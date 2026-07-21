Больше половины пользователей смотрят хорроры, а почти каждый третий зумер — чтобы отвлечься от проблем

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Платформа VK Видео выяснила*, что хорроры — один из самых востребованных жанров у пользователей: наибольшей популярностью ужастики пользуются среди молодой аудитории, а почти каждый третий пользователь в возрасте 18–24 лет смотрит хорроры, чтобы отвлечься от проблем.

Согласно результатам опроса, 55% респондентов хотя бы иногда смотрят ужастики: жанр заметно популярнее среди мужчин (64%), подростков (65%) и пользователей в возрасте 18–24 лет (83%). При этом 23% зрителей хорроров признаются, что смотрят подобный контент, чтобы отвлечься от собственных проблем. Среди молодой аудитории 18–24 лет этот показатель выше — он достигает 30%.

Главными причинами просмотра хорроров стали атмосфера и сюжет — так ответили 33% респондентов, интерес к тайнам и мотивам персонажей — 31%, острые эмоции и адреналин — 20%.

Чаще всего хорроры смотрят в одиночестве — такой вариант выбрали 34% респондентов. Однако пользователи в возрасте 25–34 лет чаще других предпочитают смотреть ужастики вместе с партнёром — об этом сообщили 35% опрошенных из этой возрастной категории.

Самым популярным форматом хорроров оказались полнометражные фильмы — их предпочитают 68% зрителей. Среди поджанров на первом месте оказалась мистика (56%), на втором — психологические триллеры (46%), на третьем — фильмы про маньяков и серийных убийц (36%). При этом выяснилось, что мужчины чаще женщин выбирают фильмы про зомби и постапокалипсис — 42% против 28%.

Среди главных триггеров страха 34% респондентов назвали скримеры и резкие пугающие моменты, 26% — звуковое сопровождение, 21% — психологическое напряжение, а сцены насилия и крови — 12%. При этом выяснилось, что сцены насилия и крови сильнее пугают женщин (19%), а 25% респондентов старше 35 лет отметили, что хорроры их практически не пугают.

*Исследование проведено методом онлайн-опроса. В нем приняли участие более 1 тыс. респондентов.