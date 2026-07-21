Андрей представлялся директором группы «Империя гусей». Фото: из архива пострадавших

В России вскрыли крупную педофильскую сеть, которой в течение почти десятка лет управляли двое мужчин из Подмосковья. Извращенцы прятались под масками «музыкантов» из трэш-группы «Империя гусей». Они выкладывали в интернет западные хиты в своей обработке – с похабными текстами про употребление всяких веществ и неприкрытыми намеками на ЛГБТ-отношения*. Песенки быстро разлетелись по сети и стали популярны у подростков. Паблики группы в разных соцсетях обросли сотнями тысяч подписчиков.

Вот именно среди этой паствы два «гуся» (один интересуется исключительно несовершеннолетними мальчиками, другой - девочками) и начали искать жертв. В 2018 и 2019 годах, например, «музыканты» даже проводили публичные встречи с поклонниками, которых называли «тыквочками». Главное условие: «приходите без родителей».

ШАНТАЖ С ИНСТРУКЦИЯМИ

Впрочем, многих своих жертв педофилы находили в сети – среди подписчиков со всей России.

- Например, в личку к подростку приходила ссылка с просьбой от одного из организаторов группы: «Проголосуй за нашу песню!» Ребенок кликал, и его компьютер ловил вирус-троян, машина блокировалась. Тут же с другого аккаунта ребенку на телефон начинали писать: «Чтобы разблокировать компьютер, пришли свою обнаженную фотографию», - объясняет руководитель проекта «Сдай педофила» Анна Левченко. - Дети, у которых нормальные отношения с родителями, конечно же, сразу шли за советом к родителям. Ну какая проблема заново переустановить операционную систему? Те же, кто боялся гнева пап и мам, делали снимки. С этого и начинался шантаж. Первые фото могли быть довольно безобидными, а дальше все становилось все откровенней и откровенней.

Валерия (имя изменено) считают основателем педофильской сети. Фото: из архива пострадавших

По словам активистки, извращенцы заставляли детей снимать фото и видео на постоянной основе. Некоторым ставили план присылать по 40 фотографий в день!

- Причем они скидывали детям четкие инструкции: как ставить камеру, какой должен быть свет, что нужно делать. Одного мальчика семь часов не отпускали, шантажом заставляли совершать на камеру всякие непотребства. Говорили, что если он отключится, это все тут же разошлют его друзьям и родственникам.

Вероятно, фото и видео с подростками «гуси» затем продавали извращенцам из других стран.

«МЫТИЩИ» ИЛИ «БУХАРЕСТ»

Корреспонденту «КП» удалось пообщаться с одним из пострадавших. Сейчас Игорю (имя изменено) 22 года, а к «гусям» он попал, когда ему было всего 13 лет. Он по глупости отправил свои первые фотографии, и шантаж, о котором он побоялся рассказать родителям, растянулся на шесть долгих лет.

С подростком переписывалась некая Темная Аллея (пока неизвестно, кто прятался под этим ником). Требовала, чтоб он отправлял ей все новые и новые фото-видео. А однажды, когда Игорю исполнилось 17 лет, Темная предложила ему свободу. Но для этого нужно было «встретиться» с Валерием (имя изменено) – одним из солистов «Империи гусей».

- Меня пригласили в закрытую видеоконференцию с Гусем, - рассказывает Игорь. – Потом стали все чаще вызывать в этот чат, на так называемые «Мытищи» или «Бухарест».

В первом случае это означало, что Валерий в прямом эфире принимает запрещенные вещества и неспешно общается со своими «тыквочками». Во втором речь шла о разговорах под крепкие напитки.

- Обычно в таких «беседах», которые могли длиться часами, принимали участие от 3 до 6 человек, - говорит Игорь.

«Своим» Валерий сообщал по большому секрету некоторые подробности о себе. Например, что живет в подмосковном Ногинске. И что работает системным администратором в школе.

- Он говорил, что был бы не против, если ему в школе сделают отдельный кабинет с кроватью, где ученики могли бы «исправлять» через него плохие оценки…

И ПРИШЛА МАМА УТКА

В свободное от чатов время Игоря полгода обрабатывала некая Мама Утка (по одной из версий, это либо сестра, либо близкая знакомая Валерия). Мол, Гусь тобой заинтересовался, скоро прилетит в твой город «в отпуск», снимет квартиру…

Психику подростка за несколько лет так расшатали, что он ради свободы готов был уже на все. Утром он говорил родителям, что ушел на учебу, а сам ехал к педофилу. Это продолжалось две недели – изнасилования* и съемки всего процесса на видео.

