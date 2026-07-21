«Крысиный король» Зеленский выбирает между жабой и гадюкой: к чему приведут разборки Сырского и Федорова

Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

В Киеве продолжается битва «военных монстров» - уволенного министра обороны Украины Михаила Федорова и главкома ВСУ генерала Александра Сырского. И почти никогда еще выражение «жабогадюкинг» не было так близко по сути данному противостоянию. Федоров хочет вернуть утраченное кресло министра, Сырский не хочет оставлять пост главкома. После обвинений Сырского со стороны Федорова в том, что нынешний главком ретроград, который не понимает современной войны, тормозит развитие ВСУ и прочих претензий, настала очередь для ответа генерала.

НЕВИНОВАТАЯ Я

Сырский … извинился, опубликовав специальную колонку, но преподнес свои извинения в такой форме, что буквально размазал уволенного министра, как соплю по полу подошвой своего ботинка.

- Для меня было неожиданностью узнать, что у нас с господином министром был конфликт. Я воспринимал наши отношения как рабочие — со сложными вопросами, с разными позициями. Если я кого-то чем-то обидел, Михаил Альбертович, простите. Бываю жестким, - сообщил Сырский, акцентировав внимание на том, что не воспринимает рабочие дискуссии как конфликт, и показав тем самым мелочность Федорова в сравнении со своим величием и масштабными взглядами полководца и военачальника. - Украина больше Федорова, Сырского и любого из нас. Войну выигрывает реальная работа, а не публичная драма вокруг нее.

Что называется, уел, так уел. Просто-напросто заявил тем самым, что ради страны готов извиняться даже перед такой мелкой букашкой, которую до того не замечал в упор. Величие проступило на не обезображенном морщинами интеллекта лбу главкома ВСУ. Впрочем, все остальные его соображения были высказаны вполне по делу.

- Тот, кто требует от главкома публично презентовать стратегию, требует презентовать ее врагу, - отмел он сразу все обвинения в отсутствии стратегии, в чем его обвиняли многие депутаты Рады, в частности, Марьяна «безумнаячернаяметка» Безуглая, которая требует отставки Сырского второй, если не третий год. По мысли Сырского, военная стратегия не может выноситься в публичное пространство и обсуждаться в блогах, точно так же, как и управление армией, которая насчитывает миллион человек (а численность ВСУ сейчас именно такая), нельзя осуществлять посредством мессенджеров, поскольку для этого существуют в армии специальные структуры управления – штабы. Причем, на каждом уровне и со своей компетенцией.

Главком ВСУ генерал Александр Сырский. Фото: Офис президента Украины

ОТ РЕТРОГРАДА СЛЫШУ

Не согласен Сырский и с тем, что он препятствует развитию беспилотных систем в ВСУ.

- Человек, который не хочет воевать дронами, не создает первый в мире отдельный род войск и не ставит во главе его командира вопреки традициям военной иерархии, - привел он аргумент в свою защиту и намекнул на назначение командующим беспилотными силами ВСУ террориста Мадяра Бровди*, буквально скакнувшего «из грязи в князи». Но только беспилотниками, по его убеждению, войну выиграть (каков смельчак в своих мриях!) невозможно. И даже для просто эффективного применения дронов необходимы артиллерия, минометы, инженерная техника, средства противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и десятки других видов вооружения и оборудования. - Закупать нужно все, а не только то, что сейчас в тренде.

Что же касается низкой эффективности наносимых беспилотниками ударов по России и отсутствия желаемого результата, то Сырский обезопасил себя и тут, объяснив, что дальнобойные удары и действия против Крыма осуществляются ВСУ, СБУ, ГУР и пограничной службой при координации со стороны Зеленского и главкома. Понятно, куда адресовать претензии, пан бывший министр?

Федоров хочет вернуть утраченное кресло министра обороны Украины Фото: REUTERS.

А ТЫ КТО ТАКОЙ?

Отбив, как он считает, атаку на свою персону, Сырский пошел на штурм позиций Федорова, высказав целый ряд претензий в отношении министерства, которое до недавнего времени возглавлял Федорова. Как объяснил пока еще действующий главком ВСУ, если стратегия боевых действий, планирование операций и положение на фронте входят в компетенцию главнокомандующего, то Министерство обороны отвечает за закупки, обеспечение армии, разработку государственной политики и гражданский контроль над ВСУ. А тут проблем как раз немерено и не считано.

Как рассказал главком ВСУ, представленные более месяца назад новые контракты подписали лишь около двух тысяч военнослужащих при общей численности украинской армии примерно в миллион человек. И это произошло из-за того, что многие солдаты и офицеры ожидали других условий. Не одобряет главком и страсти прежнего руководства Минобороны к презентациям.

- Презентации не должны превращаться в самопрезентации. За каждым слайдом должны стоять документ, бюджет и процедура, - уколол Сырский Федорова и сделал это довольно чувствительно.

