ НА КРЫМСКОМ МОСТУ: «ПАСТОР», ТОННА ФИНСКОЙ ВЗРЫВЧАТКИ И РАБОТА ФСБ

Детали взрывных устройств, саму взрывчатку для терактов, подручные Жиковича затаскивали в Россию самыми хитроумными способами. Например, часть смертоносного груза завозили в приграничные районы России с помощью тяжелых дронов. А для так и не состоявшегося теракта на Крымском мосту использовали автомобили…

Об одной из сорванных попыток «Пастора» расправиться с ненавистной переправой в Крым мы расскажем подробнее…

«Мерседес-Спринтер», достаточно габаритный микроавтобус, был весь изнутри промазан необычной взрывчаткой финского производства под названием «Peno». Румынские таможенники все-таки заинтересовались необычным материалом, проткнули ковролин вместе со слоем взрывчатки, но решили, что это такая звуко-шумоизоляция… Действительно, для аудиоподготовки машин применяют специальный пластилин, который можно перепутать с финским пластидом. «Peno» уникальна — она не крошится на морозе, сохраняет пластичность и форму, и считается одним из самых мощных бризантных взрывных веществ в мире. В мирной жизни «Peno» используется для резки стальных и бетонных конструкций, ее не случайно хотели подорвать на Крымском мосту.

Mercedes-Benz Sprinter внутри промазан взрывчаткой финского производства под названием «Peno»

Микроавтобус «Мерседес-Спринтер» был щедро промазан необычной взрывчаткой финского производства под названием «Peno». Кадр из видео Государственного таможенного комитета Республики Беларусь

Кадр из видео Государственного таможенного комитета Республики Беларусь

Кадр из видео Государственного таможенного комитета Республики Беларусь

В планах ГУР был и второй автомобиль — гибридный «Шевроле-вольт». Здесь финской смесью начинили аккумуляторную батарею, но сделали это кривыми руками: машина перестала работать и на мост ее решили завезти на эвакуаторе. В сумме с «Мерседесом» — тонна «Peno». В ГУР были уверены, взрывчатка сможет серьезно повредить мост, но…благодаря нашим спецслужбам бомбы до цели не доехали.

Обследование гибридного автомобиля «Шевроле-вольт». Кадр из видео ЦОС ФСБ России

Машина оказалась начинена взрывчаткой «Peno». Кадр из видео ЦОС ФСБ России

Часть изъятой из гибридного Шевроле взрывчатки «Peno». Вместе с начиненным микроавтобусом на Крымском мосту должна была сдетонировать тонна взрывчатки. Кадр из видео ЦОС ФСБ России

Любопытно, что на месте взрыва в Монако тоже обнаружили следы этой финской взрывчатки… С единственной разницей: там все получилось, в России — нет. Но это далеко не все теракты, которые готовил «Пастор».

А их у ФСБ целый список:

1. Диверсия на объекте РЖД в Волгоградской области в декабре 2024 года.

2. Две попытки подрыва Крымского моста в апреле и июле 2025 года.

3. Попытка подрыва газопровода «Голубой поток» в мае 2025 года;

4. Взрывы в общественных местах в Ставропольском крае летом-осенью 2025.

5. Попытки взрывов в центре Грозного в ноябре и декабре 2025 года.

6. Попытка подрыва городской администрации Волгодонска в декабре 2025 года.

7. Неудавшиеся подрывы туристического центра в г. Пятигорске в апреле и июне 2026 года.

8. Попытки диверсий на объекте РЖД на Ставрополье в мае 2026 года.

Поражающие элементы взрывного устройства, изъятого в ходе предотвращения теракта в Ставрополе. Кадр из видео ЦОС ФСБ России

Работа «Пастора» щедро оплачивалась, что-то он смог скроить на подготовке терактов и гонорарах жертвам. Скорее всего, именно поэтому исполнитель в планах Жиковича всегда погибал…

КОРМЛЕНИЕ КРОВЬЮ

Сейчас, в киевской тюрьме, сидит чудовище, способное рассказать о современном политическом устройстве Украины, много интересного. Поэтому, кровавому «Пастору» жить осталось недолго. Никто не позволит этому нелюдю раздавать интервью через адвокатов, а главное, назвать тех моральных уродов из руководства нынешней Украины, которые благословляют ГУР на терроризм совершенно «игиловского»* извода. Там даже Басаеву с Радуевым будет чему поучиться в аду.

Остался только один вопрос — как Жикович оказался на скамье подсудимых? Причем, живой и здоровый, с языком и пальцами рук?

Первая причина — это внутривидовая борьба украинских спецслужб после смены руководства ГУР и СБУ. По всем параметрам, ГУР попадает под определение «преступной организации» и это всем наглядно показали, не без помощи ФСБ.

И вторая причина — совершенно политическая. После взрыва в Монако, фактические хозяева Европы, те самые «старые дома» и «старые деньги», с ужасом поняли, какого монстра они выкормили из Украины человечьей кровью. От Зеленского потребовали наказать террористов, ГУР начал заметать следы, но не успел. Остальное расскажет Жикович — если доживет хотя бы до суда…

* - организация, признанная террористической и экстремистской в России

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