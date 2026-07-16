Ольга Дроздова впервые рассказала про синдром Дауна у сына: "Я с этим жила"

Ольга Дроздова сделала страшное признание. Фото: Кадр видео.

Ольга Дроздова в браке с Дмитрием Певцовым родила единственного сына Елисея. Ребенок стал долгожданным для актеров. Они буквально вымолили его. А недавно артистка впервые рассказала про синдром Дауна у наследника.

Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов вместе с 1991 года. Актеры официально зарегистрировали отношения, но родителями стали лишь в 2007 году.

Дроздова родила Певцову долгожданного ребенка. Мальчика назвали Елисеем. Лишь сейчас Ольга рассказала, что во время беременности врачи заподозрили у ее ребенка синдром Дауна. Это стало для нее потрясением.

"Представляете, как мне было страшно в 42 года? Когда объявили, что, судя по трем анализам крови из вены, у меня будет даун. И я с этим жила, ждала", - рассказала Дроздова в программе "12 вопросов взрослому".

Елисея артисты буквально вымолили. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

У нее брали пункцию, чтобы понять точный диагноз. Во всех странах такие исследования после 35 лет делают всем. Еще месяц артистка ждала результат и сходила с ума в неведении.

Но самым страшным для нее стали слова близких. Узнав о диагнозе, они советовали актрисе прервать беременность. "Мне уже все разные знакомые говорили: «Ты что, избавляйся срочно. Ты представляешь, что такое даун. Это страшно». А я говорила: «Да нет, нормально. Ну и что? Будем жить»", - поведала актриса.

Когда опасения медиков не подтвердились, Дроздова была счастлива. Она благополучно родила здорового ребенка. "Когда сказали, что все хорошо и ребенок здоровый, что родила я вообще на пять с плюсом, я только улыбнулась", - отметила она.

Звезда советует не бояться рожать. Ведь дети - это такой кайф! "И не зациклится ваша жизнь на ребенке. Наоборот", - заключила артистка.