Недорабатывает, по его словам, Минобороны и в реформе системы мобилизации. Сырский согласился с тем, что Генеральный штаб и подчиненные ему структуры будут участвовать в этом процессе, но основные законодательные и административные решения должны разрабатывать само Министерство обороны и привлеченные им специалисты.

Но самый главный удар по Федорову, который нашел отзыв у ВСУшников, Сырский нанес, заявив о недопустимости решения направить часть средств, первоначально предназначавшихся для денежного обеспечения военнослужащих, на закупку беспилотников.

- Зарплата солдата — не резерв для перераспределения, а обязательство государства перед людьми, которые ежедневно рискуют жизнью, - припечатал Сырский Федорова, объяснив, что из-за перераспределения средств «возникли вопросы с финансированием выплат военным во втором полугодии», и что сейчас военное командование совместно с правительством ищет средства, чтобы выплаты военнослужащим производились своевременно и в полном объеме.

Под конец своего «крика души» главком Сырский объяснил Федорову разницу между армией и его бывшим министерством: «Я не воюю с Министерством. Я воюю с Россией. В армии не выбирают, с кем служить. В армии выполняют приказы и делают свою работу».

Сторонники экс-министра Федорова вышли на улицы с картонками Фото: REUTERS.

ГРЕХИ ИХ ТЯЖКИЕ

Прямо-таки, если всерьез воспринять его слова, вырисовывается образ честного служаки». Слуги царю, отца солдатам». Вот только про «мясные штурмы», в которые он посылает украинских солдат, Сырский промолчал. И про то, что отдает приказ держаться до «последнего» украинца на позициях, когда подразделения ВСУ попадают в окружение, что умножает количество погибших, тоже не рассказал. И про расстрелы отступающих заградотрядами укронацистских формирований промолчал. Как и про то, что он всегда согласен с Зеленским, какую бы чушь тот не предлагал. И, естественно, про то обстоятельство, что собственное мнение у него имеется только в разговорах с подчиненными. И про многое, многое другое, что его не красит.

Впрочем, у экс-министра Федорова хватает своих «тараканов». Имидж новатора, которым он сейчас козыряет направо и налево, во многом, наносной. У него два главных греха перед командой Зеленской, и трудно сказать, какой из них «весит» больше. Он отодвинул «команду Зе» от откатов и коррупционных доходов при закупках по линии Минобороны Украины. Но это вовсе не значит, что все стало честно и прозрачно. Федоров цинично перенаправил значительную часть финансовых потоков в направлении дружественных его команде компаний. И откаты стали получать люди с другими фамилиями. А еще Федоров резко нарастил свою популярность среди населения, заняв вторую ступеньку среди кандидатов в президенты на будущих выборах. Непростительно, если учесть, что на первом месте этого виртуального пьедестала находится экс-главком, а ныне посол Киева в Лондоне Валерий Залужный. Спрашивается, они там совсем обурели, сбросив своего Верховного, можно сказать, главнокомандующего с этого пьедестала вообще? Потому что за третью ступень зацепился террорист Кирилл Буданов*.

ВЫБОР ИЗ ШВАЛИ

Судя по тому, что у Зеленского насчитали 11 претендентов на замещение Сырского на посту главкома ВСУ, и со многими он провел в последнее время отдельные собеседования, решение по отставке Сырского принято. И это большой минус для стабильности Зеленского во главе Украины. Поскольку он уже второй раз пасует перед не самыми масштабными протестами и выраженной через низ волей его западных кукловодов. Первым был прошлогодний «картонный майдан» по поводу НАБУ и САП. Но он вряд ли согласится вернуть Федорова в кресло министра, потому что тогда покажет себя абсолютным слизняком, о которого только ленивый не начнет вытирать ноги. В первую очередь, как ни странно, это коснется армии, хотя среди командного состава ВСУ достаточно много генералов, отрицательно относящихся к Сырскому. Просто они поймут, что на «просроченного» можно плевать с любой высоты. «Просрочка» превратится в игрушку и марионетку в руках собственных спецслужб, которые не упустят такого удобного для них момента, когда глава режима станет абсолютно зависимым от них.

Наиболее вероятен вариант отставки Сырского после увольнения и невозвращения Федорова. Но он все равно оставляет Зеленского в неустойчивой позе раскоряченного. Он не может оставить ни жабу, ни гадюку. Но и заменить их на представителей других видов фауны не в силах. Других, какого бы кандидата он ни назначил, у него нет. Потому что сам он окончательно превратился в наимерзейшего «крысиного короля». Другие такому не служат.

Нам, по большому счету, все их потуги до одного места. Главное – чтобы они там на своих должностях воровали побольше. А до украинской армии в результате их работы доходило поменьше.

* - внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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