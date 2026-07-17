Вопрос дня: А чего еще в СССР не было, но все-таки было? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Лидия ИВАНОВА, двукратная олимпийская чемпионка по гимнастике, комментатор:

- Бабахнули эту фразу, что в Советском Союзе секса нет, и она стала всемирно известной. Просто о каких-то вещах не принято было говорить. Мы так были воспитаны. И нам хорошо жилось в Советском Союзе.

Галина СТАХАНОВА, актриса театра и кино:

- В СССР никому не приходило в голову переснимать старое кино. Зато было много хороших талантливых советских фильмов. Современное кино мне тоже очень нравится, которое без ремейков.

Константин ВЫБОРНОВ, спортивный комментатор:

- Знаменитая формула «секс, наркотики и рок-н-ролл» совершенно точно была для Советского Союза идеологически чуждой. Но никто не скажет, что на самом деле в СССР всего этого не существовало.

Мехман МАМЕДОВ, кардиолог, доктор медицинских наук, профессор:

- Фастфуда формально не было. Но все мы помним из детства пункты по продаже пирожков и чебуреков. В магазинах продавали и полуфабрикаты, и колбасу. И сердечно-сосудистые заболевания и смертность от них была относительно высокой, несмотря на хорошо развитую систему здравоохранения. Хотя, кончено, масштабы фастфуда в СССР не сравнимы с нынешним уровнем, который мы переняли с Запада.

Сергей НЕХАМКИН, историк, публицист, Минск:

- Первым делом на ум приходят джинсы. Советская промышленность их не выпускала, но через одного, а то и чаще народ носил эти ковбойские штаны, хотя стоили они раза в полтора больше месячной зарплаты. Мне подфартило купить через знакомых по дешевке - за 120 рублей. А еще сухая колбаса, красная икра и прочие деликатесы. Как говорил про те времена Жванецкий, в магазинах ничего нет, но у всех все есть.

Яна ПУТИЛИНА, главный специалист-эксперт Главного управления службы судебных приставов по Оренбургской области:

- Не было фитнес-приложений, зато мы бесплатно «качали» выносливость, пока стояли в очередях. Не было маркетплейсов, зато радость от покупки дефицитной вещи была как выигрыш в лотерею. А еще не было мемов, но одна фраза из «Иронии судьбы...» заменяла целую ленту в соцсети.

Елена ЗОЛИНА, сервис-стратег, бизнес-практик, автор книг и руководитель проекта «Историст», Челябинск:

- Есть убеждение, что в СССР не было сервиса. Я, как эксперт в этой сфере с опытом более 25 лет, с этим поспорила бы. Многие до сих пор помнят продавца, который откладывал дефицитный товар для постоянных покупателей, почтальона, знавшего по имени всех жителей улицы или участкового врача, который помнил историю семьи. Это тоже сервис. Человеколюбивый сервис. Просто тогда он рождался не из бизнес-процессов, а из личной ответственности и человеческих отношений.