- Когда Гусь улетел, вернулась в переписке «Темная аллея», которая билась в истерике: «Ему не понравилось! За это он прилетит к тебе еще на две недели на новогодние каникулы»...

Игорю, как и другим подросткам, годами внушали, будто у Гуся какой-то особый статус, что они, «тыквы», должны добиваться его расположения и делать все, о чем он попросит. Требовали почитать главного извращенца, словно это сверхсущество. Как в секте, словом.

Эта атака с требованием продолжать встречи с Валерием тянулась еще полгода. Ему писали и требовали все новых съемок, угрожая сливом всего архива в сеть. В конце концов, у Игоря случился нервный срыв, паническая атака. В исступлении он позвонил матери и все рассказал. Точнее не все, а только половину – про шантаж. Не говоря, что это продолжается уже много лет и что его насиловали. После этого – заблокировал все свои аккаунты, чтобы до него больше не достучались. Но на этом не закончилось. Гусь прилетел в его город – искал дома и на работе. Будто давая понять, что Игорь (ему тогда уже исполнилось 18) все равно на виду.

Мама Утка играла в схеме роль «доброго полицейского», убеждая подростков выполнять все требования Валерия. Фото: из архива пострадавших

Последние три года молодой человек живет на антидепрессантах.

- Скольким мальчикам он испортил жизни? Скольким еще испортит? Я не хочу, чтобы Гусь остался безнаказанным, - говорит Игорь.

КАК ВЕРБОВАЛИ «АГЕНТОВ»

Многих девочек, которые подписывались на «Империю гусей», педофилы использовались в качестве бесплатной рабочей силы. В группе они становились модераторами, художницами мемов и так далее.

- Мне было 13 лет, - вспоминает 20-летняя Катя (имя изменено). - Однажды у них в группе я выиграла билет на музыкальный фестиваль, где и познакомилась с этой троицей.

Троица – это сам Валерий-Гусь, Мама Утка и Андрей (имя изменено), который представлялся директором группы. Катю включили в команду помощников «Империи гусей». Из десятков, сотен тысяч подписчиков такую честь оказывали единицам. Целых полгода девочка состояла в их чатах.

За разблокировку педофилы требовали у детей голые фото и видео

- Они убеждали меня, что я не по годам развита, называли уникальной, талантливой. Как я узнала позже от других девочек, это была стандартная схема вербовки «агентов», которые затем помогали шантажировать детей: сначала входили в доверие, становились единственным «понимающим» взрослым, а затем плавно приучать к мысли, что любые требования «гусей» — это норма. На такую «раскачку» одного ребенка могло уходить до полутора лет.

Но первое время Катя ни о чем таком не знала и даже представить себе не могла. Пока ей не стал оказывать знаки внимания тот самый «директор» Андрей. Писал в личных сообщениях, переводя разговоры на тему интима. Обещал ввести в число приближенных друзей «гусей», а потом просил прислать фотографии своих голых ступней (оказалось, что у извращенца такой фетиш). Однажды уговорил сходить с ним на прогулку, приехал на машине в городе девочки и прямо в салоне начал приставать. Катя запаниковала, но отбилась.

- Окончательно я поняла, что нужно разрывать с этими людьми все отношения, когда мне, как к модератору, написал подросток и рассказал, что Валерий попросил его сняться голым, а за отказ заблокировал ему компьютер…

- Вы были подростком, но неужели после такого не хотелось рассказать обо всем родителям?

- Были такие мысли. Но «гуси» нам всегда рассказывали, что они из Эстонии – мне казалось, что там их наши силовики не достанут. Кроме того, пришлось бы все подробно рассказывать и показывать родителям. А в чатах, когда ты «среди друзей», каких только глупостей и пошлостей ни понапишешь. Как-то страшно было, что мама с папой это увидят…

За разблокировку педофилы требовали у детей голые фото и видео

По данным проекта «Сдай педофила», на данный момент больше двадцати человек заявили, что стали жертвами «Империей гусей». Следственный комитет возбудил уголовное дело – проверки идут сразу в нескольких регионах России. По информации «КП», фигуранты пока не задержаны.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Она одержима убийцей»: психиатр раскрыл причины свадьбы 18-летней девушки с Галявиевым, застрелившим девятерых

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Уже с ног сбились. Полицейские ищут 3-летнюю девочку, пропавшую из гостиничного номера на курорте