Раскрыта схема вербовки детей в педофильскую сеть

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В Подмосковье и других регионах России продолжается расследование по заявлениям нескольких десятков человек, назвавших себя жертвами педофильской сети. По предварительным данным, извращенцы использовали для развращения подростков свою музыкальную группу «Империя гусей» - жертв искали именно среди ее подписчиков и тех, кто приходил на «слеты». С помощью шантажа педофилы заставляли несовершеннолетних снимать интимное видео по конкретным сюжетам. Вероятно, эти ролики и фото затем перепродавались. Есть заявления и о физическом насилии, когда подростков заставляли встречаться со взрослыми «гусями» на съемных квартирах.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По просьбе «КП» психолог Екатерина Алексеева изучила рассказы пострадавших и ответила на несколько наших вопросов.

- Екатерина, что вы можете сказать о тактике этих педофилов? Как они получали возможность управлять подростками? На ваш взгляд, они действовали по каким-то алгоритмам (педофилы делятся между собой на закрытых форумах «инструкциями» психологической обработки несовершеннолетних. – Авт.) или по ситуации?

- Здесь мы видим продуманную до мелочей тактику обработки несовершеннолетних, - говорит психолог. - И первое, что мне пришло в голову – очень похоже, как действуют менеджеры-продажники. Сначала они «прогревают» аудиторию, постепенно сужая выборку потенциальных покупателей. Причем, начинается все как будто даже с шуточек. Например, юных подписчиков эти люди называли «тыковками». Это уже принижение человека. Есть психологические модели отношений в общении людей – «над» и «под». Так вот ребята, которые согласны быть «тыквой», как бы добровольно ставят здесь себя в позицию подчиненного. С этого все начинается. А дальше этап за этапом педофилы отсеивали ребят с устойчивой психикой, друзьями в социуме, нормальными отношениями внутри семьи, умением сказать «нет». Оставались только изгои. Согласился созваниваться с посторонним взрослым человеком? Еще одна «галочка». Та же блокировка компьютера через вирус, это тоже отсев. Затем начинались эмоциональные качели: то мы нормально общаемся, то на тебя обижены, с тобой не хотят переписываться, потому что ты «виноват»…

- То есть, в сети попадались далеко не все?

- Уверена, что было много подростков, которые совершенно спокойно обратились к родителям или старшим братьям-сестрам и вопрос был решен обычной переустановкой системы на ноутбуке. А кто-то занервничал, пошел на поводу у педофилов. Ну, а после отправки первых снимков их начинали шантажировать по полной. Получалось, что для одиноких подростков эти люди были их единственным общением, которое страшно потерять. Плюс было доверие к этим людям. Когда после требований снимать себя доверие пропадало, оставались только страх и желание, чтобы от тебя отстали побыстрее. Начиналась манипуляция чувством вины и стыда.

- При этом есть ведь подписчики, которые сейчас не верят, что «гуси» творили такие вещи.

- Это можно понять – скорее всего, это подростки, у которых нет проблем с общением, они даже не поняли, что на каком-то этапе их отсеяли. Организаторам сети они были неинтересны.

- Как родителям правильно объяснить своим детям, что в сети могут быть взрослые, которые могут им навредить?

- В 13-14 лет уже поздно что-то объяснять. В этом возрасте они уже не будут слушать, у них уже свое мнение, что родители «ничего в этой жизни не понимают». Если контакт не сложился с раннего детства, они родителей как авторитет не воспринимают. Эта работа с детьми должна вестись с ранних лет. В первую очередь это работа с личными границами ребенка. Он должен уметь говорить «нет». Тем более посторонним людям. А это идет от родителей – если мама и папа не умеют говорить «нет», то и ребенок этому не научится. Сейчас много толковых детских психологов – можно книги почитать, видео посмотреть. Не нужно пускать все это на самотек, ждать, что ребенок «потом сам все поймет».

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